Florian Müller spielt seit 33 Jahren beim FC Gränichen

Fussball Vereinslegende: Florian Müller spielt seit 33 Jahren für den FC Gränichen und hat noch immer nicht genug Im Alter von vier Jahren begann die fussballerische Laufbahn des 37-jährigen Gränichers. Für den Fussball eher untypisch, wechselte Müller sein Leben lang nie den Verein und spielt auch 33 Jahre später noch für den FCG. Michael Höchner Jetzt kommentieren 10.08.2022, 12.00 Uhr

Florian Müller spielt seit 33 Jahren für den FC Gränichen. Valentin Hehli

Zu Beginn sah noch nicht alles danach aus, als würde Florian Müller ein Leben lang Fussballer sein. Der Gränicher war zwar begeistert von Bällen, ins Fussballtraining wollte er aber nicht. Als er vier Jahre alt war, überredete ihn dann aber seine Mutter, es doch beim FC Gränichen zu versuchen. Seither zog es den zur Vereinsikone gereiften Aargauer nie mehr fort.

Florian Müller im Interview über seinen Herzensverein

Von der F-Jugend bis in die erste Mannschaft

Einmal im Verein, durchlief Müller alle Juniorenstufen und arbeitete sich kontinuierlich bis in die erste Mannschaft hoch. Schon früh durfte der talentierte, polyvalent einsetzbare Spieler im Fanionteam mittrainieren und kam mit 17 Jahren zu seinen ersten Einsätzen. Seither ver­gingen 20 Jahre im «Eis».

Einer der grössten Erfolge für den Ur-Gränicher ist sicherlich der Doppelaufstieg in den Jahren 2012 und 2013. Nach harten und langen Jahren in der 3. Liga stieg der Verein in die 2. Liga auf und marschierte bis in die 2. Liga ­inter durch. Entgegen vieler Erwartungen, konnte sich der FCG in der neuen Liga behaupten und stieg nicht bereits nach der ersten Saison wieder ab. Nicht nur Auf- und Abstiege erlebte Müller. Auch einen Wechsel des Sportplatzes, Baustellen bedingte «Heim­spiele» in Suhr oder das 100-Jahr-Jubiläum des Vereins waren einschneidende Erlebnisse, wie der Spieler erzählt.

Müller durchlief alle Junioren-Stufen des FCG und debütierte mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft. Valentin Hehli

Ein Wechsel kam nie in Frage

Im Fussball sind Vereinswechsel eigentlich gang und gäbe. «Es gibt Spieler, die wechseln Klubs wie ihre Unterhosen», witzelt der 37-Jährige und kann sich nicht damit identifizieren: «Das bin nicht ich, das ist nicht meine Mentalität.» Trotz Angeboten, in höheren Ligen zu spielen, kam es für Müller nie infrage, seinen Herzensverein zu verlassen:

«Hier habe ich gewusst, was ich habe. An einem anderen Ort wäre alles anders. Ich habe hier meine Familie, meine Freunde, ich bin hier aufgewachsen.»

In den vergangenen 33 Jahren wurde Florian Müller von verschiedenen Personen im Klub geprägt. Er nennt beispielsweise Bruno Scherrer, der bei den F-Junioren sein erster Trainer war und nach wie vor für den Verein tätig ist. Müller meint aber auch seinen Bruder Tobias, mit dem er eine enge Beziehung pflegt. Das Müller-Duo ist eines von aktuell vier Bruderpaaren in der ersten Mannschaft.

Im Alter von vier Jahren begann der Mittelfeldakteur mit dem Fussball. Valentin Hehli

Solange wie möglich mit den Jungen mithalten

Mit 37 Jahren neigt sich die aktive Fussballer-Karriere von Florian Müller langsam dem Ende zu. Der Führungsspieler und Captain der letzten Jahre verschwendet aber noch keine Gedanken daran, seine Fussballschuhe an den Nagel zu hängen. Noch gelingt es ihm, mit den jungen Spielern mitzuhalten:

«Im Moment geht es noch, aber es wird der Zeitpunkt kommen, an welche es nicht mehr gehen wird. Dieser Punkt kommt immer näher, das ist mir bewusst. Aber ­solange ich noch Spass habe und von der Mannschaft geschätzt werde, will ich weitermachen»

Aufhören kam für den Mittelfeldspieler nach der vergangenen Saison ohnehin nicht infrage. «Ich habe mir geschworen, dass ich nicht mit einem Abstieg aufhöre», erklärt Müller.

Kontinuität bilden

Die letzte Saison war für den FC Gränichen nicht einfach. Viele Entscheidungen verliefen gegen das Team, hinzu kamen viel Pech und einige Verletzungen. Müller will dies aber nicht als Ausrede nennen: «Am Schluss muss man nicht diskutieren. Wer absteigt, ist verdient abgestiegen.» In den nächsten Jahren geht es für die Gränicher vor ­allem darum, Kontinuität zu schaffen.

Seit 20 Jahren spielt Müller nun ohne Unterbruch in der ersten Mannschaft des FCG und kann noch immer mit den Jungen mithalten. Valentin Hehli

Der Fokus muss dabei laut Müller vor allem im Bereich der Juniorenförderung liegen. Aufgrund zu weniger Spieler wurden letztes Jahr die B-Junioren des FCG aufgelöst. Um langfristig eine gute erste Mannschaft stellen zu können, brauchen die Gränicher dringend wieder mehr Nachwuchskicker.

Bescheidene Ziele in der nächsten Saison

Auch bei den Zielen für die neue Saison denkt Florian Müller nicht voreilig. «Es wird sicher das Ziel sein, Spiel für Spiel zu nehmen und zu versuchen, diese für uns positiv zu gestalten. Ich kann aber nicht sagen, dass es das Ziel ist aufzusteigen», sagt Müller. «Wir gehen in diese Saison hinein und wollen Fussball spielen, das, was wir alle gerne machen.»

Wichtiger als die Resultate auf dem Platz sind für Müller im Verein andere Dinge: Vereinstreue, Teamgeist und Freundschaft. Eine eingeschworene Einheit ist das Team der Gränicher auf jeden Fall. «Als wir abgestiegen sind, haben wir intern viel diskutiert. Wir sind tolle Truppe und haben eine super Kollegialität. Jeder, einmal in Gränichen war, sagt, dass er es selten so erlebt hat, wie es hier ist», so der 37-Jährige.

Die letzte Saison lief für die Gränicher nicht optimal. Alexander Wagner

Was für den FC Gränichen in der kommenden 3. Liga Saison möglich ist, zeigt sich ein erstes Mal am 14. August um 11.30 Uhr. Dann empfängt der FCG in der heimischen Zehndermatte den FC Othmarsingen zum Saisonauftakt.

