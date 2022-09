Desolste Leistung: Der FC Wohlen geht in Bassecourt mit 0:7 unter

Fussball: 1. Liga - FC Wohlen Ein Tag zum vergessen: der FC Wohlen zeigt eine desolate Leistung und geht in Bassecourt mit 0:7 unter Keine Spielfreude, keine Ideen, kein Kampf. Im Jura zeigt der FC Wohlen eine besorgniserregende Leistung, die einige Fragen aufwirft. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 10.09.2022, 23.45 Uhr

Auch das schöne Panorama im Stade des Grands-Prés konnte die schwache Leistung des FCW nicht überdecken. Benjamin Netz

Eine Szene mit Symbolcharakter. 81 Minuten sind im Stade des Grands-Prés gespielt, als die ohnehin nur noch kleine Wohler Fanschar rund um die "Tifosi Wohlen" vorzeitig ihre Banner einpackt. Die Fans des FCW haben genug gesehen. Sie stellen die Unterstützung für ihre Mannschaft ein.

Sekunden zuvor hatte der FC Wohlen das siebte Gegentor an diesem Abend kassiert, was von den Fans mit hämischem Beifall beklatscht wurde.

Bis dahin hatten die Freiämter eine desolate Leistung gezeigt. Bereits in den Anfangsminuten bahnte sich das Debakel an. Ganze acht Minuten hatten die Gastgeber aus Bassecourt gebraucht, um das Ergebnis auf 2:0 hochzuschrauben. Valentin Nushi in der 7. Spielminute sowie Aurelio Currenti nur eine Zeigerumdrehung später brachten ihre Farben früh auf die Siegerstrasse. Als besagter Currenti in der 33. Minute einen Doppelpack schnürte und das 3:0 erzielte, war das Spiel eigentlich schon entschieden und für Wohlen ging es fortan um Schadensbegrenzung.

Fröhliches Scheibenschiessen

Aber selbst das wollte den Freiämtern nicht gelingen. Zwar konnte man das 0:3 noch in die Pause mitnehmen, nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff jedoch netzte Kenzo Brêchet zum 4:0 für Bassecourt ein.

Die Wohler Defensive rund um Edison Golaj wirkte wenig sattelfest. Alexander Wagner

Wohlen hatte bis dato eigentlich keine nennenswerte Offensivaktion zu Stande gebracht. Daran änderte auch die Einwechslung des neuen Angreifers Nathan Kisisa zur zweiten Halbzeit nichts. Im Gegenteil, Bassecourt spielte weiter munter nach vorn und liess in der 68. Minute in Form von Jordan Perrony das 5:0 folgen.

Als zehn Minuten später Perrony seinen zweiten Treffer erzielte, kam selbst die Anzeigetafel im Stade des Grands-Prés nicht mehr hinterher. Erst in der 81. Minute, beim 7:0 zu Gunsten der Gastgeber, fiel der Faux-Pas auf. Bis dahin prangerte "lediglich" eine grosse 5 auf der Anzeige. Torschütze diesmal war Augustin Nushi.

Quo vadis FC Wohlen?

Der FC Wohlen zeigte sich über 90 Minuten in einer nicht erstligatauglichen Verfassung. Der letztjährige Meister belegt nach sechs Runden nur Rang 11. Nach zwei guten Auftritten gegen Solothurn und Dornach folgte nun ein herber Dämpfer. Man darf gespannt sein, welche Konsequenzen man im Freiamt nun zieht.

Welche das sein könnten, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen. Für eine Stellungnahme war der FC Wohlen bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Das war der Spieler des Spiels

Es fällt schwer nach einem derartigen Debakel etwas Positives zu finden. Wenn jedoch jemand herausstach, dann war es Aussenverteidiger Leotrim Nitaj. Auch dem Neuzugang aus Zug gelang nicht alles an diesem Abend. Der 24-Jährige stemmte sich jedoch bis zum Schluss gegen die Niederlage und machte auch beim aussichtslosen Stand von 0:7 kurz vor Schluss noch weite Wege und warf sich in jeden Zweikampf. Bei ihm stimmte zumindest die Körpersprache.

Das fiel auf

Die bis zuletzt als "Prunkstück" bezeichnete Defensive des FCW entpuppt sich immer mehr als eigentliche Schwäche. Nach sechs Runden stehen die Wohler mit 17 Gegentoren da. Nur Schlusslicht Muri hat mehr Tore kassiert. Das Fehlen der erfahrenen Pnishi und Urtic machte sich besonders bemerkbar.

Matchtelegramm FC Bassecourt - FC Wohlen 7:0 (3:0) Stade des Grand-Prés. - Zuschauer: 150 - Schiedsrichter: unbekannt. - Tore: 7. V. Nushi, 8. Currenti, 33. Currenti, 55. Brêchet, 68. Perrony, 78. Perrony, 81. A. Nushi

Bassecourt: E. Currenti; Brêchet (68. Rebetez), Niang, Amrani, Nsumbu; Perrony, V. Nushi (46. Forte), Gester, Nouicer (74. Hushi); Mobili (68. Tsimi), A. Currenti (68. A. Nushi). - FC Wohlen: Sytnykov; Golaj (46. Kisisa), Pfister, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Tayey (27. Chatar), Seferi, Aliu (65. Sadik), Quintas (46. Ivanov); Vogt (79. Sulejmanagic). - Bemerkungen: Wohlen ohne Pnishi, Urtic, Romano, Gabathuler, Oussadit (Alle abwesend). - Verwarnungen: 37. Kursun, 82. Perrony, 88. Pfister.

