Fussball: 1. Liga - FC Wohlen Erneute Zitterpartie: der FC Wohlen gewinnt gegen Emmenbrücke mit 4:3 Ohne Nervenkitzel geht es nicht. Wieder sieht der FC Wohlen wie der sichere Sieger aus und muss am Ende doch noch zittern. Neuzugang Nathan Kisisa traf in seinem ersten Spiel von Beginn an gleich doppelt. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 02.10.2022, 01.20 Uhr

Wohlens Fans müssen aktuell starke Nerven zeigen zvg

Als Fan des FC Wohlen muss man aktuell starke Nerven haben. Im Kellerduell gegen den FC Emmenbrücke führten die Freiämter nach 52 Minuten bereits mit 4:0. Dann traf Emmenbrückes Elvis Bratanovic zum 1:4. Zwölf Minuten und zwei weitere Tore zu Gunsten der Gäste später war der Wohler Vorsprung praktisch passé. Statt die Partie entspannt zu Ende spielen und Kräfte für die kommenden Aufgaben sparen zu können, mussten die Freiämter nochmals alles in die Waagschale werfen, um den Ein-Tor-Vorsprung über die Zeit zu retten.

Zahlreiche Umstellungen in der Wohler Startformation

Der FCW ging im Vergleich zur Niederlage bei Concordia Basel mit zahlreichen Veränderungen ins Spiel. Im Tor startete Maksym Parshykov für Anton Sytnykov. Nathan Kisisa war ebenso von Anfang an dabei, wie Marwan Chatar. Letzterer eröffnete auch den Torreigen in der Niedermatten und brachte seine Farben bereits nach vier Minuten und einem beherzten Solo mit 1:0 in Front.

Besagter Kisisa war es, der in der 23. Minuten das 2:0 aus Sicht der Wohler besorgte. Dabei überwand er den zu weit vor seinem Kasten stehenden FCE-Goalie Dario Primus mit einem Heber aus rund 40 Metern.

Der Rasen im Stadion Niedermatten sah auch schon besser aus. Benjamin Netz

Komfortable Pausenführung fast verspielt

Beflügelt durch diesen Treffer doppelte Kisisa nur fünf Minuten später nach und sorgte damit für die 3:0-Pausenführung.

Auch im zweiten Durchgang liess der erste Treffer nicht lange auf sich warten Edison Golaj traf in der 47. Minute zum 4:0 für den FC Wohlen. Die Partie schien entschieden.

Emmenbrücke liess sich jedoch nicht unterkriegen und suchte das Heil in der Offensive. In der 52. Minute gelang Elvis Bratanovic der Anschlusstreffer und leitete damit die nervenaufreibende Aufholjagd ein.

Wohlen trotz der noch immer komfortablen Führung verunsichert und geriet unerklärlicherweise ins Schwimmen. In der 55. Minute gelang Haxhi Neziraj das 2:4, ehe Bratanovic in der 64. Minute nachlegen und das 3:4 erzielen konnte.

Hitzige Schlussphase ohne weitere Treffer

Das Spiel wurde spätestens jetzt hitziger und war von vielen Zweikämpfen geprägt. Schiedsrichter Auletta hatte alle Hände voll zu tun, wirkte dabei jedoch nicht immer auf Ballhöhe und hatte Probleme seine eingeschlagene Linie zu halten.

Nichtsdestotrotz schafften es die Wohler das Ergebnis über die Zeit zu retten und die drei Punkte im heimischen Stadion zu behalten.

Edison Golaj: "In der Schlussphase haben wir Charakter gezeigt." Alexander Wagner

Das sagt FCW-Verteidiger Edison Golaj

"Es ist unerklärlich: wir spielen 50 Minuten absolut stark und müssen dann doch noch zittern.", findet Golaj. "Trotzdem, in der Schlussphase haben wir Charakter gezeigt und den Kampf angenommen. Letztlich sind wir überglücklich den Dreier eingefahren zu haben. Nun steht das Derby an. Gegen Muri wollen und müssen wir gewinnen!", blickt Golaj bereits in die Zukunft.

Das war der Spieler des Spiels

Nathan Kisisa startete erstmals für den FCW und avancierte gleich zum Matchwinner. Der Franzose traf gleich doppelt, einmal davon äusserst sehenswert. In der Druckphase pushte er seine Mitspieler und ging in Sachen Kampf mit gutem Bespiel voran. Die "standing ovations" bei seiner Auswechslung hatte sich der Sommerneuzugang redlich verdient.

Das fiel auf

In Wohlen geht es nicht ohne Nervenkitzel. Schon in den Heimspielen gegen Dornach und Solothurn lag man weit in Führung und machte es gen Schluss nochmals spannend. Wieder ging es gut. Ein Spiel ohne Gegentor würde der arg gebeutelten Wohler Defensive dennoch guttun.

Matchtelegramm FC Wohlen - FC Emmenbrücke 4:3 (3:0) - Stadion Niedermatten. - Zuschauer: 300 - Schiedsrichter: Auletta. - Tore: 04. Chatar, 23. Kisisa, 28. Kisisa, 47. Golaj, 52. Bratanovic, 55. Neziraj, 64. Bratanovic. FC Wohlen: Parsykov; Golaj, Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Chatar (56. Romano), Seferi; Quintas (64. Sadik), Tayey (70. Aliu), Kisisa (64. Vogt). - Emmenbrücke: Primus; Ramadani, Guidotti (81. Orsolic), Geri, Ukaj (46. Bütler); Saliu, Kameraj (46. Neziraj), Stephan, Mesic (46. Malbasic), Tanushaj; Bratanovic. - Bemerkungen: Wohlen ohne Gabathuler, Oussadit, Ivanov, Chabin, Pfister, Sulejmanagic, Urtic, Künzli (Alle verletzt). Emmenbrücke ohne Garic, Izzo, Pacar, Brzovic, Munduki (Alle abwesend). - Verwarnungen: 61. Romano, 65. Komornicki, 73. Kursun, 90.+6 Nitaj

