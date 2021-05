Verletzungsdrama Fussballer Joël Geissmann bangt nach Gehirnerschütterung um Karriere: «Es bringt mich fast zum Wahnsinn» Der Aargauer Fussballprofi Joël Geissmann kann seit fünf Monaten kaum trainieren – und erst recht nicht Fussball spielen. Damals erlitt er eine schwere Gehirnerschütterung und spürt die Langzeitfolgen bis heute. Wenn und ob er zurückkehren wird, ist derzeit völlig offen. Ruedi Kuhn 25.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ungewisser Blick in die Zukunft: Joël Geissmann weiss nicht, wann und ob er wieder Fussball spielen kann. Claudio Thoma (Lausanne, 19. September 2018)

Joël Geissmann sitzt in der Stube seines Elternhauses in Hägg­lingen. Er erzählt sachlich und unaufgeregt seine Leidensgeschichte, die inzwischen mehr als fünf Monate dauert. Äusserlich ist ihm nichts anzusehen. Der 28-Jährige wirkt ruhig und gefasst.

Aber wie sieht es in seinem Innern aus? Eine schwierige ­Frage! Geissmann sagt:

«Das Schlimmste ist die Ungewissheit.»

Dabei hat er alles probiert. «Aber bis jetzt konnte kein Arzt eine exakte Diagnose stellen. Deshalb ist es für mich unmöglich, eine Prognose zu stellen, wann ich wieder trainieren und spielen kann. Das macht die aktuelle ­Situation so heikel. Trotzdem habe ich es bis heute geschafft, optimistisch zu bleiben.»

Geissmann wusste nicht mehr, wo sein Platz ist

Blicken wir zurück: Was ist am 17. Dezember des vergangenen Jahres in Vaduz mit Joël Geissmann passiert? Wie schwer ist die Kopfverletzung, die ihm seit Ende letzten Jahres zu schaffen macht? Und vor allem: Wann und wie endet die Leidensgeschichte? Gibt’s ein Happy End oder nicht?

Geissmann kramt sein Handy hervor und zeigt ein Video mit der folgenschweren Szene in der 37. Minute der Partie im Stadion Rheinpark. Die Bilder sprechen für sich: Geissmann sprintet zum Ball, stolpert, verliert das Gleichgewicht, fliegt ungebremst in den Rücken von Vaduz-Ver­teidiger Linus Obexer und prallt mit dem Kopf auf den Boden. Der Aargauer Mittelfeldspieler von Lausanne bleibt liegen, hält sich den Kopf und muss von einem Physiotherapeut gepflegt werden. Doch Joël Geissmann schüttelt sich zwei-, dreimal und spielt die erste Halbzeit zu Ende.

Ob Akupunktur oder Hypnose – nichts hilft

Nach dem Pausenpfiff kommt Geissmann in die Garderobe. Alles klar? Nein! «Es war eine komische Situation», erinnert er sich. «Ich suchte meinen Platz, wusste aber nicht mehr, wo er ist.» Die Gedächtnislücke führte dazu, dass er ausgewechselt wurde. Alles andere wäre fahrlässig gewesen.

Grosse Sorgen machte sich Geissmann nach dem Vorfall aber nicht. Nach dem Spiel und der Reise mit dem Mannschaftsbus vom Ländle nach Lausanne fühlte er sich gut, hatte eine ­ruhige Nacht und ging am nächsten Tag wie immer ins heimische Stade de la Tuilière. Es schien, als wäre der unglück­liche Sturz für ihn glimpflich verlaufen.

Nach einem freien Tag versuchte sich Joël Geissmann in der Folge mit Lauftraining fit zu halten. Vor dem nächsten Meisterschaftsspiel war er sogar beim Abschlusstraining mit dabei, musste dieses aber nach 20 Minuten abbrechen. «Nach kurzem intensivem Training war ich wie beduselt», blickt er zurück:

«In meinem Kopf drehte sich alles. Ich hatte Schwindelanfälle und musste die Übung abbrechen.»

Nach und nach wurde klar, dass die Hirn­erschütterung mittel-, ja lang­fristig Folgen hat.

Seit dem unglücklichen Sturz und dem Aufprall mit dem Kopf auf dem Boden ist also nichts mehr so, wie es einmal war. Von medizinischer Seite hat man her­ausgefunden, dass das Gleichgewichtsorgan auf der rechten Seite angeschlagen ist.

Geissmann probiert alles, um ins normale Leben eines Fussballprofis zurückzukehren. Er war bei Sportärzten, Chiropraktikern und Neurologen. Letztere haben ihm Übungen für den Kopf, das Hirn und die Augen auf den Weg gegeben, die nur bedingt helfen. Er hat es auch mit Akupunktur und mit Hypnose versucht. Im März war er während einer Woche in einer Therapie im Wallis. Genützt hat es nichts. Geissmann steht vor einem Rätsel:

«Natürlich weiss ich, dass ich Geduld haben muss. Aber wie soll das gehen? Die aktuelle ­Situation bringt mich fast zum Wahnsinn.»

Bleibt zum Schluss die Frage, wie die ­Leidensgeschichte rund um die ungewisse Zukunft von Joël Geissmann ausgehen wird. Momentan versucht er sich mit Velofahren und Joggen fit zu ­halten. Nach einer Stunde Velofahren und einer Viertelstunde Joggen fühlt er sich allerdings schon müde.

Zwei Lichtlein am Ende des Tunnels

Versucht er ans Limit zu ­gehen, klagt er über Kopfweh und Schwindelanfälle. Besserung ist nicht in Sicht. Zwei Lichtlein am Ende des Tunnels gibt es trotzdem: Einerseits hat Geissmann bei Lausanne einen Vertrag bis Juni 2022, ist bezüglich seines Comebacks zeitlich also nicht unter Druck. Anderseits verfügt der Aargauer über ein gutes Umfeld mit einigen Vertrauenspersonen.

In der bis zum jetzigen Zeitpunkt schwierigsten Phase als Berufsfussballer stehen ihm vor allem Vater Roger, früher selbst ein guter Fussballer, und Freundin Rayana zur Seite. Das ist ein schönes Trostpflaster. Mehr aber nicht.