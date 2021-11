Regionalfussball Die grosse 2.-Liga-Bilanz: Weshalb Biberist der Aufsteiger der Vorrunde ist – und wer auf dem Weg zum Torschützenkönig ist Im Durchschnitt fielen dreieinhalb Tore pro Partie, jeder vierte Match endete unentschieden und zwölf Spieler verpassten keine einzige Minute in der Vorrunde: die 13 wichtigsten Fakten zur ersten Saisonhälfte in der Solothurner 2. Liga. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 02.11.2021, 09.55 Uhr

Noah Thurnheer mit der Grätsche gegen den Mümliswiler Jerome Ackermann. Der Biberister absolvierte in der Vorrunde alle elf Spiele über die volle Distanz und überwintert auf Platz drei. Oliver Menge

Spannung bis zum Schluss: Erst am elften und letzten Spieltag der Vorrunde sicherte sich der FC Iliria den Herbstmeistertitel in der Solothurner 2. Liga. Der FC Olten, der die Tabelle lange Zeit angeführt hat, liegt als erster Verfolger zwei Punkte zurück. Auch der FC Biberist (3.) und Titelverteidiger Lommiswil (4.) sind in Schlagdistanz zum Leader. Eng ist auch der Kampf am Strich. Den FC Subingen auf Platz acht und den FC Klus/Balsthal auf dem ersten Abstiegsplatz trennen lediglich vier Punkte. Nur GS Italgrenchen musste etwas abreissen lassen und braucht in der Rückrunde eine Aufholjagd. Wir präsentieren 13 Fakten zur Vorrunde 2021/22.

Den grössten Sprung machte der FC Biberist: nach der Vorrunde 2020/21 auf Platz neun, jetzt Tabellendritter. Drei Ränge kletterte das siebtplatzierte Mümliswil hinauf. Den grössten Absturz erlebte der FC Klus/Balsthal – vom sechsten ging es runter auf den elften Platz. Titelverteidiger Lommiswil büsste drei Plätze ein. Die Aufsteiger klassierten sich auf den Plätzen fünf (Trimbach) und zwölf (Italgrenchen).

Für den FC Biberist gings vom neunten rauf auf den dritten Platz. Oliver Menge

242 Treffer fielen in den insgesamt 66 Partien der Vorrunde. Das sind rund dreieinhalb Tore pro Spiel. Nullnummern gab es deren fünf. Am torreichsten waren die Partien Iliria – Trimbach 9:0, Härkingen – Fulenbach 7:0 und Fulenbach – Härkingen 2:5.

Die Härkinger sorgten mehrmals für Torspektakel. Bruno Kissling

Der FC Iliria beendete die Vorrunde mit fünf Siegen in Folge. Nach der Niederlage gegen Olten am dritten Spieltag blieben die Solothurner Adler acht Spiele lang unbesiegt. Sieben Spiele ohne Niederlage (drei Siege und vier Unentschieden) reihte Olten aneinander. Biberist hatte zwischendurch eine Siegesserie von vier Partien. Die längste Durststrecke machte Klus/Balsthal durch – acht Spiele in Folge ohne Sieg. Italgrenchen ist seit sieben Spielen ohne Vollerfolg.

Seit acht Spielen ungeschlagen und zuletzt mit fünf Siegen in Serie: der Herbstmeister FC Iliria. Patrick Lüthy

Der FC Klus/Balsthal gewann zwei der ersten drei Saisonspiele, aus den folgenden acht Partien schaute kein Sieg mehr heraus. Patrick Lüthy

Drei Spieler knackten in der Vorrunde die Zehntoremarke. Am häufigsten getroffen hat Yanick Oumaray vom FC Härkingen: 13 Tore gehen auf sein Konto. Auf dem zweiten Platz der Torschützenliste folgt Alessandro Fragale, der für 12 von insgesamt 21 Treffern des FC Bellach verantwortlich zeichnete. Alban Jahiu, Captain des Herbstmeisters FC Iliria, jubelte zehnmal.

Yanick Oumaray (r.) konnte in der Vorrunde 13 Mal jubeln. Bruno Kissling

Bellachs Nummer 10, Alessandro Fragale, erzielte in der ersten Saisonhälfte zwölf Tore. Hans Peter Schläfli

Iliria-Captain Alban Jahiu durfte sich im Schweizer Cup mit den Young Boys messen, in der 2. Liga traf er zehnmal. Claudio De Capitani/Freshfocus

Zwölf Spieler verpassten in der Vorrunde keine einzige Minute: Cyrill Sonderegger, Lukas Amiet (beide Lommiswil), Janik Disler, Fabio Gradwohl (beide Mümliswil), Martin Leuenberger, Nico Wolf (beide Italgrenchen), Fabio Kunz (Fulenbach), Tim Büttiker (Härkingen), Marco Scherrer (Klus/Balsthal), Pascal Schwaller (Subingen), Noah Thurnheer (Biberist) und Nicola Trittibach (Iliria).

