Fussball Blitzturnier FCA-Trainer Stephan Keller: «Ein Kompliment an alle Gegner» Der FC Aarau wird seiner Favoritenrolle beim Badener Blitzturnier gerecht und gewinnt alle drei Spiele gegen den FC Wohlen, den FC Wettingen und den Gastgeber FC Baden, der sein 125-jähriges Bestehen feierte. Michael Wehrle Jetzt kommentieren 03.07.2022, 14.49 Uhr

Aaraus Sportchef Sandro Burki (links) und Trainer Stefan Keller. Alexander Wagner

Badens Michael Weber gegen Silvan Schwegler beim 3:1-Sieg des FC Aarau gegen den Gastgeber. Marc Schumacher/Freshfocus

Vier Klassen liegen zwischen dem FC Aarau und dem FC Wettingen. Hier das Team der Profis aus der Challenge League, dort die Feierabendkicker aus der 2. Liga. Doch beim Blitzturnier des FC Baden im Stadion Esp spielte das keine grosse Rolle.

Zum Jubiläum, der FC Baden wird in diesem Jahr 125 Jahre alt, hat Präsident Heinz Gassmann dieses Turnier ins Leben gerufen. Mit dabei waren nebst Aarau und Wettingen der FC Wohlen aus der 1. Liga und der Gastgeber Baden, der Aufsteiger in die Promotion League.

Jeder spielte gegen jeden über 30 Minuten, nur die Partie Aarau gegen Baden ging über 45 Minuten. Am Ende sah die Tabelle fast so aus wie erwartet. Der FC Aarau gewann alle drei Spiele, Wohlen sicherte sich Platz zwei dank des 2:1-Erfolgs über Baden und Wettingen musste mit drei Niederlagen vom Platz. Doch nur gegen Baden kamen die Wettinger beim 0:4 unter die Räder, gegen Aarau (0:2) und Wohlen (1:3) verkaufte sich der Zweitligist sehr teuer.

«Es ging hier nicht um das Sportliche», sagte Aaraus Trainer Stephan Keller, der dennoch keine Minute sass und seine Mannschaft lautstark coachte. «Ein Kompliment an alle Gegner», betonte er, «alle haben sich sehr gut geschlagen.»

Der Badener Fabio Capone beim Freistoss gegen den FC Wettingen (4:0). Alexander Wagner

Nicht zu übersehen war natürlich, dass der FC Aarau die klar beste Mannschaft stellte und die Spiele dominierte. Die Mannschaft ist auch in der Vorbereitung schon deutlich weiter als die anderen Teams, schliesslich beginnt die Saison bereits am 15. Juli.

Über den Gegner hüllte sich Keller in Schweigen. Nur zu verständlich, immerhin kommt es im Brügglifeld zum Vergleich mit dem FC Vaduz. Und an die letzte Partie dieser Teams erinnert sich kein Aarauer gerne. Zuvor stehen aber noch zwei Testspiele auf dem Programm, gegen Schötz und den österreichischen Bundesligisten Altach.

«Ganz ideal ist die Vorbereitung auf dem Kunstrasen nicht», sagte Aaraus Sportchef Sandro Burki. Doch in der Meisterschaft müsse Aarau ja auch ab und zu auf dieser Unterlage spielen. Zwei Testspieler hatten die Aarauer dabei, aber keine Spieler, die direkt eine Verstärkung wären. «Wir suchen noch je einen Mann für Defensive und die Offensive, wollen uns in der Breite ergänzen», erklärte Burki, «doch im Moment ist es an der Transferfront ruhig.»

Erste Spiele unter Winsauer – Lüschers Abschied

Badens neuer Cheftrainer Michael Winsauer (links) und Assistent Erguen Dogru (rechts). Alexander Wagner

Vor einer Woche erst stieg der FC Baden ins Training ein. Zum ersten Mal sah der neue Trainer Michael Winsauer seine Schützlinge beim Spiel. «Nun habe ich ein paar Eindrücke mit Wettkampfcharakter vom Team mit einem sehr reduzierten Kader», erklärte er.

Zufrieden sei er mit dem Einsatz gewesen, zwei individuelle Abwehrfehler hätten zur Niederlage gegen Wohlen geführt. Ein ähnlicher Fehler brachte die Badener auch gegen Aarau in Rückstand. Dennoch zeigten sie in diesem Spiel eine deutlich bessere Leistung als gegen Wohlen, setzten den Favoriten gegen Schluss gar etwas unter Druck, ehe Nuno Da Silva mit dem Schlusspfiff das 3:1 erzielte. Valon Fazliu hatte Aarau 2:0 in Führung gebracht, Fabio Capone den Anschlusstreffer erzielt.

Erste Akzente beim FC Baden setzte Davide Giampà, bis ihm gegen Ende die Luft ausging. Zum letzten Mal für Baden lief dabei Noah Lüscher auf. Der Mittelfeldspieler setzt mit dem Fussball bis mindestens Ende Jahr aus.

Der FC Wohlen setzte sich gegen den FC Baden mit 2:1 durch. Alexander Wagner

«Ich habe eine Stelle als Marketingspezialist in Zürich bekommen und muss 100 Prozent arbeiten», sagte er. Damit könne er dem Verein nicht gerecht werden. «Leider ist es in unserem jungen Unternehmen nicht möglich, nur zu 80 Prozent zu arbeiten», bedauerte er. Und so gehe er schweren Herzens nach einer kurzen, aber tollen Zeit mit den Aufstiegen der 1. und 2. Mannschaft.

Ryszard Komornicki und Marc Hodel zufrieden

Wohlens Trainer Ryszard Komornicki: «Wir haben uns gut verkauft, Aarau war halt eine Nummer zu gross». Alexander Wagner

«Wir haben uns gut verkauft, Aarau war halt eine Nummer zu gross», betonte Wohlens Trainer Ryszard Komornicki. Er sei wirklich selten zufrieden, aber diesmal sehr angetan von seinem Team nach erst zwei Trainings. Dabei habe er im Moment eine Mannschaft mit acht, neun Mann auf dem Niveau der 1. Liga und einige vielversprechende Junioren.

«Eine Basis ist gelegt, die Körpersprache war sehr positiv und auch taktisch habe ich gute Dinge gesehen», sagte Komornicki. Allerdings sei das ein kleines Turnier, das sehe in der Meisterschaft dann ganz anders aus. «Wir brauchen schon noch zwei bis drei Spieler, die uns weiterbringen», betonte er.

«Wir haben uns super geschlagen», sagte ein strahlender Marc Hodel, der Trainer des FC Wettingen. Seine Mannschaft habe das richtig gut gemacht. «Das ist für meine Spieler eine Schule und eine gute Lehrstunde», betonte er. Und eine tolle Erfahrung gegen die Profis kicken zu dürfen.

Trainer-Talk beim Blitzturnier mit (von links): Michael Winsauer (FC Baden), Ryszard Komornicki (FC Wohlen), Moderator Roland Kündig, Stephan Keller (FC Aarau) und Marc Hodel (FC Wettingen). Marc Schumacher/Freshfocus

