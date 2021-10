Fussball 2. Liga Mümliswil schiesst zu wenig Tore und spielt zu oft unentschieden Die Mannschaft von Trainer Remo Bürgi «pfeift kadermässig aus dem letzten Loch» und verliert das Gastspiel beim FC Biberist mit 0:3. Damit verpasst der FC Mümliswil den Anschluss ans obere Tabellendrittel der 2. Liga. Raphael Wermelinger 24.10.2021, 12.00 Uhr

Biberists Doppeltorschütze Ivan Doric (l.) im Laufduell mit Mümliswils Abwehrspieler Nicola Ackermann. Oliver Menge

Seit vier Spielen war der FC Mümliswil in der Meisterschaft ungeschlagen. Auswärts gegen den FC Biberist begann das Ungemach für die Mannschaft von Trainer Remo Bürgi aber bereits in der Startminute. Das Heimteam, das zuletzt den amtierenden Meister Lommiswil mit 4:0 besiegt hatte, ging mit dem ersten Angriff in Führung.

Biberists Torschütze Ivan Doric profitierte dabei vom Schnitzer seines Gegenspielers, der nach der Hereingabe von Ahmad Bigzad ein Luftloch schlug statt den Ball zu klären. Doric bekundete dann keine Mühe mehr, Fabio Gradwohl im Tor des FC Mümliswil zu bezwingen. Noch keine dreissig Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt verstrichen.

Bereits in der Startminute konnten die Biberister ein erstes Mal jubeln. Oliver Menge

Der frühe Gegentreffer war für die statistisch schlechteste Offensive der 2. Liga – Mümliswil hat im Schnitt exakt ein Tor pro Partie erzielt – bereits eine zu hohe Hypothek. Dass es viel zu selten trifft, bezeichnet denn auch Trainer Remo Bürgi als das Hauptproblem seines Teams in dieser Vorrunde: «Wir nutzen unsere Chancen nicht.»

Ein weiterer Grund für die Niederlage in Biberist: «Wir pfeifen mittlerweile aus dem letzten Loch, was das Kader betrifft. Sieben, acht Verletzte oder Angeschlagene und drei Kranke.» So musste er auf Senioren zurückgreifen und Ersatzgoalie Björn Fluri kam in den Schlussminuten als Feldspieler zum Einsatz. «In unserer Situation ist ein frühes Gegentor natürlich das Letzte, was du willst», kommentierte Bürgi den kapitalen Fehlstart seiner Elf.

Zufrieden war er hingegen damit, wie seine Mannschaft diesen frühen Rückschlag wegsteckte. «Mir gefiel, wie wir uns danach präsentiert haben. Wir hatten den FC Biberist über weite Strecken sehr gut im Griff und müssten eigentlich auch ein Tor schiessen.» In der Startviertelstunde verpassten Roger Wehrli per Kopf und Florian Arnold, der nach einem Steilpass im letzten Moment noch am Abschluss gehindert wurde, den möglichen Ausgleich.

Noah Thurnheer schnappt dem Mümliswiler Jerome Ackermann mit einer Grätsche den Ball weg. Oliver Menge

«Es hängt einfach nicht an», haderte Bürgi mit der Chancenverwertung seines Teams. Nach der Pause waren es indes die Biberister, welche die deutlich besseren Möglichkeiten verzeichneten und die Führung nach einer Stunde verdient erhöhten. Verteidiger Jamil Cardinaux fing an der Mittellinie einen Pass der Mümliswiler ab und spielte den Ball zu Roman Rüegsegger. Der bediente Jonas Stuber auf der rechten Aussenbahn und dessen Flanke verwertete Ivan Doric zum 2:0 – Doppelpack und dritter Saisontreffer für die Nummer 6 des FC Biberist.

In der Schlussphase erhöhte der FC Mümliswil das Risiko, machte hinten auf und ermöglichte so dem Heimteam weitere Torchancen. Rüegsegger sah seinen Schuss von Gradwohl über die Latte gelenkt (86.) und Boris Flury scheiterte im Eins-gegen-eins am Mümliswiler Torhüter (89.). In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte das Heimteam dann doch noch einmal jubeln. Rüegsegger und Stuber tanzten die gegnerische Abwehr inklusive Goalie aus; Letzterer konnte am Ende ins leere Tor einschieben. Es war der sechste Treffer in der laufenden Vorrunde für den an diesem Tag herausragenden Jonas Stuber.

Mümliswil-Goalie Fabio Gradwohl ist vor dem omnipräsenten Jonas Stuber am Ball. Oliver Menge

Aufgrund der dritten Saisonniederlage fiel Mümliswil in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück. Viermal spielte Remo Bürgis Mannschaft in der Vorrunde bereits unentschieden. «Das 1:1 gegen Iliria war sicher ein guter Punkt für uns, bei den beiden 0:0 gegen Olten und Trimbach waren wir eher das bessere Team, das 1:1 gegen Subingen ging so in Ordnung», blickte der Trainer auf die vergebenen Dreier zurück. Am letzten Spieltag der Vorrunde vom kommenden Wochenende geht es für den FC Mümliswil darum, den Abstand zur Gefahrenzone zu wahren: «Das wird ein wichtiges Spiel gegen den SC Fulenbach. Ich hoffe, dass der eine oder andere Verletzte zurückkehrt. Und dann müssen wir uns in der Winterpause gut erholen.»