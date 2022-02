FC Aarau: Ex-Präsident Ernst Lämmli mit 82 Jahren gestorben

Fussball Er führte den FC Aarau zum Meistertitel und war Chef von Hitzfeld und Köbi Kuhn: Ernst Lämmli mit 82 Jahren verstorben Von 1989 bis 2000 stand er an der Spitze des FC Aarau und holte sensationell den Meistertitel, danach führte er die Schweizer Nationalmannschaft zu Erfolgen: Nun ist Ernst Lämmli im Alter von 82 Jahren verstorben. Sebastian Wendel Aktualisiert 06.02.2022, 13.45 Uhr

Ernst Lämmli (1939 - 2022) Alexander Wagner / SPO

Am Tag, nachdem der FC Aarau sein Auswärtsspiel in Lausanne mit 5:2 gewann, erreicht den Klub eine traurige Nachricht: Der frühere Präsident Ernst Lämmli ist am Samstag 5. Februar im Alter von 82 Jahren verstorben.

Der gelernte Architekt übernahm 1989 den Vorsitz beim FC Aarau und feierte vier Jahre später den grössten Erfolg der Klubgeschichte: Als Aussenseiter wurden die Aarauer am Ende der Saison 1992/93 unter Trainer Rolf Fringer sensationell Schweizer Meister.

Lämmli führte den FCA durch finanziell schwierige Zeiten und war bei Spielern und Klubumfeld wegen seiner väterlichen Art sehr beliebt. Weggefährten erzählen, dass er jedoch auch hart und konsequent sein konnte, wenn es die Situation verlangt hat. Lämmli gilt zudem als Urvater der Aarauer Stadionidee: Zusammen mit dem Bauunternehmer Peter Zubler lancierte er Ende der 90er-Jahre einen Neubau in der Kiesgrube in Schafisheim, das erste Stadionprojekt von bekanntlich mehreren.

Ernst Lämmli (1939 - 2022) liebte den Fussball und war ein Genussmensch: Oft sah man ihn mit Zigarre. 1989 wurde Lämmli FCA-Präsident und verpflichtete drei Jahre später Rolf Fringer (links) als neuen Trainer - ein kluger Schachzug, wie sich herausstellen sollte. Bereits in der ersten Saison unter Fringer wurde der FC Aarau sensationell Schweizer Meister: Das Köpfen der Magnum-Champagnerflasche ist Chefsache, wie Präsident Lämmli vorzeigt. Das erfolgreiche Führungstrio hinter dem FCA-Meistertitel 1993: Sportchef Fredy Strasser, Präsident Ernst Lämmli und Trainer Rolf Fringer (v.l.). Zwei Präsidenten alter Schule unter sich, das Bild stammt von 1999: FCZ-Patron Sven Hotz (links) und sein Kollege vom FCA, Ernst Lämmli. Rolf Fringer, FCA-Stürmerlegende Petar Aleksandrov und Ernst Lämmli. Mit Bauunternehmer Peter Zubler (links) lancierte Lämmli Ende der 90er-Jahre einen Stadion-Neubau in der Kiesgrube Schafisheim - das gescheiterte Projekt steht am Ursprung der unendlichen Aarauer Stadionsaga. 2001 wurde Lämmli Delegierter der Schweizer Nationalmannschaft und stellte kurz darauf Köbi Kuhn als Trainer ein - der Rest ist Geschichte. Als Nati-Chef war er Teil der Spuckaffäre um Alex Frei (rechts) an der EM 2004, an der die Schweizer Delegation alles andere als eine gute Falle machte. Zuneigung und Ehrfurcht wurden ihm gleichermassen zuteil: Ernst Lämmli hatte zu allen Menschen einen guten Draht, konnte aber auch hart sein, wenn es die Situation verlangte. 2017 trat Lämmli (am Mikrofon) mit anderen ehemaligen FCA-Präsidenten an einer Werbeveranstaltung für das neue Stadion im Torfeld Süd auf. Lämmli mit Ehefrau Pia. Lämmli, gelernter Architekt, in seiner Dachgeschoss-Wohnung in Holziken, wo er bis zu seinem Tod am 5. Februar 2022 lebte.

2000 trat er vom Amt des FCA-Präsidenten zurück und wurde kurz darauf Delegierter der Schweizer Fussballnationalmannschaft. Als solcher war er Chef der Trainergrössen Köbi Kuhn und Ottmar Hitzfeld. In dieser Zeit begann sich die Schweiz nach langer Absenz wieder regelmässig für Europa- und Weltmeisterschaften zu qualifizieren.

2009, ein Jahr nach der Heim-EM, trat Lämmli mit 70 als Fussballfunktionär zurück. Einige Jahre später erlitt er bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen, die ihn bis zuletzt begleiteten.