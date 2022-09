Nächste Schlappe: Wohlen unterliegt "Congeli" mit 1:4

Fussball: 1. Liga - FC Wohlen Nächste Schlappe: der FC Wohlen verliert bei "Congeli" mit 1:4 So langsam muss man sich Sorgen machen um den FC Wohlen. Der Meister aus dem Vorjahr ist auch bei Aufsteiger Concordia Basel chancenlos. Schon vor der Pause entschieden die Gastgeber die Partie. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 24.09.2022, 21.05 Uhr

Rund 200 Fans verfolgten die einseitige Partie im Leichtathletikstadion St. Jakob. Benjamin Netz

Aufmunternde Worte der Fans. Zumindest diese durften die FCW-Akteure mit auf den Heimweg nehmen. Punkte gab es nämlich zum zweiten Mal in Folge keine und anders, als in der Vorwoche gegen die Black Stars, diesmal auch verdientermassen.

10 Minuten hui, 80 Minuten pfui

Zehn Minuten lang war der FC Wohlen die spielbestimmende Mannschaft. Dann übernahm "Congeli" immer mehr das Zepter und drückte die Gäste aus dem Freiamt in die Defensive zurück. Wohlen kam nun kaum noch zum Zug und auch in den Zweikämpfen zeigten die Basler mehr Präsenz.

20 Minuten dauerte es, dann zappelte der Ball erstmals im Netz hinter FCW-Goalie Anton Sytnykov. Concordias Aussenläufer Denis Temelkov durfte sich als Torschütze auszeichnen.

Malerische Stimmung über dem St. Jakob Park. Benjamin Netz

Wie so oft in dieser Saison hatten die Wohler grosse Mühe nach einem Rückstand zurück ins Spiel zu finden. Im Gegenteil, man liess den Gastgebern weiterhin zu grosse Räume und alle Zeit der Welt, um nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer auf 2:0 zu erhöhen. Torschütze diesmal: Rafael Fonseca.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurde das Wohler Spiel nicht besser. Die Offensivabteilung war inzwischen endgültig ausgeschaltet, wenn auch die Bemühungen durchaus zu erkennen waren.

"Congeli" mit der Entscheidung noch vor der Pause

Dennoch kam es für den FCW noch vor der Pause knüppeldick. Rafael Fonseca erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 39. Minute auf 3:0 für die Basler. Die Partie war entschieden.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Wohlens Chefstratege an der Seitenlinie, Ryszard Komornicki, gleich doppelt und brachte Araz Sadik sowie Edison Golaj für die unglücklich agierenden Noel Romano und Kevin Quintas.

Die Wohler schafften es nun zumindest etwas Ruhe in die Partie zu bringen und Schadensbegrenzung zu betreiben. Immer wieder loderte sogar ein kleine Flamme in der Offensive auf, für mehr als ein kurzes Aufflackern reichte es jedoch nicht.

Wohlen mit Ergebniskosmetik

In der 66. Minute erfolgte dann der endgültige Knock-Out, als Manuel Alessio auf 4:0 für den Aufsteiger aus der 2. Liga Interregional erhöhen konnte.

Dem FCW gelang zwar noch der 1:4-Ehrentreffer durch den eingewechselten Neuzugang Nathan Kisisa, der zu einem an ihm selbst verursachten Penalty antrat und diesen souverän verwertete, am Ende blieb dies jedoch das einzige Ausrufezeichen aus Wohler Sicht.

Für den FCW stehen nun richtungsweisende Wochen an. Zunächst ist am kommenden Samstag der FC Emmenbrücke zu Gast in der Niedermatten. Dann steht das Freiämter-Derby gegen den FC Muri an. Zwei Direktduelle im Tabellenkeller, die der FC Wohlen unbedingt für sich entscheiden sollte, will man nicht vollends im Abstiegsstrudel versinken.

Das sagt FCW-Verteidiger Marijan Urtic

"Wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Abhaken, die richtigen Schlüsse ziehen. Wur haben jetzt zweit wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten vor uns. Diese Spiele müssen wir gewinnen!". Klare Ansage

Das war der Spieler des Spiels

Concordias Rafael Fonseca war überall auf dem Feld zu finden und war Dreh- und Angelpunkt seines Teams. Ausserdem erzielte er zwei Treffer gleich selbst und avancierte so zum Matchwinner.

Das war auffällig

Die Probleme im Defensivverbund des FCW sind nicht neu. Trotz viel Erfahrung in der Viererkette kassieren die Wohler zu viele Gegentreffer und finden kein Rezept dagegen. So bringt man sich häufig selbst um den Lohn, denn für eigene Treffer sind die Freiämter immer gut. Ryszard Komornicki und sein Trainerteam müssen sich dringend etwas einfallen lassen, um die Gegentorflut zu stoppen.

Matchtelegramm FC Concordia Basel - FC Wohlen 4:1 (3:0). - Leichtathletikstadion St. Jakob. - Zuschauer: 200 - Schiedsrichter: unbekannt. - Tore: 20. Temelkov, 25. Fonseca, 39. Fonseca, 66. Alessio. - Concordia: Thürkauf; Mandal, Sylla, Carvalho (88. Obradovic), Bitter (60. Gysin); Validzic (65. Haas), Zerara, Ejupi (65. Hasler); Fonseca, Temelkov (65. Würsten), Alessio. - FC Wohlen: Sytnykov; Urtic (89. Sulejmanagic), Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Aliu, Romano (46. Sadik), Quintas (46. Golaj), Tayey (66. Chatar); Vogt (66. Kisisa). - Bemerkungen: Wohlen ohne Pfister, Ivanov, Chabin, Gabathuler (Alle verletzt), Seferi (Gesperrt). - Verwarnungen: 2. Ejupi, 34. Aliu, 53. Temelkov, 64. Nitaj, 76. Carvalho.

