Schweizer Cup: Der FC Aarau trifft auf den FC Basel

Fussball «Schönes Los für eine volle Hütte»: Der FC Aarau trifft im Cup auf den FC Basel Nach dem problemlosen Auftakt in die Cupsaison bekommt es der FC Aarau in der zweiten Runde mit einem ungleich schwierigen Gegner zu tun: Im Heimspiel empfängt man Mitte September den Schweizer Vizemeister FC Basel. Der FCA-Präsident freut sich. Frederic Härri 21.08.2022, 19.54 Uhr

Letztmals kam es in der Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 zum Aufeinandertreffen zwischen Aarau und Basel. Marc Schumacher / freshfocus

Die Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Schweizer Cups löste der FC Aarau am Samstagabend ohne Probleme: 8:0 gewann die Mannschaft von Trainer Stephan Keller gegen Zweitligist Bischofszell. Die Aufgabe in der nächsten Runde dürfte ungleich schwieriger werden: In dieser treffen die Aarauer auf den FC Basel.