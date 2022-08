Der FC Niederwil will mit Tugend in der neuen Liga bestehen

Fussball Tugendhafte Niederwiler wollen sich mit Kampf und Leidenschaft in der neuen Liga behaupten Nach einer sensationellen Rückrunde reichte es knapp nicht für den Klassenerhalt in der 2. Liga und so muss der FC Niederwil den schweren Gang in die 3. Liga antreten. Trotz Favoritenrolle wird die neue Saison aber kein Selbstläufer. Michael Höchner Jetzt kommentieren 09.08.2022, 12.00 Uhr

Die Spieler des FC Niederwil wollen in der kommenden Saison öfter jubeln. Alexander Wagner

Was die Niederwiler letzte Saison erlebten, war ein pures Gefühlschaos. Nach einer verkorksten Vorrunde gelang es dem Team der beiden Co-Trainer, Reto Salm und Luigi Saporito, das Ruder herumzureissen und in der Rückrunde die Punkte einzufahren. So konnte die Mannschaft bis zum zweitletzten Spieltag an den Klassenerhalt glauben und verpasste diesen denkbar knapp. Nun ist Niederwil also zurück in der 3. Liga und erwartet eine schwierige Saison, in der es ­mindestens so viel Aufopferungsbereitschaft braucht wie in der Saison zuvor.

Das drittbeste Team der Liga

Dank der drittbesten Rückrunde aller Teams betrug der Rückstand auf den letzten Nichtabstiegsplatz am Ende der letz­ten Saison lediglich sechs Punkte. Wenn nur drei Teams ab­gestiegen wären, so wie es bis jetzt immer der Fall war, hätte man die Klasse halten können. Da die 2. Liga auf die kommende Saison aber verkleinert wird, muss Niederwil sich nun mit der Realität der 3. Liga abfinden. Nichtsdestotrotz geht Trainer Saporito mit einem guten Gefühl in die neue Saison:

«Wir sind abgestiegen – aber wir ­kön­nen sagen, dass wir eine gute Rückrunde gespielt haben. Das gibt uns Selbstvertrauen und Motivation für die anstehende 3.-Liga-Saison.»

Von Anfang an war den Beteiligten bewusst, dass es eine schwierige Rückrunde werden würde, hat man es doch in der Hinrunde verpasst, die Punkte zu holen. «Wir haben in der Rückrunde gesehen, was unser Potenzial ist», erklärt Saporito. Er warnt aber zugleich davor, dies als Selbstverständlichkeit anzusehen, da schlichtweg zu viele Faktoren den Erfolg beeinflussen können. Die Niederwiler hatten in der letzten Saison viele Ausfälle von Teamstützen zu beklagen, was zur suboptimalen Ausgangslage des letzten Winters führte.

Trotz Favoritenrolle wird auch die kommende Saison für den FCN Selbstläufer Alexander Wagner

Die Schwächen des Kaders ausgemerzt

Dass der FC Niederwil zwei unterschiedliche Saisonhälften erlebt hat, lag vor allem an der fehlenden Kadertiefe zu Beginn der Saison. In der Vorrunde lief das Team von Salm und Saporito auf dem Zahnfleisch – zu wenig Spieler waren im Kader. Die Niederwiler reagierten und verstärkten sich in der Winterpause. Dies führte zu mehr Konkurrenzkampf und ermöglichte die guten Resultate der zweiten Saisonhälfte. Darauf wollen sie nun aufbauen.

Ideal für den FCN: Der Kern des Teams, welcher die starke Rückrunde gespielt hat, bleibt er­halten. «Es ist schön, dass wir keinen Umbruch haben», sagt Saporito, «Wir müssen nicht wieder bei null anfangen.» Für die neue Saison bereits verpflichtet wurden die Torhüter Patrick Kohler vom FC Sins und Leutrim Buqa vom FC Affoltern. Hinzu kommen Lenin Bonito und David Näf aus der A-Jugend des FC Wohlen. Auf der anderen Seite verliert man mit Marino Feuerer (Mutschellen), Valentin Gashi (Lenzburg) und Arijan Mehmeti (unbekannt) drei Teamstützen.

Co-Trainer Luigi Saporito lebt die Tugend der Niederwiler vor. Alexander Wagner

Keine voreiligen Zielsetzungen

Wie die letzte Saison gezeigt hat, glauben die Spieler des FC Niederwil bis zuletzt daran, ihre Ziele zu erreichen. Trotz grossem Ehrgeiz kommt der Spass nicht zu kurz. «Die Tugend von Niederwil ist es, bis zuletzt zu kämpfen und den Plausch am Fussball zu erhalten. Wir machen das alle als Hobby und ­opfern unsere Zeit, dann muss man auch Freude haben», so Saporito. Was die Zielsetzungen für die neue Saison angeht, bleibt der FCN bedeckt. Co-Trainer Saporito erklärt:«

«Das Ziel ist es, Spiel für Spiel zu nehmen. Dann schauen wir einmal, wohin der Weg führt und definieren dann unsere Ziele.»

Trotz der vermeintlichen Rolle als Favorit, bleibt man beim FC Niederwil bescheiden: «Wichtig ist, dass wir in dieser Liga ganz schnell Fuss fassen und von Anfang an bereit sind», so Saporito. «Es ist eine gute Liga mit guten Mannschaften. Das eine oder andere Derby wartet auf uns, worauf wir uns freuen. Es wird kein Selbstläufer.» Das erste Spiel der neuen Saison bestreiten die Niederwiler am 15. August zuhause gegen den FC Villmergen um 20.00 Uhr.

