Fussball 1. Liga Frauen Beendet der FC Erlinsbach die Vorrunde ungeschlagen als Wintermeister? Der FC Erlinsbach befindet sich auf Kurs Richtung NLB – der Aufstieg ist aber weder das Ziel des Teams noch ein Muss. «Leistungsmässig haben wir noch Luft nach oben, resultatmässig dagegen kaum», sagt Topscorerin Larissa Stampfli. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 11.11.2021, 16.23 Uhr

Bei Trainer Thomas Müller kommen alle Spielerinnen zu genügend Einsatzzeit - mindestens 60 Minuten darf jede ran. Bruno Kissling

Nach neun Siegen in Serie gaben die Erlinsbacherinnen am vergangenen Spieltag in der 1. Liga erstmals in dieser Saison Punkte ab. 2:2-unentschieden endete der Spitzenkampf gegen den FC Wil. Thomas Müller spricht von einem glücklichen Punkt: «Das Resultat war eigentlich nicht gerecht. Wir könnten nach der ersten Halbzeit auch 0:4 zurückliegen», blickt der Trainer des FC Erlinsbach zurück.

Bereits in der zweiten Minute kassierte sein Team den ersten Gegentreffer. «Wir starteten schlecht und kamen überhaupt nicht ins Spiel», sagt Müller. Er begründet den Fehlstart auch mit der Vorbereitung. Das Team machte sich am Freitag um 16.30 Uhr auf den Weg ans Auswärtsspiel. «Wir standen insgesamt rund 75 Minuten im Stau. Im Auto war es eng und warm, draussen schon dunkel. Dann gehst du auf den Platz und die Gegnerinnen legen los wie die Wahnsinnigen», schildert er die beschwerliche Anreise.

Aus dem Nichts gelang den Erlinsbacherinnen nach einer halben Stunde der Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel lagen sie erneut im Hintertreffen. «Wir stellten etwas um, bekamen den Gegner dadurch besser in den Griff und hatten dann doch noch zwei, drei gute Möglichkeiten», sagt Müller. Eine davon nutzte sein Team kurz vor Spielschluss zum Ausgleich und wahrte damit immerhin seine Ungeschlagenheit. Müllers Fazit: «Wir können uns bei unserem Goalie bedanken, dass es zu einem Punkt gereicht hat.» Topscorerin Larissa Stampfli pflichtet ihrem Trainer bei: «Das Unentschieden fühlte sich wie ein Sieg an. Wir haben uns über den einen Punkt gefreut.»

Seit dem Aufstieg immer unter den besten vier Teams

Die Siegesserie ist zwar im zehnten Spiel gerissen, der FC Erlinsbach führt die Tabelle der 1. Liga aber immer noch souverän mit vier Punkten Vorsprung an. Was für den Trainer nicht ganz unerwartet kommt: «Wir wussten, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir gut spielen.» Auch Larissa Stampfli erwartete vor dem Saisonstart, «dass wir wieder oben mitspielen». Seit dem Aufstieg im 2018 – ohne eine einzige Niederlage – klassierte sich Erlinsbach immer in den Top 4 der 1. Liga. «Dass wir die ersten neun Spiele alle gewinnen, kann man natürlich nicht vorausahnen.»

Es sei auch etwas Glück nötig gewesen für die Siegesserie. Sie denkt an das Spiel gegen den punktlosen Tabellenletzten FFC Südost Zürich. Erlinsbach lag mit 1:2 zurück, glich in der 87. Minute aus und erzielte in der 93. das Siegtor. Oder die Begegnung mit dem FC Eschenbach, als das entscheidende Tor zum 2:1 ebenfalls erst kurz vor dem Ende gelang. «Leistungsmässig haben wir sicher noch Luft nach oben, resultatmässig dagegen kaum», sagt die 28-jährige Angreiferin lachend.

