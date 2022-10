0:1 gegen Schötz: Beim FC Wohlen herrscht Ratlosigkeit

Fussball: 1. Liga - FC Wohlen "Es ist wie verhext" - In Wohlen ist man nach der 0:1-Niederlage gegen Schötz ratlos. Mehr Abschlüsse, mehr Ballbesitz, mehr Ecken, mehr vom Spiel. Nur nicht mehr Tore. Wohlen stolpert über Schötz und weiss selbst nicht so recht, warum. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 15.10.2022, 21.53 Uhr

Wohlen-Coach Komornicki konnte bis auf das Ergebniss zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Freshfocus

Er sackte zu Boden, schlug immer wieder auf diesen ein und blieb anschliessend für eine gefühlte Ewigkeit auf ihm liegen. Die Reaktion von Wohlens ukrainischem Innenverteidiger nach dem Abpfiff sprach Bände.

Wohler Feldüberlegenheit ohne Durchschlagskraft

85 Minuten lang zeigte der FC Wohlen die bislang wohl souveränste Saisonleistung. Besonders defensiv präsentierte sich die Mannschaft äusserst reif und liess kaum eine Aktion der Gäste aus Schötz zu. Die Viererkette Nitaj - Pnishi - Kozlenko - Golaj funktionierte in der ersten Hälfte einwandfrei. Mit Aggressivität, aber auch Spielwitz über die Aussenverteidiger Nitaj und Golaj sowie einen gehörigen Portion Überzeugung hatte man die Innerschweizer absolut im Griff.

Auch das Kombinationsspiel lief gut. Die Mannschaft wirkte absolut eingespielt. Die Flügelspieler Tayey und Quintas brillierten und brachten die Schötzer Hintermannschaft ein ums andere Mal in Verlegenheit. Einzig die Durchschlagskraft in der Offensive fehlte. Und wer den Fussball nur ein bisschen kennt weiss: das rächt sich.

Schötz mit dem Lucky-Punch

Es lief die 85. Spielminute. Schötz kann sich für einmal etwas freispielen. Wohlen machte in dieser Phase gehörig Druck, drängte auf den Führungstreffer, der auch verdient gewesen wäre. Stattdessen ein Diagonalball, ein Steilpass und schon stand Schötz-Angreifer Nikola Mijatovic vor dem Wohler Tor. Sein Abschluss aus halbrechter Position schlug genau neben dem linken Pfosten ein. FCW-Torhüter Maksym Parshykov, der bis dahin nicht wirklich viel zu tun hatte, war chancenlos.

Wohlen konnte sich anschliessend nicht mehr aufraffen und wird sich am Ende fragen, wie man dieses Spiel nicht für sich entscheiden konnte und stattdessen mit leeren Händen dasteht.

Das sagt FCW-Sportchef Marko Muslin

"Es ist wie verhext.", Marko Muslin wirkt nach der Partie etwas ratlos. "Wir waren eigentlich das bessere Team. Ich weiss immer noch nicht, was Schötz hier eigentlich vor hatte. Klar, sie haben die drei Punkte. Aber einen Matchplan konnte ich nicht erkennen.", meint Wohlens Sportchef und schaut bereits in die Zukunft: "Nächste Woche ist Schötz wieder hier zu Gast, in der Cup-Quali. Dann wollen wir es besser machen und in die nächste Runde einziehen."

Das ist der Spieler des Spiels

Leotrim Nitaj blüht auf der linken Abwehrseite immer mehr auf. Der Rückkehrer von Zug 94 ist seit unumstrittener Stammspieler und machte auch gegen Schötz ein bärenstarkes Spiel. Nitaj ist ein Spieler, der über Einsatz und Überzeugung in eine Partie kommt und damit auch seine Mitspieler mitreissen kann. Das tat er auch gegen den FC Schötz.

Das fiel auf

Der FC Wohlen machte eine starke Partie. Vielleicht sogar seine bislang Beste in dieser Saison. Trotzdem gab es dafür keine Punkte. Der FCW musste in dieser Saison einige Rückschläge wegstecken. Keiner jedoch dürfte so bitter gewesen sein, wie diese Niederlage gegen Schötz. Das Team wirkte in den vergangenen Wochen gefestigter und spielt sich langsam ein. Wenn man doch nochmal oben angreifen möchte, muss jetzt aber eine Siegesserie her.

Matchtelegramm Wohlen - Schötz 0:1 (0:0) - Stadion Niedermatten. - Zuschauer: 350 - Schiedsrichter: Londino. - Tore: 85. Mijatovic. FC Wohlen: Parshykov; Golaj, Pnishi (46. Pfister), Kozlenko, Nitaj; Kursun, Aliu (65. Sadik), Seferi; Quintas, Tayey (65. Chatar), Kisisa (65. Vogt). - Schötz: Kissling; Williner, Bühler, Matreku, Rüedi; Pokua, Nimi (84. Gauchat), Andrist (90. Schmid); Roth, Rapelli (46. Ottiger), Mijatovic.- Bemerkungen: Wohlen ohne Gabathuler, Chabin, Romano, Urtic (Alle verletzt). Schötz ohne Bolliger, Hosi, Eschmann, .Amoroso, Frey, Djambou (Alle abwesend). - Verwarnungen: 26. Pokua, 31. Kozlenko, 84. Chatar, 90. Komornicki, 90.+3 Nitaj.

