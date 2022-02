FC Aarau: Trauer um Ernst Lämmli

Fussball Er führte den FC Aarau zum Meistertitel und war Chef von Hitzfeld und Köbi Kuhn: Ernst Lämmli mit 82 Jahren verstorben Von 1989 bis 2000 stand er an der Spitze des FC Aarau und holte sensationell den Meistertitel, danach führte er die Schweizer Nationalmannschaft zu Erfolgen: Nun ist Ernst Lämmli im Alter von 82 Jahren verstorben. Sebastian Wendel 06.02.2022, 11.44 Uhr

Ernst Lämmli (1939 - 2022) Alexander Wagner / SPO

Am Tag, nachdem der FC Aarau sein Auswärtsspiel in Lausanne mit 5:2 gewann, erreicht den Klub eine traurige Nachricht: Der frühere Präsident Ernst Lämmli ist am Samstag 5. Februar im Alter von 82 Jahren verstorben.