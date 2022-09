Überzeugende Leistung - Wohlen schlägt Dornach

Fussball: 1. Liga Überzeugende Leistung - der FC Wohlen schlägt Dornach Drei Tage nach dem Erfolg gegen Solothurn bezwingt der FC Wohlen auch den SC Dornach. Für die Wohler treffen Nathan Tayey und Alessandro Vogt gleich doppelt. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 04.09.2022, 05.00 Uhr

Konnte zufrieden sein mit seiner Mannschaft: FCW-Trainer Ryszard Komornicki. Alexander Wagner

"E riese Ball!" ruft ein Fan des FC Wohlen kurz unmittelbar vor einem von Nathan Tayey getretenen Freistoss. Der Franzose liefert "wie gerufen" und drischt die Kugel per "Knuckleball" direkt ins obere rechte Torwarteck.

Tayeys Treffer zum 3:0 war die Schleife um das tolle Gesamtpaket, das der FC Wohlen gegen den SC Dornach ablieferte.

Vogt trifft früh zur Wohler Führung

Schon in der vierten Spielminute war klar, wohin die Reise für den FCW in dieser Partie gehen sollte. Eine Flanke von der linken Seite landete eigentlich ziemlich nah an Gästetorhüter Emre Sahin. Der jedoch irrte etwas desillusioniert durch seinen Strafraum. Alessandro Vogt war Nutzniesser von Sahins Zögerlichkeit und köpfte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor.

Die frühe Führung gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb. Allerdings profitierten die Freiämter auch vom biederen Auftritt der Gäste. Die Dornacher gaben in den ersten 45 Minuten keinen einzigen gefährlichen Torschuss ab.

Anders die Wohler. Die Mannschaft von Ryszard Komornicki hatte Dornach weitestgehend im Griff und zeigte sich insbesondere defensiv verbessert. Vorne sorgten der trickreiche Tayey und der robuste Vogt für Sorgenfalten bei den Akteuren des SCD.

Die Fans des FC Wohlen dürften zufrieden nach Hause gegangen sein. Benjamin Netz

Wohlen macht den Deckel drauf

Auch in der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen ähnlich ab, wie im ersten Durchgang. Wohlen war das tonangebende Team, erspielte sich gute Torraumaktionen und hielt Dornach vom eigenen Tor fern, ehe Alessandro Vogt mit seinem zweiten Treffer die Weichen in der 67. Minute endgültig auf Sieg stellte. Der 18-jährige Angreifer blieb dabei im Eins gegen Eins cool und liess Sahin keine Abwehrmöglichkeit.

Tayey mit dem I-Tüpfli

Was folgte war das Highlight in einer einseitigen Partie. Nathan Tayey legte sich in der 75. Minute den Ball zum Freistoss zurecht. Was folgte, war ein Treffer der Marke "Tor des Monats". Sein Schuss drehte sich in einer schier unglaublichen Flugbahn ins obere, rechte Eck. Erneut war Sahin machtlos.

Dornach mit Ergebniskosmetik

Ryszard Komornicki nutzte die klare Führung und gab einigen Akteuren auf der Bank ein paar Einsatzminuten. Das störte den Spielfluss, sodass Dornach noch einmal etwas Oberwasser bekam. Dies führte zum Anschlusstreffer zu Gunsten der Dornacher. Das Tor von Bojan Saponja war letztlich Makulatur.

Letztlich überzeugte der FC Wohlen. Nicht ganz über die vollen 90 Minuten, aber dennoch zeigten die Freiämter eine insgesamt souveräne und abgeklärte Leistung.

Das sagt FCW-Sportchef Marko Muslin

"Ich muss unserer Mannschaft ein Kompliment machen.". Wohlens Sportlicher Leiter Marko Muslin zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit den Wohler Akteuren. "Wir mussten drei Spiele innerhalb einer Woche bestreiten und konnten uns von Spiel zu Spiel steigern. Wir lernen schnell aus unseren Fehlern. Das lässt mich positiv auf die kommenden Aufgaben vorausblicken."

Das war der Spieler des Spiels

Alessandro Vogt ist erst 18 Jahre alt, seine Bewegungsabläufe auf dem Spielfeld lassen jedoch etwas anderes vermuten. Der junge Angreifer ist dazu enorm treffsicher und hat wettbewerbsübergreifend bereits sechs Tore erzielt. Ausserdem macht er dank seiner Robustheit viele Bälle fest und sorgt damit auch für Entlastung für die Wohler Defensive. Eine Eigenschaft, die er dem letztjährigen Wohler Torgarant und zum SC Cham abgewanderten Luiyi Lugo schon jetzt voraus hat.

Das war das Highlight der Partie

Nathan Tayey begeistert seit Wochen die Fans des FC Wohlen. Der 24-jährige Franzose sorgt schon in den vorangegangenen Spielen immer wieder für spektakuläre Momente. Mit seinem Freistosstreffer zum 3:0 jedoch setzte er noch einmal ein besonderes Ausrufezeichen.

Matchtelegramm FC Wohlen - SC Dornach 3:1 (1:0) Stadion Niedermatten. - Zuschauer: 250 - Schiedsrichter: -. - Tore: 4. Vogt, 67. Vogt, 75. Tayey, 79. Saponja.

FC Wohlen: Sytnykov; Urtic, Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Aliu (60. Chatar), Seferi (76. Pfister); Quintas (86. Sadik), Tayey, Vogt (76. Romano). - Dornach: Sahin; Gjergjaj, Lehmann (82. Agoussi), Fahdy, Osaj; Tekwa (68. Saponja), Pleic, Muharemovic, Eraslan, Kägi (68. Rieser), Nana. - Bemerkungen: Wohlen ohne Gabathuler (Aufbautraining) Sulejmanagic, Oussadit, Ivanov (Alle abwesend). Dornach ohne Gisin, Blatter, Mushkolaj, Coulibaly, Di Notto (Alle abwesend). - Verwarnungen: 39. Nana, 66. Seferi, 71. Lehmann, 78. Romano, 90.+5 Nitaj.

