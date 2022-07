Donat Rrudhani über den FC Aarau, YB und den Kosovo

Fussball Donat Rrudhani: Jetzt spricht er über seinen Abgang in Aarau, sein neues Leben bei YB und seine ersten Pflichtspiele für den Kosovo Vor eineinhalb Monaten sahen wir ihn nach dem verpassten Aufstieg mit dem FC Aarau hemmungslos weinen. Heute strahlt Donat Rrudhani wieder. Der 23-Jährige spricht über seinen Sommer der extremen Emotionen. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 05.07.2022, 16.30 Uhr

Donat Rrudhani über seine neue Rolle bei YB: «Es ist klar, dass ich nicht als Stammspieler zu YB gekommen bin. Ich werde aber alles unternehmen, um meinen Weg zu machen.» Claudio Thoma

Sein Aufstieg ist kometenhaft: Vor drei Jahren noch Amateurkicker, wechselt Donat Rrudhani auf die neue Saison von Aarau zu den Young Boys. Eine grosse Herausforderung für den 23-Jährigen, der vor elf Jahren mit seinem Vater den Kosovo verliess, sich in den Wäldern Serbiens versteckte und über die grüne Grenze nach Ungarn flüchtete. Später liess sich die gesamte Familie im Elsass nieder. Wir treffen Donat Rrudhani im YB-Trainingslager in Saanen zum Interview und begegnen einem jungen Mann, der voller Zuversicht und mit dem nötigen Respekt seinen Aufstieg bei den Bernern fortsetzen will.

Wie lange haben Sie gebraucht, um den verpassten Aufstieg mit dem FC Aarau zu verarbeiten?

Donat Rrudhani: Mehr als eine Woche, bis ich bei der Nationalmannschaft eingerückt bin. Auch dort waren die ersten zwei Tage noch schwierig. Erst danach gelang es mir, den verpassten Aufstieg etwas zur Seite zu schieben und mich voll und ganz auf das Nationalteam zu konzentrieren. Wir haben ein Jahr und mehr gearbeitet, um den Aufstiegstraum zu realisieren. Wir wollten es alle unbedingt. Und dann stehst du mit leeren Händen da. Das war unfassbar hart.

Haben Sie mit Ihren damaligen Teamkollegen über den Schmerz gesprochen?

Ja, schliesslich war ich einer der Captains. Ich habe den Spielern gesagt: «Jungs, so ist Fussball. Liefe alles nach Wunsch, würden wir alle in der Premier League spielen. Wir müssen es akzeptieren und nach vorne schauen.»

Sind Ihnen diese Worte leicht gefallen?

Überhaupt nicht. Ich war selbst sehr, sehr traurig, total im Loch. Aber ich musste meine Rolle als Captain ausfüllen.

Hätten Sie gerne diese Chance noch einmal? Würden Sie die Partie gegen Vaduz gerne noch mal spielen?

Unbedingt.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie die Chance noch einmal kriegten?

Vielleicht waren wir vor dem Spiel zu sicher, dass wir aufsteigen. Ich würde ein nächstes Mal das Team noch eindringlicher davor warnen, dass Vaduz nicht wegen der Party nach Aarau kommt, sondern uns den Aufstieg vermiesen will.

Tränenreicher Abschied: Donat Rrudhani nach der Niederlage gegen Vaduz und dem verpassten Aufstieg mit dem FC Aarau. Marc Schumacher/ freshfocus

Kevin Spadanuda, Randy Schneider und Sie konnten den nächsten Karriereschritt machen.

Es freut mich sehr für meine früheren Kollegen und für mich, dass wir diesen Schritt machen konnten. Es zeigt aber auch, dass der FC Aarau trotz verpasstem Aufstieg eine gute Saison gespielt hat.

Machen Sie sich für die nächste Saison keine Sorgen um den FC Aarau?

Der FC Aarau verliert vielleicht viele Skorerpunkte, aber die Neuzugänge können das kompensieren. Valon Fazliu hat eine beeindruckende Statistik. Nuno Da Silva und Nikola Gjorgjev sind Spieler mit grossen Qualitäten. Der FC Aarau hat sehr gute Transfers gemacht. Deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen um meinen Ex-Klub.

Wohnen Sie eigentlich noch mit Liridon Balaj zusammen?

Nein, ich habe eine Wohnung in der Nähe von Bern gefunden, die zwar noch ziemlich leer ist.

Das heisst, Sie leben nun erstmals ganz allein?

Stimmt. Aber das ist kein Problem. Ich kann kochen, putzen und waschen. Es wird aber schon sehr speziell, erstmals allein zu wohnen

War es ein trauriger Abschied von Balaj?

Ja, wir waren beide traurig. Der Fussball hat mir mit Liridon einen Bruder geschenkt. Deshalb werden wir immer in Kontakt bleiben.

Freunde fürs Leben: Donat Rrudhani (links) buckelt seinen ehemaligen WG-Partner Liridon Balaj. Urs Lindt/freshfocus

Sie fuhren auf der Achterbahn der Emotionen: erst der verpasste Aufstieg mit Aarau, kurz darauf ihr erstes Wettbewerbsspiel mit dem Kosovo.

Das war verrückt. Ich hatte noch das Ende bei Aarau zu verdauen und war dann in den ersten zwei Spielen noch Ersatz.

Im dritten Nations-League-Spiel, beim 3:2 gegen Nordirland, durften Sie von Beginn weg spielen.

