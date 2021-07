Fussball 70'000 Euro für den FC Aarau: Warum Silvan Widmers Wechsel nach Mainz drei Aargauer Klubs einen Geldsegen beschert Für über 2 Millionen Euro wechselt der Aargauer Verteidiger vom FC Basel zu Mainz 05. Seine ehemaligen Vereine Aarau, Baden und Würenlos profitieren nun von einem sogenannten Solidaritätsbeitrag. Ruedi Kuhn 30.07.2021, 05.00 Uhr

Silvan Widmer hat gut lachen: Sein Wechsel nach Mainz ermöglicht dem FC Aarau, Baden und Würenlos einen schönen finanziellen Zustupf. Daniela Frutiger/Freshfocus

Für den FC Aarau, den FC Baden und den SV Würenlos ist der Transfer von Silvan Widmer vom FC Basel zu Mainz 05 wie ein Lottogewinn. Weil die drei Vereine aus dem Aargau die Ausbildung des Abwehrspielers entscheidend geprägt und vorangetrieben haben, kassieren sie insgesamt fünf Prozent der ­Ablösesumme von etwas mehr als 2 Millionen Euro. In Zahlen: Der FC Aarau erhält rund 70000 Euro, der SV Würenlos kassiert etwas mehr als 20000 Euro und der FC Baden bekommt knapp 10000 Euro.

Warum dieser Geldsegen? Ganz einfach: Wechselt ein ­Berufsfussballer während der Laufzeit seines Vertrags den Verein, so werden fünf Prozent aller an den ehemaligen Verein bezahlten Entschädigungen vom Gesamtbetrag des Transfers abgezogen. Diese Summe muss vom neuen Verein also an jene Vereine bezahlt werden, die in früheren Jahren zum Training und zur Ausbildung dieses Spielers zwischen dem 12. und 23. Lebensjahr beigetragen haben. Man spricht in einem solchen Fall von einem Solidaritätsbeitrag, der vom Weltfussball­verband Fifa ins Leben gerufen wurde.

Würenlos will das Geld in ein neues Garderobengebäude investieren

Im Fall von Silvan Widmer, der bis zu seinem 14. Lebensjahr beim SV Würenlos, anschliessend ein Jahr beim FC Baden und danach rund fünf Jahre im Team Aargau und beim FC Aarau gespielt hat, heisst das konkret: Nach seinem Wechsel vom FC Basel zu Mainz 05 zahlt der deutsche Bundesligist den Baslern eine Transfersumme von etwas mehr als 2 Millionen Euro. Fünf Prozent von 2 Millionen Euro sind 100000 Euro. Dieser Betrag wird an die drei Jugendvereine Widmers, also an den SV Würenlos, den FC Baden und den FC Aarau, bezahlt.

Würenloser Vorstandsmitglied Fredy Strasser. Otto Lüscher / SPO

Was so einfach klingt, ist allerdings ziemlich kompliziert: Das Geld fällt den drei Vereinen nicht in den Schoss. «Dieser Solidaritätsbeitrag ist eine Holschuld, die wir bei Mainz 05 einfordern müssen und die meistens nicht auf einen Schlag ausbezahlt wird», sagt Würenlos-Vorstandsmitglied Fredy Strasser. «Es gibt in den Spielerverträgen meistens die eine oder andere Klausel. Es kann also sein, dass wir das Geld mit Verzögerung oder in Raten erhalten. Der SV Würenlos freut sich über den finanziellen Zustupf. Wir werden das Geld in ein neues Garderobengebäude im Sportplatz ­Tägerhard investieren.»

Für den FC Aarau, Baden und Würenlos ist dieser Solidaritätsbeitrag ein schönes finanzielles Zückerchen. Mehr noch. Im Wissen, dass Widmer im Juli 2018 für eine Transfersumme von 4,5 Millionen Euro vom italienischen Serie A-Klub Udinese zum FC Basel gewechselt hat, kamen der FC Aarau, Baden und Würenlos schon vor drei Jahren zu einem Geldsegen. Damals wurden insgesamt rund 225000 Euro an die drei Fussballklubs aus dem Aargau ausbezahlt. Im Vergleich zum Geldsegen aus Mainz war der Solidaritätsbeitrag damals mindestens doppelt so hoch.

Vor zehn Jahren sorgte Widmer erstmals für Schlagzeilen

Silvan Widmer ist für die Vereine, die ihn ausgebildet haben, also eine schöne Stange Geld wert. Ein Blick zurück: Es war vor zehn Jahren, als der junge Mann aus Würenlos erstmals für Schlagzeilen sorgte. Der damalige Aarau-Trainer René Weiler holte ihn auf die Saison 2011/12 in den Kader der ersten Mannschaft. Widmer rechtfertigte das Vertrauen Weilers und avancierte zum Stammspieler. Während der Aufstiegssaison des FC Aarau 2012/13 legte der heute 28-jährige Rechtsverteidiger den Grundstein für seine internationale Karriere.

Mit dem FCA feierte Silvan Widmer 2013 den Aufstieg in die Super League. freshfocus

Es folgte der Transfer in die italienische Serie A. Widmer schaffte den Sprung in den Kader von Udinese, wurde erst Stamm­spieler und dann Teamleader. 2018 folgte der Wechsel zum FC Basel. Bei den Rotblauen war er auf der rechten Abwehrseite bis zum Transfer zu Mainz 05 gesetzt.

Inzwischen hat sich der 20-fache Internationale auch in der Nationalmannschaft einen Namen gemacht und zeigte an der EM-Endrunde in diesem Sommer starke Leistungen.