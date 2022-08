Beim SC Schöftland ist vieles neu, die Ambitionen aber bleiben

Fussball «Wir wollen in die Top vier!»: Schöftland startet mit einem neuen Trainer in die Saison Nach einer überzeugenden letzen Saison steht beim SC Schöftland ein grösserer Umbruch an. Mit Flavio Catricalà als neuen Mann an der Seitenlinie will man in der 2. Liga inter trotzdem wieder vorne mitmischen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 15.08.2022, 12.00 Uhr

Neo-Trainer Flavio Catricalà hat mit dem SC Schöftland hohe Ambitionen. Hans Peter Schläfli

Nach einer überzeugenden letzen Saison steht beim SC Schöftland ein Umbruch an. Nach drei Jahren im Amt verabschiedete sich Erfolgstrainer Sven Osterwalder, um eine Schaffenspause einzulegen. Ebenfalls nicht mehr in den Diensten des SCS stehen mehrere etablierte Stammspieler. Angeführt vom neuen Trainer gilt es nun, das neue Team möglichst schnell zusammenzuschweissen und in einer stärker werdenden Liga zu profilieren.

Ambitionierte Schöfter

Der neue Chef bei Schöftland heisst Flavio Catricalà. Für ihn ist es das erste Engagement als Trainer nach zwei Jahren Pause - zuletzt coachte der 45-jährige Italiener den SC Zofingen. Catricalà, der über das Uefa-A-Trainerdiplom verfügt und somit auch in der Promotion League arbeiten könnte, entschied sich trotz Angeboten aus höheren Ligen bewusst für den SC Schöftland. «Die Vision des Vereins hat sich grundsätzlich mit dem gedeckt, was ich will», erklärt Catricalà und begründet sein Engagement in einer tieferen Liga:

«Es kam für mich nur in Frage, in der 2. Liga inter zu trainieren, wenn ich einen Verein habe, der die Ambition hat, nach oben zu gehen.»

Viele Angebote aus der 1. Liga konnten Catricalà nicht überzeugen: «Diese Vereine hatten zum Teil interne Probleme. Man macht lieber einen Schritt zurück und hat dafür einen soliden Verein, anstatt dass man eine Liga weiter oben trainiert und dort nur Probleme hat.» Trotz des Engagements in der 2. Liga inter verfolgt der Coach aber ­höhere Ziele. Er will den Weg in die 1. Liga schaffen. Dabei setzt er sich aber nicht unter Druck. «Wir werden solid arbeiten, damit wir eine gute Saison spielen werden. Alles andere kommt dann automatisch», erklärt der Trainer.

Die Schöftler wollen wieder vorne mitspielen. (Im Bild Kuersat Kiybar) Alexander Wagner

Das Ziel ist die erweiterte Spitze

Über die letzten Jahre wurde beim SC Schöftland ein gutes Fundament im Verein aufgebaut, das es nun zu konsolidieren gilt, so der Neo-Trainer. Man strebt langfristigen Erfolg an. Die Erwartungshaltung im Verein ist ebenfalls klar, man will die gute Arbeit der letzten Saison fortsetzen und im besten Fall sogar übertreffen.

«Die Top 4 sind das Ziel und die Ambition, aber wenn wir kurz vor Schluss noch ganz vorne mit dabei sind, sagen wir sicherlich nicht nein.»

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es von den Schöftlern wieder viel Arbeit, damit alles so gut funktioniert wie in den letzten Jahren. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass das Niveau der Liga im Vergleich zur letzten Saison deutlich angestiegen ist. Mit der neuen Gruppenaufteilung in der 2. Liga Inter spielt man gegen einige neue Teams und findet sich selbst in einer deutlich ausgeglicheneren Liga wieder. Dies erkennt auch Catricalà: «Es sind neu viele Spitzenteams aus Basel und Zürich in der Gruppe. Vorne und hinten wird es eine knappe Sache sein. Wenn man zwei Mal verliert, spielt man hinten mit. Wenn man zwei Mal gewinnt, vorne. Es braucht Konstanz, damit man vorne mithalten kann.»

Auch in der kommenden Saison will man die Fans auf der Rüttimatten wieder glücklich machen. Alexander Wagner

Viele neue Gesichter auf der Rüttimatten

Der SC Schöftland ist bekannt für Kontinuität und Nachhaltigkeit. Da überrascht es doch, dass auf diese Saison hin gleich acht neue Spieler unter Vertrag genommen wurden. Neu dabei sind Nicolas Hofer (Torhüter), Remo Schenk (Torhüter), Astrit Kryeziu (Verteidigung), Thaqi Rexhep (Verteidigung/Mittelfeld), Geoffroy Le Bigonsan (Mittelfeld), Ajdari Flakron (Mittelfeld) und Avni Halimi (Sturm). Getätigt wurden diese Transfers aufgrund des Spielermangels, der schon gegen Ende der letzten Saison aufkam, als man häufig Spieler aus der zweiten Mannschaft aufbieten musste.

Nun endgültig abgewandert sind neben den drei Mannschaftsstützen der letzten Jahre Livio Buchser (Torhüter), Rocco Costantino (Verteidigung) und Yannik Wiget (Mittelfeld) auch Jovan Eric (Verteidiger), Dean Bregenzer (Mittelfeld), und Rachid dos Santos (Sturm). Zudem wird das Eigengewächs Jan Maurer (Torhüter) eine Saison ausgeliehen, um ihm Spielpraxis zu gewähren.

Gemeinsam will man beim SC Schöftland den Umbruch schaffen. Alexander Wagner

Den Verantwortlichen beim SCS ist aber bewusst, dass ein Umbruch Zeit benötigt, bis alles reibungslos funktioniert – auf und neben dem Platz. «Wenn man acht neue Spieler einzu­bauen hat, braucht es einen ­Moment, und je schneller wir das auf den Platz bringen, desto eher werden wir Erfolg haben», erklärt Catricalà und führt fort: «Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, auch erfolgreich sein wird.» Sonst wäre er nicht gekommen.

Das erste Spiel bestreiten die Schöftler am 20. August beim FC Mutschellen.