Zwei Tage zuvor habe ich bei YB unterschrieben. Und dann wurde ich nach meinem ersten Wettbewerbsspiel für den Kosovo sogar zum Mann des Spiels gewählt. Das war die wohl beste Woche in meinem Leben als Fussballer. Volles Haus in Pristina. Etwa 50 bis 60 Verwandte und Bekannte im Stadion. Ein unvergessliches Erlebnis.

Nun kennen die Menschen in Kosovo Donat Rrudhani?

Seit diesem Auftritt. Zwei Tage vor jenem Spiel wurde ich in Pristina kaum angesprochen. Zwei Tage danach wurde ich permanent um Selfies gebeten.

In der folgenden Partie (0:2 in Griechenland) wurden Sie in der Pause ausgewechselt.

Ja. Weil ich Schmerzen verspürte und fünf Tage später bei YB zum ersten Training erwartet wurde, bat ich meinen Trainer um die Auswechslung. Es ging darum, kein Risiko einzugehen.

Gleich in seinem ersten Pflichtspiel für den Kosovo zum «Mann des Spiels» gewählt: Donat Rrudahni (rechts) im Zweikampf mit dem Nordiren Daniel Ballard. Visar Kryeziu/AP/ keystone-sda.ch

Ausser Meister FCZ zeigte fast jeder Super-League-Klub Interesse an Ihnen. Warum haben Sie sich für YB entschieden?

Ich war beim Nationalteam und hatte ständig Kontakt mit meinem Berater. Ich wusste, dass er mit YB spricht. Als es konkreter wurde, sagte ich meinem Berater, dass YB für mich absolute Priorität habe. Ich habe ihm gesagt: Wir sollten alles versuchen, damit es mit YB klappt.

Warum YB?

YB ist die dominante Kraft der letzten Jahre. Diese Art des Fussballs gefällt mir. Und ich habe immer fussballerische Aspekte höher gewichtet als Geld. Mit YB kann ich europäisch spielen, bei YB kann ich von grossen Spielern lernen und mit YB kann ich hoffentlich Titel gewinnen.

Haben Sie auch Respekt vor diesem Schritt zu YB?

Respekt schon, aber keine Angst. Denn ich bin überzeugt von meinen Qualitäten. Es ist klar, dass ich nicht als Superstar gekommen bin. Ich muss erst meinen Weg machen. Aber das kenne ich. Als Nobody wechselte ich von Timau zu Black Stars Basel. Als Nobody kam ich zu Aarau. Und ein Nobody bin ich jetzt auch bei YB.

Nobody, das ist zu krass formuliert.

Vielleicht, doch ich bin für YB-Verhältnisse ein Spieler mit kleinem Namen. Aber ein kleiner Spieler mit gesundem Selbstbewusstsein, ein Spieler mit guter Mentalität und Einstellung, der bereit ist, so hart wie nur möglich zu arbeiten. Und genau diese harte Arbeit wird immer belohnt.

Welche Rolle sehen Sie für sich bei YB?

Es ist klar, dass ich nicht als Stammspieler zu YB gekommen bin. Ich werde aber alles unternehmen, um meinen Weg zu machen. Es gibt viele grosse Spieler bei YB, die schon Champions League gespielt haben, die schon mehrmals Meister geworden sind. Von denen kann ich enorm profitieren. Ich achte auf jedes Detail, was diese Spieler machen.

Bei wem schauen Sie besonders genau hin?

Von Nsame, Fassnacht, Sierro, Lustenberger oder auch von Itten kann ich enorm viel profitieren. Ich versuche, von jedem etwas abzuschauen.

Sie saugen alles auf wie ein Staubsauger?

Ja, genau. Auf dem Platz beobachte ich sowieso alles ganz genau. Aber auch daneben. Ich achte darauf, wann sie in den Kraftraum gehen, wann in die Sauna, was sie an freien Tagen machen, was sie essen, wann sie schlafen, wie viel sie schlafen. Will ich irgendwann mal Champions League spielen oder Meister werden, muss ich von jenen Spielern lernen, die das schon geschafft haben.

Donat Rrudhani bei YB: gekommen, um zu lernen. Anthony Anex/Keystone

Haben Sie bei YB schon Kumpels?

Es sind alles super Typen. Dabei dachte ich, sie wären ganz anders, würden den «kleinen» Donat Rrudhani gar nicht beachten. Aber ich fühle mich vom ersten Tag an voll akzeptiert. Da ist keiner, der mir das Gefühl vermittelt, er sei etwas Besseres. Ausserdem kann ich mich mit allen unterhalten, weil ich Deutsch und Französisch spreche.

Was halten Sie von Ihrem neuen Trainer Raphael Wicky?

Ich denke, dass wir uns in vielen Punkten sehr ähnlich sind. Auf dem Platz fordert Wicky absolute Aufmerksamkeit und verlangt, dass wir den Fokus einzig auf den Fussball legen. So bin ich auch. Aber wenn das Training fertig ist, kann die Arbeit auch mal in den Hintergrund rücken. Diese Ernsthaftigkeit gepaart mit einer Lockerheit in den passenden Momenten gefällt mir sehr gut und ist ganz bestimmt leistungsfördernd.

Denken Sie, dass der FC Basel der härteste Konkurrent im Titelkampf ist?

Es gibt auch noch den FC Lugano, der sich sehr gut verstärkt hat, und andere ambitionierte Teams. Klar, Basel hat eine starke Mannschaft. Aber wir sollten sowieso eher auf uns als auf den Gegner achten.