Cyrill Sonderegger, Captain des FC Lommiswil, verpasste keine Minute der elf Vorrundenpartien. Hans Peter Schläfli

Italgrenchens Goalie Martin Leuenberger war auch immer dabei. Patrick Lüthy

Mümliswil-Goalie Fabio Gradwohl spielte elfmal durch. Oliver Menge

Ein verlässlicher Wert: Subingens Goalie Pascal Schwaller. Hans Peter Schläfli

Härkingens Nummer 12: Tim Büttiker stand jede Minute auf dem Platz. Patrick Lüthy

Iliria-Goalie Nicola Trittibach kassierte in der Vorrunde nur acht Gegentore. Jose R. Martinez

Mümliswils Captain Janik Disler zählt zu den zwölf Dauerläufern. Oliver Menge

Mümliswils Trainer Remo Bürgi setzte in der Vorrunde am meisten Spieler ein. Deren 28 absolvierten im Minimum eine Minute. Für Iliria und Klus/Balsthal liefen 27 verschiedene Spieler auf. Beim FC Iliria schafften es gar 31 aufs Matchblatt, 4 wurden indes nicht eingesetzt. Auf 20 Spieler griff Biberist-Trainer Roland Hasler zurück, das ist der tiefste Wert. Bei Italgrenchen waren es 21, beim SC Fulenbach deren 22 Akteure.

28 Spieler kamen beim FC Mümliswil im Verlauf der Vorrunde zum Einsatz. zvg

Was das Torverhältnis betrifft, hat der FC Iliria klar die Nase vorne. Der Herbstmeister erzielte 23 Tore mehr als er kassierte. Dahinter folgen der FC Biberist und der FC Härkingen mit jeweils einer +8-Bilanz. Es sind die drei offensivstärksten Klubs: Biberist erzielte 25 Tore, Härkingen deren 27 und Iliria 31, wobei vor allem das 9:0 gegen Trimbach eingeschenkt hat. Nur 11 Mal traf der FC Mümliswil – die schlechteste Ausbeute.

Mit 31 Toren in 11 Spielen stellt der FC Iliria die beste Offensivabteilung der 2. Liga. Patrick Lüthy

Auch die Statistik der Gegentore führt der Tabellenleader Iliria an. Nur acht Gegentore kassierte das Team von Trainer Vilson Dedaj in den elf Spielen. Der erste Verfolger FC Olten steht zur Halbzeit der Meisterschaft bei 13 Gegentoren, der FC Lommiswil bei 16. Die schlechteste Abwehrbilanz weist der FC Bellach auf – 30 Gegentore.

Nur acht Gegentore liess das Team von Trainer Vilson Dedaj, der Herbstmeister FC Iliria, in der Vorrunde zu. Jose R. Martinez

Am häufigsten hielt Nicola Trittibach seinen Kasten sauber. Fünfmal spielte der FC Iliria zu Null. Dreimal ohne Gegentreffer blieben Lommiswil, Trimbach, Mümliswil und Subingen.

Fünfmal hielt Iliria-Torhüter Nicola Trittibach seinen Kasten sauber. Tom Ulrich

Die grösste Festung der 2. Liga ist der Sportplatz Weiher: Lommiswil sammelte zu Hause exakt zwei Punkte pro Spiel. Biberist und Iliria kamen auf je 1,8. Keinen einzigen Punkt holte das Ligaschlusslicht GS Italgrenchen vor eigenem Anhang.

Der Titelverteidiger Lommiswil holte zu Hause am meisten Punkte von allen zwölf Teams. Hans Peter Schläfli

Der FC Iliria gewann vier seiner fünf Auswärtspartien und spielte dazu einmal unentschieden. Dies ergibt einen stolzen Schnitt von 2,6 Zählern pro Match. Starke Auftritte in der Fremde zeigten auch der FC Olten (2,43 Punkte pro Spiel) und der FC Härkingen (2,25). Mit lediglich drei Punkten aus fünf Spielen belegt der SC Fulenbach in dieser Statistik den letzten Platz.

Der FC Iliria gewann vier seiner fünf Auswärtsspiele und holte dazu ein Unentschieden. Claudio De Capitani/Freshfocus

Die beiden auf den Abstiegsplätzen rangierten Klubs FC Klus/Balsthal und GS Italgrenchen sammelten insgesamt am meisten Strafpunkte der zwölf Klubs, kassierten jeweils aber «nur» zwei Platzverweise. Drei Rote Karten handelten sich der SC Fulenbach und der FC Bellach ein. Bei den Bellachern hiess der Sünder zweimal Anton Thaqi. Die fairste Mannschaft der Vorrunde ist der FC Biberist.

Der FC Biberist ist die fairste Mannschaft der Vorrunde. Hanspeter Bärtschi

Total 66 Spiele umfassten die elf Runden der ersten Saisonhälfte. In 18 Partien gab es keinen Sieger. Das heisst, etwas mehr als jedes vierte Spiel (27, 27 Prozent) endete mit einem Unentschieden. Am häufigsten teilte der FC Mümliswil die Punkte. Drei Siege, drei Niederlagen und fünf Unentschieden – dies die Bilanz des Tabellensiebten.

Fünfmal spielten der FC Mümliswil und Janick Kamber in der Vorrunde unentschieden. Hans Peter Schläfli