Stürmerin Larissa Stampfli spielt seit über zehn Jahren für den FC Erlinsbach, der in ihren Augen viel Wert auf den Frauenfussball legt. Claudio Della Vecchia

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gewinne das Team jetzt auch Spiele, in welchen die Leistungen nicht stimmen und der Gegner sogar besser sei, sagt der Trainer: «Wir machen aus unseren Chancen halt Tore.» Eine weitere Stärke: «Wir glauben immer an den Sieg und dass wir einen Match drehen können. Sei es auch mal durch eine Standardsituation.» Ein grosser Erfolgsfaktor sei auch das ausgeglichene Kader, das etwas mehr als zwanzig Spielerinnen umfasst. Es gebe keinen Leistungsabfall, wenn jemand fehle. Jede Spielerin, die auf dem Matchblatt steht, kommt mindestens eine Stunde zum Einsatz. Deshalb bringt Müller jeweils nach einer halben Stunde vier Neue ins Spiel. In der Pause und nach einer Stunde folgen die weiteren Wechsel. Er darf in der 1. Liga so oft wechseln, wie er will.

Topscorerin mit 13 Treffern in den bisherigen 10 Spielen

Larissa Stampfli spielt seit über zehn Jahren für den FC Erlinsbach. Wie viele ihrer Mitspielerinnen auch. Diese Kontinuität sieht sie als grossen Pluspunkt des Teams: «Wenn man seit den Juniorinnen zusammen spielt, verbindet das und es entstehen Freundschaften. Und wir sind ein homogenes Team. Ich würde behaupten, dass ausser unserem Goalie jede ersetzbar ist. Wir haben auch keine richtige Stammelf, sondern rotieren sehr viel.» Auch nach Wechseln nehme das Niveau nicht ab. Dies sei auch der Grund für die vielen spät erzielten Tore.

Rund ein Drittel aller 37 Treffer gehen auf ihr Konto. «Das Toreschiessen ist mein Job als Stürmerin», sagt die Lehrerin cool. «Es hätten auch noch mehr sein können. Ich habe einige Chancen liegengelassen.» Die offensive Spielweise käme ihr entgegen, das ganze Spiel der Erlinsbacherinnen sei nach vorne ausgerichtet – mit schnellen Flügeln und viel Zug aufs gegnerische Tor.

Am Samstag empfängt der Leader FC Erlinsbach im letzten Spiel der Vorrunde den Tabellendritten FC Staad, welcher mit einem Spiel weniger auf dem Konto sechs Punkte zurückliegt. «Wenn wir gewinnen, sieht die Tabellensituation sehr komfortabel aus für uns», rechnet Captain Larissa Stampfli mit dem zehnten Saisonsieg. Ihr Trainer fordert zum Abschluss noch einmal eine gute Leistung. «Druck haben wir keinen, der ist bei den Gegnerinnen. Sie müssen gewinnen, wenn sie uns aufholen wollen», sagt Thomas Müller, der vor allem auch auf zahlreiche Zuschauer hofft.

Der Wintermeistertitel ist zum Greifen nahe. Das Thema NLB sieht man beim FC Erlinsbach indessen locker. «Der Aufstieg ist nicht unser Ziel», stellt Müller klar. «Aber wir wollen jeden Match gewinnen, unser volles Potenzial abrufen und wenn es dann am Ende der Saison reichen sollte, dann machen wir das.» Den Aufwand würde das Team bei einem Aufstieg nicht erhöhen, es bliebe bei zwei Trainingseinheiten pro Woche. «Wir müssten aber unser Konzept etwas anpassen, weil in der NLB weniger Wechsel erlaubt sind», erklärt er. Für Larissa Stampfli ist die NLB aus sportlicher Sicht sehr reizvoll: «Wenn wir Erste werden, sprich aufsteigen, werden wir es auf jeden Fall probieren in der NLB, da sind sich alle Spielerinnen einig. Aber es ist kein Muss.»