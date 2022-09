Turbulente Schlussphase: Wohlen verliert mit 1:2

Fussball: 1. Liga - FC Wohlen Unglückliche Niederlage: der FC Wohlen unterliegt dem FC Black Stars nach turbulenter Schlussphase mit 1:2 Der FC Wohlen kommt nicht so richtig zurück in die Spur. Zwar sind die Freiämter lange ebenbürtig mit dem bislang ungeschlagenen Absteiger aus der Promotion League. Am Ende wandern die Punkte dennoch nach Basel. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 21.09.2022, 22.44 Uhr

Wieder steht der FC Wohlen ohne Punkte da. Alexander Wagner

So recht verstehen kann es nach Abpfiff niemand. Der FC Wohlen hält gegen den bislang ungeschlagenen FC Black Stars lange mit. In einer weitestgehend ereignisarmen Partie haben die Gastgeber sogar die etwas besseren Chancen. Das Glück jedoch, das haben die Gäste aus Basel auf ihrer Seite. Vielleicht ist es aber auch die letzte Konsequenz, die den Wohlern noch fehlt, um langfristig konkurrenzfähig zu sein.

Defensive Wohler stellten den FC Black Stars vor Probleme

FCW-Trainer Ryszard Komornicki schickte seine Elf äusserst defensiv in die Partie. Im Spiel gegen den Ball und bei eigenem Ballverlust liessen sich praktisch alle Wohler Akteure in die eigene Hälfte zurückfallen. Komornicki ist bekannt dafür den Fokus auf eine stabile Defensive zu setzen. Dennoch war das Auftreten seiner Mannschaft in nicht unbedingt zu erwarten, hat der FC Wohlen doch einige eher offensiv eingestellte Spieler in seinen Reihen.

So entwickelte sich auch fast über die gesamte erste Hälfte ein zwar offener, jedoch mit wenigen Höhepunkten gespickter Schlagabtausch vor rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion Niedermatten. Die Wohler überliessen den Black Stars über weite Strecken den Ball und versuchten selbst immer wieder über die Flügel Akzente zu setzen. Insbesondere Linksaussen Nathan Tayey konnte immer wieder in Szene gesetzt werden. Ihm zur Seite stand der erneut starke Alessandro Vogt im Sturmzentrum.

Wohlen erkämpfte sich ein Remis zur Pause

Das 0:0 zur Pause konnte aus Sicht des FC Wohlen als Erfolg verbucht werden. Der FC Black Stars kam kaum zu nennenswerten Torraumaktionen und biss sich ein ums andere Mal an der äusserst konsequent agierenden Defensive der Hausherren fest.

Dementsprechend motiviert kam Wohlen aus der Pause und suchte das Überraschungsmoment sowie das Heil in der Offensive. Der FCW presste nun früh und setzte den Promotion League Absteiger schon im eigenen Abwehrdrittel unter Druck. Allen voran der emsige Alessandro Vogt zeigte sich in dieser Phase besonders lauffreudig und auch zweikampfstark in der Defensive. Immer wieder kombinierten sich die Wohler über die Aussenpositionen in aussichtsreiche Positionen. Einzig an der Präzision im letzten Drittel fehlte es.

Turbulente Schlussphase

Über 82 Minuten konnten die zuletzt durch das 0:7 in Bassecourt doch arg gebeutelten Wohler die Partie mindestens ausgeglichen gestalten. Dann gelang Black Stars-Verteidiger Alexandre Edwige rund 20 Meter vor dem Wohler Gehäuse an den Ball. Sein strammer Schuss setzte unmittelbar vor FCW-Goalie Sytnykov auf und liess dem 31-jährigen Schlussmann keine Chance.

Wohlen steckte jedoch nicht auf und setzte nun auf die Brechstange. Mit Erfolg! Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer gelang dem überragenden Alessandro Vogt der Ausgleich. Seinen Abschluss konnte Black Stars-Torhüter Oberle zwar noch abwehren. Der Ball prallte jedoch zurück und sprang von Vogts Oberkörper ins Tor.

Nun waren es plötzlich die Wohler, die den Siegtreffer suchten. Mitten in die Drangphase der Gastgeber musste Muhamed Seferi auf Seiten der Wohler das Feld verlassen. Nach einem taktischen Foul sah er seine zweite gelbe Karte.

Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, schlugen die Black Stars einen langen Ball in Richtung Strafraum. Wohlens Defensivmann Marijan Urtic liess sich in einen Zweikampf verwickeln. Eigentlich kein Problem für den Routinier. Der Ex-Profi des SC Kriens liess sich jedoch wie ein Rookie abkochen, verlor den Ball und ermöglichte mit seinem Fehler Alexandre Edwige seinen zweiten, entscheidenden Treffer zu Gunsten der Black Stars.

Am Ende steht der FC Wohlen ohne Punkte dar und muss sich erneut an die eigene Nase fassen. Die Freiämter betrieben viel Aufwand, waren mindestens ebenbürtig, können sich aber letztlich aufgrund eines individuellen Fehlers und fehlender Präzision beim letzten Pass nicht selbst belohnen.

Das sagt FCW-Sportchef Marko Muslin

"Ich kann es eigentlich nicht verstehen", findet FCW-Sportchef Marko Muslin. "Beide Mannschaften hatten nicht viele Torchancen und eigentlich müssen wir hier den Punkt mitnehmen. Dass wir uns am Ende so abkochen lassen, das darf nicht passieren. Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da."

Das war der Spieler des Spiels

Alessandro Vogt überragte sie alle. Der noch so junge Angreifer traf erneut selbst, warf sich in jeden Zweikampf und ermöglichte damit auch seinen Mitspielern sich in Szene setzen zu können.

Das fiel auf

Die Freiämter agierten aus einer stabilen Defensive heraus. Genau richtig in dieser Situation! Mit den Black Stars kam das defensiv bislang stärkste Team ins Stadion Niedermatten. Wohlen auf der anderen Seite hat die zweitmeisten Gegentore kassiert. Keine guten Aussichten also auf einen eigenen Torerfolg, warum also nicht auf ein sogenanntes "low-scoring-game" spekulieren? Letztlich sorgten ein individueller Fehler und ein Sonntagsschuss für die Wohler Niederlage. Die defensive Grundausrichtung könnte jedoch der Schlüssel für eine Kehrtwende im Spiel des FCW sein.

Matchtelegramm FC Wohlen - FC Black Stars 1:2 (0:0) - Stadion Niedermatten. - Zuschauer: 250 - Schiedsrichter: -. - Tore: 82. Edwige, 84. Vogt, 90.+1 Edwige

FC Wohlen: Sytnykov; Urtic, Pnishi, Kozlenko, Nitaj (75. Romano); Kursun, Aliu (64. Kisisa, Seferi; Quintas (64. Golaj), Tayey, Vogt (88. Chatar). - Black Stars: Oberle; Ercin, Edwige, Silva, Jankowski; Viteritti, Fazlija, Adamczyk; Mumenthaler (72. Mumenthaler), Shillova (73. Pergjoka), Xhemaili (73. Sambasivam). - Bemerkungen: Wohlen ohne Gabathuler (Aufbautraining), Oussadit, Ivanov, Chabin (Alle verletzt). Black Stars ohne Kaufmann, Levante, Rexhepi, Gomes, Asani (Alle abwesend). - Verwarnungen: 17. Silva, 42. Seferi, 60. Quintas, 85. Oberle, 90. Seferi (2. gelbe Karte/Platzverweis), 90.+2 Viteritti.

