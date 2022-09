Überraschung im Schweizer Cup: Wohlen schlägt Köniz mit 2:1

Fussball: Schweizer Cup Überraschung im Schweizer Cup: der FC Wohlen schlägt Köniz mit 2:1 Der FC Wohlen rehabilitiert sich für die 0:7-Niederlage in Bassecourt und schlägt den FC Köniz auswärts mit 2:1. Die Freiämter stehen damit im Achtelfinal des Schweizer Cup. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 17.09.2022, 21.54 Uhr

Der FCW steht im Achtelfinal des Schweizer Cup. Benjamin Netz

Wenn die Achtelfinals im Schweizer Cup ausgelost werden, dürfen die Fans des FC Wohlen weiter vom grossen Los träumen. Die Freiämter qualifizierten sich dank des Überraschungserfolgs in Köniz erstmals seit 2014 wieder für die dritte Runde im nationalen Pokalwettbewerb.

Wohler Psychospielchen?

Noch am Freitag vermeldete man rund um den FCW zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle für die Partie in Köniz. Nathan Tayey, Alban Pnishi, Marijan Urtic. Sie alle galten als mehr als fraglich für das Cupmatch. Es war gar die Rede davon den Kader mit zahlreichen Akteuren aus der 2. Mannschaft aufzufüllen. Am Spieltag zeigte sich ein anderes Bild. Alle drei genannten Leistungsträger standen in der Startformation der Freiämter.

Wohlen wie ausgewechselt

Ob dies letztlich nur eine Wohler Verwirrtaktik war, bleibt unklar. Den FC Köniz erwischten die Wohler dennoch auf dem falschen Fuss. Im Vergleich zum 0:7-Debakel in Bassecourt wirkte die Mannschaft von Ryszard Komornicki wie ausgewechselt. Besonders die Körpersprache war eine ganz andere, als vor Wochenfrist im Jura. Der FCW war wach und bestimmt in den Zweikämpfen und agierte in der Offensive zielstrebig und mit viel Zug zum Tor.

Tayey trifft zur Führung

Somit war der Führungstreffer von Nathan Tayey in der 36. Minute zu Gunsten der Gäste auch hochverdient. Der wirblige Franzose liess nach einem langen Ball seinen Gegenspieler im Laufduell einfach stehen und überwand den herausgestürmten Köniz-Goalie Kilchhofer mit einem gefühlvollen Heber aus vollem Lauf.

Mangelnde Konstanz bringt Wohlen in Bedrängnis

Die schwächste Phase erlebte der FCW in den ersten zehn Minuten unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Man überliess den Hausherren Ball und Feld. Köniz drückte plötzlich auf den Ausgleich, der in der 52. Minute auch fallen sollte. Qendrim Hajrullahu traf für den FCK. Wenige Minuten später rettete erst der Pfosten für den bereits geschlagene Sytnykov im Wohler Tor.

Fussball ist ein Kampfsport

Der FCW überwandt die Druckphase der Gastgeber jedoch ansonsten unbeschadet und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 69. Minute erkämpfte sich Routinier Urtic auf der rechten Seite den Ball. Der ehemalige Krienser setzte zu einem unwiderstehlichen Alleingang an, an dessen Ende er Kilchhofer mit einem Linksschuss überwand.

Konnte mit der Einstellung seiner Mannschaft sehr zufrieden sein: FCW-Coach Ryszard Komornicki. Alexander Wagner

Wohlen hatte den Kampf angenommen und sich selbst für die harte Arbeit belohnt. Und im Gegensatz zu vielen vorangegangenen Spielen liessen sich die Freiämter von einem Gegentor nicht irritieren und retteten die Führung letztlich über die Zeit.

Das sagt FCW-Sportchef Marko Muslin

"Ich bin heute einfach nur stolz auf die Jungs!". FCW-Sportchef Marko Muslin zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden. "Wir sind letzte Woche in Bassecourt ziemlich unter die Räder gekommen und zeigen dann hier in Köniz so ein Spiel. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und aus den Fehlern, die sind in Bassecourt gemacht hat, gelernt. Darauf müssen wir jetzt aufbauen." Und wen wünscht sich Muslin für den Achtelfinal? "Irgendeine Mannschaft aus der Super League. YB, Basel, FCZ, egal."

Das war der Spieler des Spiels

Eigentlich sollte er gar nicht in der Startaufstellung stehen. Am Ende schoss er den FCW mit seinem Treffer zum 2:1 in die nächste Runde: Marijan Urtic machte sein bestes Spiel seit seiner Rückkehr zum FC Wohlen. Der 31-Jährige agierte defensiv abgeklärt und schaltete sich immer wieder gefährlich in die Offensive ein.

Das war auffällig

In den vorangegangenen hatte der FC Wohlen häufig Probleme nach Gegentoren wieder zurück in die Ordnung zu finden. Dies wurde ihnen unter anderem beim 0:7 in Bassecourt zum Verhängnis, als man bereits nach acht Minuten mit 0:2 ins Hintertreffen geriet. Nach dem Ausgleichstreffer der Könizer liess man diesmal jedoch nicht den Kopf hängen und fand über den Kampf zurück ins Spiel. Das 2:1 durch Urtic war dann schliesslich auch das Ergebnis einer Willensleistung.

Matchtelegramm FC Köniz - FC Wohlen 1:2 (0:1). - Liebefeld. - Zuschauer: 200 - Schiedsrichter: unbekannt. - Tore: 36. Tayey, 52. Hajrullahu, 69. Urtic. - Köniz: Kilchhofer; Wyder, Köppel, Glarner, Stauffiger; Otranto (46. Costa), Michel, Cani, Mejdi, Bajric (46. Hajrullahu); Lukarov (71. Johannsmeier). - FC Wohlen: Sytnykov; Urtic, Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Aliu, Seferi, Quintas (74. Romano), Tayey (78. Golaj); Kisisa (46. Vogt). - Bemerkungen: Wohlen ohne Pfister, Ivanov, Chabin, Gabathuler, Sadik. - Verwarnungen: 22. Kisisa, 45. Wyder, 88. Seferi.

