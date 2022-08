Fussball: 1. Liga « Wenn wir die beiden Grosschancen verwerten, sieht das hier anders aus» – Der FC Wohlen kommt in Neuenburg mit 0:4 unter die Räder Nach dem FC Muri vor Wochenfrist unterliegt mit dem FC Wohlen auch das zweite Freiämter Team in der 1. Liga, Gruppe 2 der Zweitvertretung von Neuchâtel Xamax mit 0:4. Sportchef Marko Muslin sieht dennoch auch gute Momente seiner Mannschaft. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 14.08.2022, 16.50 Uhr

Der FC Wohlen muss die erste Saisonniederlage verkraften. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ganze vier Minuten dauert es, bis der Ball erstmals im Gehäuse von Wohlen-Goalie Anton Sytnykov einschlug. Xamax-Angreifer Yama Sherzad liess dem 31-jährigen Ukrainer mit seinem Abschluss keine Abwehrmöglichkeit.

Von Beginn an fielen die Neuenburger wie Heuschrecken über die Wohler Defensive her. Mit ihrem schnellen Kurzpassspiel beschäftigten sie vor allem Hugo Chabin und Edison Golaj auf den defensiven Aussenpositionen auf Wohler-Seite. Ein adäquates Mittel, um auch das Offensivspiel der Gäste lahmzulegen. Sowohl Golaj als auch Chabin interpretieren ihre Rolle sehr offensiv.

Dementsprechend schwerfällig gestaltete sich das Wohler Spiel nach vorne in den Anfangsminuten. Erst um die 20. Spielminute schafften es die Freiämter sich aus der Neuenburger Umklammerung zu befreien. Dann nämlich tauchte FCW-Akteur Sadik vor dem Xamax-Tor auf, verzog aber frei stehend. Sein Schuss landete auf den Rängen.

Gerade, als der FCW im Spiel angekommen war, folgte der nächste Nackenschlag für die Elf von Cheftrainer Ryszard Komornicki. Neuenburgs Zymberi fasste sich ein Herz und zog aus rund 18 Metern ab. Anders, als wenige Minuten zuvor auf der anderen Seite, rauschte sein Abschluss genau in den Winkel. Mit dem 0:2 aus Sicht des FC Wohlen ging es auch in die Pause.

Wohlen drückt, Xamax trifft

Die Gäste kamen mit viel Wut und Offensivdrang aus der Pause. Die Aussenverteidiger Golaj und Chabin waren nun besser im Spiel und man konnte die Neuenburger weitestgehend aus der eigenen Gefahrenzone weghalten. Kevin Quintas hatte gar die grosse Chance auf den Anschlusstreffer, aber auch sein Abschluss fand nicht den Weg ins Tor.

Mitten in die Wohler Drangphase folgte dann doch die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber. Sherzad erneut mit einem Sonntagsschuss erhöhte wie aus dem Nichts auf 3:0 für Neuchâtel Xamax.

Damit war nun etwas die Luft raus in der Partie. Komornicki wechselte unmittelbar nach dem 3:0 dreifach und gab einigen Jungspunden wertvolle Spielpraxis. Wenig später erhöhte wiederum Sherzad auf 4:0 und machte den Wohler Fehlstart perfekt. Der FCW steht nach zwei Runden mit lediglich einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:5 da.

Das sagt FCW-Sportchef Marko Muslin

«Wenn wir die beiden Grosschancen verwerten, sieht das hier anders aus», meinte FCW-Sportchef Marko Muslin wenige Minuten nach Abpfiff. "Wir müssen einfach weiter an unserer Effizienz arbeiten. Es darf auch keine Ausrede sein, dass wir noch keinen echten Strafraumstürmer im Kader haben. Diese Chancen hätten wir einfach nutzen müssen." Trotzdem soll bald ein Neuzuzug präsentiert werden: «Wir sind in konkreten Gesprächen. Am Montag finden die finalen Verhandlungen statt. Dann können wir hoffentlich Nägel mit Köpfen machen», so Muslin weiter. «Dennoch habe ich auch viel Gutes gesehen. Bis zum Strafraum sieht das alles gar nicht so schlecht aus bei uns. Jetzt müssen wir einfach uns selbst für den Aufwand belohnen.»

Das war der Spieler des Spiels

Neuenburgs Yama Sherzad war für die Wohler Defensive nicht zu halten. Die Nummer Zehn von Xamax erzielte drei Treffer, war an fast allen Offensivaktionen der Gastgeber beteiligt und Dreh- und Angelpunkt der Neuenburger.

Das fiel auf

Wohlen fehlt nach wie vor ein echter Knipser. Immer wieder kombinierten sich die Freiämter bis zum Strafraum. Dort fehlte dann aber häufig die finale Anspielstation. Trotzdem erspielte man sich Grosschancen, die dann nicht genutzt werden konnten. Die Position in der Sturmspitze ist weiterhin vakant. Eine Lösung soll nächste Woche präsentiert werden, aber sicher nicht im Alleingang die Probleme im Abschluss lösen können. Positiv ist: man kennt das Problem und kann daran arbeiten.

Matchtelegramm Neuchâtel XamaxFCS M-21 - FC Wohlen 4:0 (2:0) Stade de la Maladière. - Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Hürlimann. - Tore: 4. Sherzad, 40. Zymberi, 65. Sherzad, 73. Sherzad

Neuchâtel: Roth; Athekame, Gomes, Estermann, Rexhsj; de Morais, Sherzad, Maurer, Alili; Omeragic, Zymberi. - FC Wohlen: Sytnykov; Golaj, Urtic, Kozlenko, Chabin; Pnishi, Tayey (76. Romano), Seferi (76. Kursun), Sadik, Aliu; Alves (76. Vogt). - Bemerkungen: Wohlen ohne Pfister, Gabathuler (Aufbautraining) Sulejmanagic (Abwesend). - Verwarnungen: -.

