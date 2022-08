Aufsteiger FC Muri vor der neuen 1. Liga Saison

Fussball - 1. Liga Underdogs im Exil: der FC Muri vor dem Saisonstart in der 1. Liga Am Samstag startet der FC Muri in die Saison in der 1. Liga, Gruppe 2. Die Freiämter gegen dabei als klare Aussenseiter in die Meisterschaft. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Ist mit seiner Mannschaft als Aufsteiger gefordert: FC-Muri-Trainer Piu. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Wenn wir am Ende absteigen sollten, aber zwei Mal gegen den FC Wohlen gewinnen konnten, dann sind wir auch nicht unglücklich! Spass beiseite: der Klassenerhalt ist ganz klar unser Ziel!». Yannick Hofer, Torhüter und Sportlicher Leiter des FC Muri, stapelt tief vor dem Beginn der Meisterschaft am Samstag. Der mit einem Augenzwinkern angefügte, kleine Seitenhieb in Richtung der Freiämter Rivalen aus Wohlen zeigt jedoch, dass sich die Murianer nicht kampflos ergeben werden.

Kleines Budget, grosser Zusammenhalt

Wahrlich, mit einem Budget von knapp 150 000 Franken bewegt man sich in Muri deutlich am unteren Ende der Nahrungskette der 1. Liga. Noch dazu hatte man im Brühl mit einigen gewichtigen Abgängen und einer holprigen Vorbereitung mit vielen Absenzen zu kämpfen. «Das ist eben Amateurfussball. Unsere Spieler arbeiten alle nebenbei und haben sich diese Auszeit verdient. Das machen wir dann eben mit unserem Zusammenhalt wieder wett!» Bei diesen Worten kling Hofer schon angriffslustiger.

Xamax kommt, aber nicht ins Brühl:

Zum Auftakt am Samstag um 16:00 Uhr gastiert die U21 von Neuchâtel Xamax beim FCM. Weil im eigenen Stadion jedoch Baustelle herrscht, muss Muri auf die Sportanlage Letten in Sins ausweichen. Wie auch fast in der gesamten Hinrunde. Hofer: «Nicht optimal, aber wir machen das Beste daraus!» In Muri bleibt man entspannt.

Matchdaten 1. Liga, FC Muri - Neuchâtel Xamax M21, Samstag, 06. August 2022, 16:00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins

