Fussball Wie die Red Boots Aarau das Unmögliche möglich machen wollen Die Frauen des FC Aarau sind in den Playoffs gegen Quali-Sieger Servette Genf krasser Aussenseiter. Ihr Vorteil: Sie haben nichts zu verlieren. Am Samstag kommt es um 16 Uhr im Schachen zum ersten von zwei Playoff-Duellen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Können die Aarauerinnen (r. Sonja Giraud) die Hürde Servette Genf überwinden? Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der Blick auf die Statistik verheisst für die Red Boots Aarau wenig Gutes: 4:15-Siege. 15:46 Punkte. 18:44 erzielte Tore. 36:9 Gegentreffer. So ist das halt, wenn in den Playoffs der Tabellen-Achte auf den Leader trifft. Und somit ist auch klar: Die Aarauerinnen sind im Vergleich mit den Genferinnen eindeutig die krassen Aussenseiterinnen.

Trotz der klaren Vorzeichen gibt es jedoch für die Equipe von Trainer Selver Hodzic den einen oder anderen Ansatz, daran zu glauben, das Unmöglich möglich zu machen. Da wären mal die beiden Direktbegegnungen in der Qualifikation. Dort gab es für die FCA-Frauen zwar zwei Niederlagen, doch die fielen mit 0:2 bzw. 1:2 recht knapp aus. Und die Genferinnen erzwangen die Wende immer erst ziemlich spät. In Genf stand es bis zur 72. Minute 0:0, ehe dem grossen Favoriten noch zwei Treffer gelangen.

Beim Rückspiel in Aarau im März gingen die Gastgeberinnen gar in Führung, ehe die Westschweizerinnen mit zwei Toren die Wende schafften. «In diesem Duell waren wir eigentlich sogar das bessere Team», erinnert sich Red-Boots-Co-Präsident Walter Berli und fügt an: «Aber vermutlich muss man auch eingestehen, dass Servette mit einer gewissen Arroganz ans Werk ging.»

Servette und die Tücken der Favoritenrolle

Klar ist, dass bei den Aarauerinnen alles passen muss, damit man gegen die grossen Favoritinnen auch nur den Hauch einer Chance hat. «Aber wir haben durchaus gezeigt, dass wir auch gegen die besten Teams mithalten können» betont Berli auch mit Blick auf einen Aarauer Exploit wie beim 2:1 gegen den FC Zürich. «Und ausserdem», sagt Berli, «müssen die Genferinnen auch mit der Favoritenrolle klarkommen. Das kann durchaus ein Stressfaktor werden, wenn es ihnen nicht so läuft wie gewünscht.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotzdem: Der Blick auf die Resultate in der Rückrunde verleiten nicht dazu, dass man mit riesigem Optimismus in dieses Playoff-Duell geht. In den neun Partien gingen die Red Boots siebenmal als Verliererinnen vom Platz. Ein 1:1 gegen Schlusslicht Lugano und ein 2:0-Sieg gegen den Vorletzten Yverdon zum Abschluss der Qualifikation war der ganze Ertrag. Wobei Walter Berli betont: «Wir haben in der Regel gut mitgehalten. Aber unser Problem war eigentlich in der ganzen Rückrunde, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Unsere Gegnerinnen waren bei der Chancenauswertung meistens effizienter.»

Die Pflicht wurde erledigt: Folgt jetzt die Kür?

So oder so: Die Aarauerinnen haben mit dem Klassenerhalt und der Playoff-Qualifikation ihre Saisonziele bereits erreicht. Auch deshalb sagt Walter Berli: «Die Pflicht haben wir erfüllt. Jetzt kommt die Kür. Wir haben absolut nichts zu verlieren.» Und fügt lachend an: «Der Gang in den Schachen könnte sich für die Zuschauer lohnen, wenn man Zeuge einer Sensation werden will.»

Wird die Aarauer Frauen Ende Saison verlassen: Trainer Selver Hodzic. Urs Lindt / freshfocus

Speziell werden die kommenden Tage auch für FCA-Trainer Selver Hodzic sein. Der Klub gab vor wenigen Tagen bekannt, dass die Zusammenarbeit nach der laufenden Saison im gegenseitigen Einvernehmen endet. Hodzic will die Uefa-Pro-Lizenz erwerben und sich deshalb anderweitig orientieren: «Die Ziele sind mit einem unerfahrenen und jungen Team erreicht worden. Ich freue mich nun mit dem Team auf die Play-Offs, in denen wir gemeinsam alles geben und nochmals für gute Ergebnisse sorgen wollen», so Hodzic.

Spielbeginn ist am Samstag um 16 Uhr auf dem Sportplatz im Schachen. Das Rückspiel in Genf findet eine Woche später statt. Sie können das Spiel auf www.aargauerzeitung.ch auch im Liveticker verfolgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen