Fussball Die Badener Musterschüler: Diese drei Spieler des FC Baden drücken gemeinsam die Schulbank Marvin Hübel, Binjamin Hasani und Joël Brack sind nicht nur Teamkollegen beim FC Baden, sie drücken auch gemeinsam die Schulbank. Michael Wehrle Jetzt kommentieren 22.11.2022, 09.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon seit acht Jahren sitzen Binjamin Hasani und... Alexander Wagner / FOTO Wagner ... Joël Brack in derselben Klasse. Alexander Wagner / FOTO Wagner Marvin Hübel ist unbestrittener Stammspieler beim FC Baden und auch Torhüter der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Sie sind jung, begeisterte Fussballer und dicke Freunde. Das Trio ist fast unzertrennlich: Marvin Hübel, Binjamin Hasani und Joël Brack mischen derzeit mit dem FC Baden nicht nur die Promotion League auf. Gleichzeitig büffeln sie auch noch gemeinsam für die Matur. Sie sind fast gleich alt. Hübel, der älteste wird am 1. März 20 Jahre alt, Hasani am 22. April und acht Tage später folgt dann noch Brack.

Schon seit acht Jahren sitzen Hasani und Brack in derselben Klasse. Sie absolvierten die Sportschule in Buchs. Vier Jahre Bezirksschule und nun das letzte Jahr an der Kanti. Hübel machte ein Jahr später aus dem Duo ein Trio an der Schule. Für die Aufnahme an der Sportschule braucht es eine Empfehlung. Im Fussball wird dann das Talent geprüft, in messbaren Sportarten wie Schwimmen, zählen die Zeiten. Und stimmen müssen natürlich auch die Noten. «Du musst wie üblich die Schule mit einem Schnitt von 4,7 abschliessen, um dann auf die Sportkanti wechseln zu dürfen», erklärt Hasani. Und dazu gebe es vorher noch ein Aufnahmegespräch.

Im Sport sind die Drei seit dieser Saison wieder ganz eng beieinander. Bereits bei der U9 des FC Aarau kickten Brack und Hasani gemeinsam, Hübel kam nach der U13 vom FC Wohlen dazu. Im Juli 2020 wechselte Brack in die Jugend des FC Baden, Hübel einen Monat später direkt zum Team in der 1. Liga Classic.

Hasani macht in Baden das Trio komplett

Hübel ist unbestrittener Stammspieler beim FC Baden und auch Torhüter der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Grossen Anteil hatte er am Aufstieg der Badener, war der Rückhalt. Erst in der Schlussphase der vergangenen Saison spielte sich Stürmer Brack in der 1. Mannschaft. In der 3. Liga hatte er bei Baden II gewirbelt, Tor um Tor erzielt, so führte ihn Trainer Ranko Jakovljevic immer näher an das höherklassige Team heran.

Und seit dieser Spielzeit gehört er unter Trainer Michael Winsauer zum Kreis der Stammspieler. Zu Beginn der Saison brachte Winsauer den Angreifer auch auf der offensiven Position im Mittelfeld, zuletzt lief er wieder im Sturm auf. Erst nach dem Saisonstart stiess Hasani zu seinen Kumpels. Beim FC Aarau kam er nicht mehr zum Einsatz, so liess er sich nach Baden ausleihen. Das Pech des Patrick Muff war sein Glück. Abwehrspieler Muff verletzte sich schwer, Hasani füllte die Lücke in der Dreierkette direkt und entwickelte sich zum sicheren Wert.

«Wir sind alle drei der Chef», beschreiben sie ihre Rolle untereinander. «Joël ist ein guter Mensch, mit dem man es immer lustig haben kann. Aber er kann auch ernsthaft sein, ist für einem da, wenn man ihn braucht», charakterisiert Hübel.

«Ich sehe ihn ähnlich, er ist vielleicht etwas mehr der Lausbub bei uns, aber bei Problemen immer zu Stelle und er kann auch hart sein, wenn er seine Gedanken durchsetzen will, pflichtet Hasani bei.

«Im Verhältnis ist Marvin sicher der Ruhigste, der immer da ist und hilft. Für uns als Trio passt es einfach, wir vertrauen uns blind», betont Brack.

Nach der Matur soll der Schritt zum Profi gelingen

In Sachen Fussball sind Hübel und Hasani ihrem Kollegen einen Schritt voraus. Beide stehen beim FC Aarau unter Vertrag und sind ausgeliehen. Die Aarauer wollten Hübel schon vor dieser Saison zurückholen, auf eigenen Wunsch durfte der Goalie aber bleiben und in der Promotion League Spielpraxis sammeln. Das gilt auch für Hasani, dessen Vertrag Aarau noch in den Tagen vor der Ausleihe um zwei Jahre verlängerte.

Beide Spieler wollen es nach der Matur wissen, streben dann direkt eine Profikarriere an. Sie haben die Sicherheit, dank des schulischen Rucksacks jederzeit ein Studium beginnen oder ins Berufsleben einsteigen zu können. Auf dem Sprung ist eher Brack. Er beginnt im nächsten Jahr ein Praktikum bei einer Grossbank. Wirtschaft und Recht ist denn auch sein Lieblingsfach, genau wie bei Hasani. Hübel dagegen fühlt sich eher bei Geschichte wohl.

Beendet haben die Drei inzwischen ihre Maturarbeit, die sie gemeinsam in Angriff nahmen. «Bis zu vier Schüler dürfen an einem gemeinsamen Projekt arbeiten», erklärt Brack. Sie entschieden sich für ein Peer-Review zur Sportschule Buchs. «Peer-Review ist ein Verfahren zur ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung einer wissenschaftlichen Arbeit oder eines Projektes durch unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet», heisst es bei Wikipedia.

Hübel, Hasani und Brack wählten die Sportschule Buchs als Objekt, analysierten ihr Konzept. Dabei untersuchten sie Hypothesen der Schule, auf deren Wirksamkeit. Sie brachten dabei teilweise auch ihre Erfahrungen an der Schule ein. Jeder übernahm einen Teil, herausgekommen ist eine Arbeit, die rund 45 reine Textseiten umfasst. Dazu kommen Grafiken, Bilder, Tabellen.

«Es gibt Schöneres, aber es muss halt sein», sind sich die Drei einig. Nun haben sie jeden Mittag frei, da die Sportkanti vier statt fünf Jahre dauert. Lernen müssen sie trotzdem, die schriftlichen und mündlichen Prüfungen stehen im Frühjahr an. «In Kombination mit dem Training ist der etwas kleinere Aufwand an der Schule auch nicht zu unterschätzen», erklären sie. Hübel muss wegen seiner Termine bei der Nationalmannschaft einiges auch online nachholen. «Das geht aber gut», sagt er.

Erziehung zur Selbständigkeit

Selbständiges Arbeiten, das haben sie an der Sportschule gelernt. «Frontalunterricht gibt’s dort selten», blickt Hübel zurück. Der Lehrer gebe einen Input, dann seien die Schüler gefordert. Diese Selbständigkeit kommt ihnen nun zugute. Viel hocken sie zusammen, lernen und oder geniessen auch mal die Freizeit. Bei Joël Brack in Gränichen haben sie sich einen Raum eingerichtet mit Pingpong-Tisch und Sofa. Hübel kommt dann aus Tägerig, Hasani aus Erlinspach.

Solche Treffen soll es immer geben, egal wohin in einem knappen Jahr ihre Wege führen. «Wir bleiben immer Freunde und in Kontakt». Da ist sich das Trio wieder einmal einig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen