FC Aarau: Ex-Spieler wünschen sich vor Spitzenspiel den Aufstieg

Fussball Ex-Aarau-Spieler Tasar: «Ich wünsche dem FCA den Aufstieg – möglichst ohne Umweg über die Barrage» Das Spitzenspiel der Challenge League zwischen Aarau und Winterthur am Freitagabend interessiert auch die Ex-Stars. Varol Tasar, Loris Benito und Silvan Widmer lancierten beim FC Aarau ihre Karriere – sie erinnern sich an die Zeit bei ihrem Herzensverein und analysieren das Rennen um den Aufstieg. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Begnadeter linker Fuss: Varol Tasar wechselte im Sommer 2019 von Aarau nach Luzern. Martin Meienberger/Freshfocus

Diese Erinnerungen werden wohl nie verschwinden. Wie der FC Aarau 2019 in der Barrage an Xamax scheitert, obwohl er das Hinspiel 4:0 gewann. Mitten drin: Varol Tasar. Zwei Tore schiesst er im Hinspiel. Es reicht nicht für den Aufstieg. Nur er selbst spielt fortan Super League. Von Aarau wechselt er zu Servette. Im Sommer 2020 zieht er nach Luzern weiter.

Nun steckt er mit den Innerschweizern im Abstiegskampf. Und verfolgt das Rennen um den Aufstieg in der Challenge League als interessierter Beobachter. Schafft es der FC Aarau diesmal? Tasar sagt:

«Ich wünsche es mir! Und am liebsten ohne den Umweg über die ­Barrage... Im Direktduell mit Winterthur ist der Moment, um zu zeigen, dass der FCA diesen Aufstieg mehr will. Ein Sieg, dann beträgt der Vorsprung vier Punkte. Und ich bin mir sicher, dann hat Aarau die Power, um das durchzuziehen.»

Auch heute noch tauscht sich Tasar ab und zu mit Elsad ­Zverotic aus, dem heutigen Chefscout der Aarauer. Zverotic war 2018/19 Captain der damaligen Mannschaft und Pechvogel im entscheidenden Penaltyschiessen.

«Im Direktduell mit Winterthur ist der Moment, um zu zeigen, dass der FCA diesen Aufstieg mehr will.»

Wenn Tasar zurückblickt auf seine letzte Saison im Aarauer Dress, dann sagt er: «Eigentlich hat uns in jener Saison niemand mehr etwas zugetraut. Die ersten sechs Spiele verloren wir. Nach elf Runden hatten wir vier Punkte. Doch dann haben wir eine unglaubliche Serie hingelegt. Der Teamspirit war überragend. Es kommt diese Barrage, wir gewinnen das Hinspiel 4:0 und glauben auch selbst, dass wir schon aufgestiegen sind. Das war der Fehler, wir waren uns zu sicher – Fazit: Selber Schuld, dass wir es nicht geschafft haben.»

Darum könnte Tasar ganz gut auf ein Szenario verzichten: Mit dem FC Luzern in der Barrage auf Aarau treffen.

Silvan Widmer in der Partie gegen Augsburg vom letzten Mittwoch. Roger Buerke/Freshfocus

An der letzten Aarauer Aufstiegsfeier 2013 war Silvan Widmer noch mit dabei. Es war eine Art Abschiedsgeschenk. Im Sommer danach wechselte er zu Udinese in die Serie A. Nach fünf Jahren in Italien und drei in Basel zog Widmer nach der letztjährigen EM nach Mainz weiter – der Wechsel ist eine Erfolgsgeschichte. Jedes einzelne Bundesliga-Spiel hat er von Beginn an bestritten. Am letzten Mittwoch gelang ihm sein drittes Saisontor, weil Nati-Kollege Vargas aber für Augsburg auch traf, verlor Mainz 1:2. Widmer erinnert sich:

«Die Spiele gegen Winterthur waren schon damals immer eng und spannend. Nun hoffe ich, dass Aarau das bessere Ende hat. Die Partie am Freitag ist noch nicht gerade entscheidend. Aber es ist gut möglich, dass die Weichen gestellt werden. Ein Teil meines Herzens gehört stets dem FCA. Darum würde ich den Aufstieg allen Fans und allen, die tagtäglich für den Verein arbeiten, sehr gönnen.»

12.03.2022; Sion; Fussball Super League - FC Sion - FC Lugano; Loris Benito (Sion) (Pascal Muller/freshfocus) Pascal Muller/Freshfocus

Seit dieser Rückrunde spielt auch Loris Benito wieder in der Schweiz. Der FC Sion ist nach dem FCZ und YB seine dritte Super-League-Station. Bevor er im Wallis unterschrieb, trainierte Benito im letzten Herbst einige Wochen mit dem FC Aarau.

«Da habe ich rasch gemerkt: Die ­Mischung im Team stimmt. ­Sowohl zwischen erfahrenen und jungen Spielern. Als auch zwischen Talent und Ehrgeiz.»

Gute Voraussetzungen also für den Aufstieg. «Historisch betrachtet gehört der FCA einfach in die Super League. Ich finde auch weiterhin, dass in der Region sehr viel Potenzial Brach liegt. Das Einzugsgebiet ist gross. Das Stadion muss endlich kommen. Da würde ein Aufstieg extrem helfen.»

Gegen Winterthur soll der nächste Schritt erfolgen. «Das 2:4 in Winterthur vor einigen Wochen nagt. Aber es wird für einen Motivationsschub sorgen. Es wird ohne den gesperrten Trainer Stephan Keller an der Seitenlinie nicht ganz einfach. Es ist nicht dasselbe, wenn der Trainer fehlt. Und er ist ja immer mit Leib und Seele dabei. Aber die Mannschaft hat genug Reife, dass sie das ausblenden kann. Ich freue mich auf ein Fussball-Fest!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen