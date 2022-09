Nach Cup-Fight gegen Basel: Ist Aarau reif für die Super League?

Fussball Nach dem Cup-Fight gegen Basel: Ist der FC Aarau schon reif für die Super League? Der FC Aarau spielte in der Zweitrundenpartie gegen den FC Basel gross auf. So gross, dass sich im Nachgang die Frage stellte: Kann diese Mannschaft auch eine Liga höher bestehen? Eine Einschätzung. Frederic Härri Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Allen Njie und sein FC Aarau begegneten den Baslern von Fabian Frei auf Augenhöhe. Michael Buholzer / KEYSTONE

Der FC Aarau mag die Zweitrundenpartie am Sonntag gegen den FC Basel mit 1:3 verloren haben, die Sympathien im Stadion Brügglifeld aber waren ihm gewiss. Mit ihrem couragierten Auftritt begeisterte die Mannschaft nicht nur den eigenen Anhang, sondern liess auch unbeteiligte Zuschauer am Fernsehen verblüfft mit der Frage zurück: Wie gut ist dieser FCA denn eigentlich? Und hätte er auch Chancen eine Liga weiter oben?

Gewiss: Ein einziges Spiel kann keinen Aufschluss darüber geben, ob ein Team in die Super League gehört oder nicht. Gleichwohl lohnt sich ein Blick zurück auf die 120 Minuten vom Wochenende, um zu erörtern, was den FCA schon zur Teilnahme an der Super League berechtigt und was ihm noch fehlt. Ein Überblick.

Spielerische Dominanz

Die Aarauer setzten die Basler immer wieder früh unter Druck. Marc Schumacher / freshfocus

Die Aarauer setzten gegen Basel von Beginn weg auf ein zentrales taktisches Element: Pressing. Ständig übten sie auf die apathisch wirkenden Gäste Druck aus. Aus einer solchen Situation entstand folglich auch das Führungstor: Bastien Conus stahl Gegenspieler Michael Lang den Ball und flankte auf Valon Fazliu, der sich nach der Balleroberung blitzschnell in den Strafraum begeben hatte. In dieser Phase offenbarte sich die Wucht des FC Aarau. Die grosse Ansammlung an offensivem Talent vermag auch eine Mannschaft mit gehobenen Ansprüchen wie den FC Basel in Verlegenheit zu bringen. Schnell zu spielen, in die sich öffnenden Räume vorzustossen – das ist eine der grossen Aarauer Qualitäten, die auch in der Super League gefragt sein werden.

Mühe im Verwalten

Der Basler Ausgleichstreffer kurz vor der Halbzeitpause lag in der Luft. Marc Schumacher / freshfocus

So bestimmend der FCA zeitweilig auch aufspielte, trat denn auch folgendes Problem zutage: Er vermochte diese Dominanz nicht über die volle Spielzeit auszuweiten. Zugegeben: Das gelingt auch den besten Schweizer Teams nicht in jedem Spiel. Dennoch war es augenscheinlich, wie sich die Aarauer nach dem 1:0 in die Defensive zurückdrängen liessen. Dass kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleichstreffer fiel, war kein Zufall. Vielmehr hatte sich das Tor angedeutet.

Tempo zu variieren und gleichzeitig die Kontrolle über das Spiel zu behalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben im Fussball. Darin hat der FC Aarau noch grosses Potenzial: Mit dem Verwalten von Führungen bekundete man auch in der jüngsten Liga-Vergangenheit immer wieder Mühe.

Schwächen von der Bank

Andrin Hunziker hatte gegen seinen Stammklub einen schweren Stand. Michael Buholzer / KEYSTONE

Der FCA stellt eines der breitesten Kader der Challenge League. Der Konkurrenzkampf ist so hoch, dass selbst gestandene Spieler wie Aleksandar Cvetkovic, Imran Bunjaku, Shkelzen Gashi oder Varol Tasar derzeit nur als Teilzeitarbeiter eingesetzt werden. Von den vielen Wechselmöglichkeiten profitiert man: Neun Tore erzielte Aarau bisher in der letzten halben Stunde eines Spiels. An deren acht war jeweils ein Einwechselspieler als Assistgeber oder Torschütze beteiligt.

Zählt die Bank in der aktuellen Challenge-League-Saison also zur grossen Stärke, entpuppte sie sich im Cup-Spiel gegen Basel als Schwäche. Spieler wie Andrin Hunziker, Milot Avdyli oder Mischa Eberhard waren kein gleichwertiger Ersatz für jene, die vor ihnen auf dem Platz standen. Hunziker etwa, der für den früh verletzten Vladi kam, konnte keinerlei Torgefahr erzeugen und wurde in der 59. Minute bereits wieder ausgewechselt. Eberhard, ab der 74. Minute im Spiel, patzte vor dem Gegentreffer zum 1:2 entscheidend. Einzig Varol Tasar brachte neuen Schwung.

Wer die engen Duelle in der Super League für sich entscheiden will, braucht neue Impulse, wenn die Beine anfangen, schwer zu werden. Der Vergleich mit dem finanziell weitaus besser ausgestatteten Basel mag nicht ganz fair sein, doch darin zeigte sich der Unterschied: Der FCB hatte die Möglichkeit, in der heissen Phase mit Taulant Xhaka, Kaly Sène oder Andi Zeqiri nachzulegen. Sène und Zeqiri beschäftigten die Aarauer Abwehrspieler, Xhaka gab den Assist zum 2:1.

