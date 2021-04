Fussball AZ-Reporter Ruedi Kuhn kontert das Dementi des FC Basel: «Ciriaco Sforza hat mir Gewalt angedroht» Auf die Anschuldigungen von Ruedi Kuhn gegenüber Sforza hat der FC Basel mit einem Statement von CEO Roland Heri und Sforza selber reagiert. Kuhn widerspricht nun den Aussagen aus Basel. Aargauer Zeitung 03.04.2021, 14.31 Uhr

Ciriaco Sforza entschuldigt sich für ein Fehlverhalten, von dem FC-Basel-CEO Roland Heri behauptet, es sei gar nicht passiert. Claudio Thoma / freshfocus

Am Donnerstag hat eine Enthüllung von AZ-Reporter Ruedi Kuhn im «FCA-Talk» grossen Wirbel ausgelöst. Kuhn erzählt, wie sein langjähriger Weggefährte und heutige Basel-Trainer Ciriaco Sforza ihm am Telefon Gewalt angedroht habe. Dies als Reaktion auf eine Kolumne, in der Kuhn Sforza das nötige Format für einen FCB-Trainer abspricht und ihn als «gespaltene Persönlichkeit» bezeichnet.