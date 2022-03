2. Liga: Wüste Szenen nach dem Spiel zwischen Wohlen und Windisch

2. Liga AFV «War noch nie so wütend nach einem Spiel»: Wüste Szenen zwischen Wohlen und Windisch Backpfeife und Rangeleien am vergangenen Sonntag: Nach dem Abpfiff der 2.-Liga-Spitzenpartie FC Wohlen gegen FC Windisch kommt es zur Auseinandersetzung zwischen den Teams. Nun nimmt Trainer Angelo Ponte Stellung zum Vorfall. Benjamin Netz und Nik Dömer Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Windisch-Trainer Angelo Ponte war am Sonntagabend stocksauer. Alexander Wagner

Als Wohlen-Stürmer Isni Zekiri den Ball in der 92. Minute im Tor der Gäste aus Windisch unterbringt, kennt der Jubel im Stadion Niedermatten keine Grenzen mehr. Vor der Haupttribüne bildet sich eine Jubeltraube aus Spielern und Staff. Es sind drei wichtige Punkte für die U23 des FC Wohlen, die sich damit nach der Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen den FC Suhr eindrücklich mit einem 2:1-Sieg gegen den Spitzenreiter zurückmeldet. Danach jedoch ereignen sich unrühmliche Szenen auf und neben dem Rasen, die noch ein Nachspiel haben könnten.

Unmittelbar nach dem Abpfiff kommt es zu einem minutenlangen Gerangel vor dem Kabinentrakt des Stadions Niedermatten. Der Redaktion liegt Bildmaterial vor, das zeigt, wie Wohlens Trainer Goran Kirov mit ein paar Windischern aneinandergerät. Daraufhin mischt sich auch Gäste-Trainer Angelo Ponte ein. Die beiden liefern sich ein emotionales Wortgefecht. Kirov muss dabei gleich von mehreren seiner Spieler zurückgehalten werden.

Goran Kirov musste von seinen eigenen Spielern zurückgehalten werden. Alexander Wagner

Beim Handshake eskaliert die Situation

Staffmitglieder beider Vereine versuchen zu schlichten und die Situation zu beruhigen, was nicht gelingen mag. Immer wieder entwickeln sich neue Brandherde. Eine Schubserei hier, eine Rangelei dort. Der schon in der ersten Hälfte des Feldes verwiesene Ex-Wohler im Team des FC Windisch, Florian Weber, ist ebenfalls involviert und versucht, die beiden Seiten zu trennen. Auch er hat zunächst keinen Erfolg. Erst nach rund zehn hitzigen Minuten können die beiden Mannschaften vonei­nander getrennt und damit die Lage beruhigt werden.

Die Windischer Spieler lieferten sich mit dem Heimteam ein paar hitzige Wortgefechte. Alexander Wagner

Am Tag darauf ist Windisch-Trainer Angelo Ponte noch immer fassungslos wegen der Szenen, die sich nach Spielende in der Wohler Niedermatten ereigneten. «Ich war noch nie so wütend nach einem Spiel. Eigentlich habe ich mich nach dem Abpfiff jeweils im Griff, aber wenn jemand meine Spieler schlägt, dann hört der Spass auf», sagt Ponte.

Er schildert, wie es aus seiner Sicht zu den Tumulten gekommen ist: «Nach dem 2:1-Siegtreffer feierten die Wohler, als ob sie gegen den FC Barcelona gewonnen hätten und dies genau vor unserer Spielbank. Der Match wurde unmittelbar darauf abgepfiffen, und es entstanden ein paar Wortgefechte. Als sich dann die Lage schon fast wieder beruhigt hatte, gab der Wohler Trainer plötzlich einem meiner Spieler eine Backpfeife. Danach eskalierte die Situation.»

Der FC Wohlen will den Vorfall intern analysieren

Der Trainer des FC Windisch fühlt sich auch durch einige mitgereiste Zuschauer, die auf der Tribüne sassen, bestätigt: «Ich habe vier nordmazedonische Spieler im Kader, die sich mit dem Wohler Trainer in der Muttersprache ein verbales Duell leisteten. Die Eltern dieser Spieler waren ebenfalls anwesend und haben mir dann auch bestätigt, wie peinlich dieses Verhalten von Kirov war.»

Der FC Wohlen wollte zum Vorfall keine Stellung nehmen. Alexander Wagner

Dennoch hat sich das Thema für Angelo Ponte erledigt: «Falls es noch ein Nachspiel gibt, war das nicht von unserer Seite initiiert. Fussball ist eine emotionale Angelegenheit, da muss man manchmal auch die Kirche im Dorf lassen.» Der FC Wohlen wollte seinerseits zunächst keine Stellung zum Vorfall nach dem Schlusspfiff nehmen. Man möchte die Angelegenheit zuerst intern analysieren. Ob die wüsten Szenen auch ein sportjuristisches Nachspiel haben werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls unklar.

