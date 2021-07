Jan Kronig: Wie der neue Abwehrspieler zum FCA-Schreck wurde

Fussball Walliser, Schweizer Meister und FCA-Schreck: Das ist Aaraus neuer Innenverteidiger Jan Kronig Jan Kronig ist der neue Linksfuss in der Innenverteidigung des FC Aarau. Der 21-Jährige zog einst früh von Brig nach Bern, spielte mit den Young Boys in der Super League – und fügte seinem heutigen Arbeitgeber später eine empfindliche Niederlage zu. Frederic Härri 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Nummer 14 beim FC Aarau: Jan Kronig, 21, auf der Tribüne im Stadion Brügglifeld. Britta Gut

Der junge Mann, der da auf der Tribüne im Stadion Brügglifeld sitzt, ist Oberwalliser. Hören tut man es kaum. Die Konturen verwischt, der Dialekt ausgedehnt durch die vielen Wechsel und Umzüge in 21 Jahren Lebenszeit. Ab und an blitzt die Herkunft noch auf. Er sagt «hie», «frii» oder «zrygg», wobei letzteres gleich so gut ein «zrügg» sein könnte. Er spricht mit einem Rhythmus, der dem eines Berners gleicht. Nicht zu schnell, nie gehetzt. Vielleicht aber ist das einfach nur das ganz und gar grundsätzliche Naturell von Jan Kronig. Eine Form von Ruhe, die sich lautstark bemerkbar macht. Jene Ruhe, die sie gesucht haben beim FC Aarau.

59 Gegentore musste der Fünfte der Challenge League in der abgelaufenen Saison hinnehmen, nur Absteiger Chiasso bekam eines mehr. Kronig, der Innenverteidiger, soll helfen, diesen Umstand zu beheben. Stabilität ins Spiel zu bringen. Ruhe.

Auf die Vorschusslorbeeren gibt Kronig nicht viel

Liest man in früheren Artikeln über diesen Jan Kronig, stösst man wiederholt auf Prädikate wie «Talent» und «begabt». Dem Linksfuss, ausgebildet in der Jugend der Young Boys, werden von allen möglichen Seiten ausserordentliche fussballerische Fähigkeiten beschieden. Kronig macht sich aus derlei Zuschreibungen nur wenig. «Fussball ist ein extrem schnelllebiges Geschäft», sagt er. «Ich kann heute als grösstes Talent gelten, und dann im ersten Saisonspiel gegen Xamax einen groben Fehler machen und danach bin ich das genaue Gegenteil.»

Wie Kronig das so sagt, klingt es nach einer ausgesprochen überlegten Ansicht. Die Reife hat sich Kronig früh angeeignet, ja aneignen müssen. Mit elf Jahren wechselt er vom FC Brig-Glis in den Nachwuchs von YB. Anfänglich pendelt er nach Bern, eine Stunde hin, eine zurück, später bezieht er eine Wohnung in der Altstadt. Tagsüber besucht der Teenager eine Sportschule, neben den Kollegen aus dem Fussball kommt Kronig auch mit den ­Eishockey-Junioren vom SC Bern in Kontakt, die alle in dieselbe Klasse gehen. Alleine ist Kronig nie – auch nicht in seiner Zweizimmerwohnung:

«Mal war das Mami dort mit mir,

mal der Papi.»

Überhaupt sind es die Eltern, die seinen Weg zwar nicht vorgeben, dann aber doch sanft in die richtigen Bahnen leiten. Vor zehn Jahren hätten auch die Grasshoppers Kronig liebend gern in ihren Nachwuchsteams gewusst. Es hätte bedingt, dass er in Zürich bei einer Gastfamilie lebt. Die Eltern lehnen ab – ihr Sohn soll nicht allzu fern der Walliser Berge aufwachsen. Also entscheiden sie sich für Bern, wo Kronig bei den Young Boys Nachwuchs­stufe um Nachwuchsstufe erklimmt, 2018 seinen ersten Profivertrag unterschreibt und am Ende jener Saison – nach zwei Einsätzen in der Super League – Schweizer Meister wird.

