Wegen Hochwasser: Challenge-League-Start des FC Aarau verschoben

Challenge League Wegen Hochwasser: Auftaktspiel des FC Aarau gegen Xamax wird verschoben Der Start in die Challenge-League-Saison fällt ins Wasser: Weil die Stadt Neuenburg das Stadion Maladière nicht freigibt, kann der Match zwischen Xamax und dem FC Aarau nicht stattfinden. Ruedi Kuhn und Frederic Härri 20.07.2021, 17.22 Uhr

Shkelzen Gashi kann am kommenden Freitag im Stade de la Maladière nicht auf Torejagd gehen. Marc Schumacher / freshfocus

Seit dem späteren Dienstagnachmittag ist klar: Das Spiel am kommenden Freitag zwischen Xamax und dem FC Aarau zum Saisonauftakt muss verschoben werden. Die Stadt Neuenburg gibt das Stadion Maladière wegen des Hochwassers im Neuenburgersee nicht frei. Die Lage rund um die Maladière sei nach wie vor prekär, Teile des unterirdischen Parkhauses beim Stadion sind mit Wasser bedeckt. Die Swiss Football League teilte nach einem Koordinationstreffen mit: «Im Stadion können nicht alle Sicherheits- und Hygieneanforderungen erfüllt werden.»

Der Trainerstab und die Spieler des FC Aarau wurden über die Verschiebung der Partie am Dienstag gegen 17 Uhr informiert.

«Wir sind alle Profis, haben uns auf dieses Spiel vorbereitet und wären bereit gewesen», sagt Aarau-Trainer Stephan Keller.

«Die Vorsichts-Massnahmen der Stadt Neuenburg gilt es zu akzeptieren. Das ist Schicksal.»

Nach Aussage von Keller sucht man jetzt einen Gegner für ein Testspiel in den nächsten Tagen. Das neue Spieldatum der Partie in Neuenburg wird erst zu einem späteren Zeitpunkt durch die Swiss Football League kommuniziert. Es ist durchaus möglich, dass der FC Aarau sein erstes Spiel in der neuen Saison erst am Samstag, 31. Juli, im Brügglifeld bestreiten wird. Gegner ist der FC Schaffhausen.

Update folgt ...