«Ohne meine Eltern wäre ich heute nicht dort, wo ich bin», sagt Kronig, um dann ganz grundsätzlich zu werden: «Das Umfeld ist ebenso wichtig wie der Spieler selbst. Es gibt nur wenige Fussballer, die es ohne ein gutes Umfeld weit bringen.»

Mit YB feierte Kronig 2019 den Meistertitel – kurz nachdem er für die Berner das Debüt in der Super League gab. freshfocus

Zwischenstation in Wil? Da war doch was

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Kronig die Familie auch vor den nächsten Schritten im ­Reifeprozess konsultiert hat. Um an Spielpraxis zu gewinnen, lässt er sich ab 2019 in die ­Challenge League ausleihen – erst zum FC Schaffhausen, dann zum FC Wil. Wil? Da war doch was. Kronig grinst, bevor die Frage ­überhaupt zu Ende gestellt ist. Auch er stand auf dem Platz, als die Ostschweizer den FC Aarau in diesem Frühling mit sieben Gegentreffern auf die Heim­reise gen Westen schickten.

Jan Kronig (rechts) stand beim 7:0-Sieg des FC Wil über den FC Aarau in der Startaufstellung. Andy Mueller / freshfocus

Ja, ja, der ein oder andere Spruch sei in der Garderobe schon gefallen, sagt Kronig und hebt fast ­entschuldigend die Hände. «Ich war doch selbst etwas ­überrascht, wie das Spiel abgelaufen ist.»

Übel nimmt ihm sein «Vergehen» keiner mehr hier in Aarau. Vielmehr sind die FCA-Verantwortlichen froh, die Planstelle in der Abwehr mit einem Spieler von Kronigs Format ausfüllen zu können. Im System von Stephan Keller soll Kronig den Part in der Innenverteidigung übernehmen. «Gute linksfüssige Innenverteidiger gibt es nicht sehr viele auf dem Markt», sagt Sportchef Sandro Burki und verrät, dass Kronig bereits im vergangenen Jahr Thema im Brügglifeld war. «Damals hatte er aber bereits dem FC Wil zugesagt.» Nun hat es eben im zweiten Anlauf geklappt.

Im jüngsten Testspiel gegen den FC Basel spielte Kronig von Beginn weg als linker Innenverteidiger. Marc Schumacher / freshfocus

Wo fühlt sich einer wie Kronig so richtig daheim?

Beim FCA hat Kronig, der vor wenigen Wochen sein Debüt in der Schweizer U21-Auswahl gab, einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Die lange Laufzeit wertet er als «Zeichen von mir und dem Verein, dass wir an unsere Aufstiegsmission glauben.» Kronig hätte auch zu anderen Klubs wechseln können, die Angebote waren da. Doch beim FC Aarau, da habe das oft zitierte «Gesamtpaket» gestimmt. «Die Mannschaft ist ambitioniert, will den Ball und sucht die spielerischen Lösungen», sagt Kronig. «Das kommt mir entgegen.»

Damit hätte der 21-Jährige (Lieblingsspieler: Ruben Dias) wohl alle Fragen beantwortet, die man an ihn heranträgt. Doch bleibt eines noch in Erfahrung zu bringen: Wo fühlt sich einer, der aus dem Oberwallis stammt, lange in Bern gelebt hat, dann für zwei Jahre in die Ostschweiz zog, nun im aargauischen Oberentfelden wohnt, aber noch immer eine Berner Altstadtwohnung unterhält, so richtig zu Hause?

Man hätte ein Zögern erwarten können, ein Überlegen. Doch Kronig sagt schlichtweg: «Ich bin Walliser. Dort, wo meine Familie ist, fühle ich mich am meisten daheim.»