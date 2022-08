Doppelinterview zum Derby zwischen FC Wohlen und FC Muri

Doppelinterview «Vor einem Jahr habe ich dir einen eingeschenkt!» – Seferi und Hofer heizen das Freiämter Derby ein Endlich wieder Derbys im Freiamt: Muhamed Seferi vom FC Wohlen und Yanick Hofer vom FC Muri sprechen im Doppelinterview über den Reiz dieser Affiche in der 1. Liga Classic. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Yanick Hofer und Muhamed Seferi freuen sich auf die Atmosphäre bei den künftigen Derbys. Alexander Wagner

Einst haben sie zusammengespielt, nun treffen Muhamed Seferi und Yanick Hofer in der Gruppe 2 der 1. Liga auf­einander. Wir haben Seferi, Spieler beim FC Wohlen, und Hofer, Goalie und sportlicher Leiter beim FC Muri, zum Interview getroffen.

Erinnern Sie sich an den 18. Februar 2018?

Muhamed Seferi: An Yanicks Debüt in der Challenge League?

Yanick Hofer: Daran habe ich noch sehr lebhafte Erinnerungen. Ich durfte mein erstes Spiel in der Challenge League für den FC Wohlen bestreiten. Wir verloren mit 1:5 in Vaduz.

Es war die Saison, an deren Ende der FC Wohlen nach 16 Jahren im Profifussball den Gang in die Promotion League antreten musste.

Seferi: Die Rückrunde damals war für den ganzen Verein und auch mich persönlich enorm schwierig. Wir wussten nach dem Verzicht auf die Lizenz ja schon zur Winterpause, dass wir in der Rückrunde quasi nur noch für die Galerie spielen würden. Trotzdem hatten viele Spieler und auch ich natürlich Ambitionen, weiterhin im Profifussball zu bleiben. Dennoch war es da schwierig, die Spannung aufrechtzuerhalten.

Viele Routiniers haben den FC Wohlen im Sommer verlassen, der erfahrene Mittelfeldspieler Muhamed Seferi (links) ist hingegen geblieben. Dani Mercier / Aargauer Zeitung

Hofer: Ich durfte damals unter Goalietrainer Pascal Zuberbühler trainieren. Das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Als klar war, dass der FCW absteigen würde, versicherte mir der damalige Trainer, Ranko Jakovljevic, dass ich zu meinen Einsatzminuten kommen würde. Ich war einfach froh darüber, in der Challenge League spielen zu dürfen.

Seferi: Nach dem Abstieg war es auch speziell. Quasi die ganze Mannschaft war plötzlich weg, inklusive Staff, und auch auf Funktionärsebene gab es Veränderungen. Wir wussten lange nicht, wie es weitergehen würde.

Auch in diesem Jahr gab es einen grossen Umbruch beim FC Wohlen, der nicht ganz ohne Störgeräusche vonstatten ging. Der Verwaltungsrat um Präsident André Richner zeigte sich selbstkritisch. Man hätte zu lange gewartet mit den Vertragsverlängerungen.

Seferi: Das zu beurteilen, ist nicht meine Aufgabe. Wir hatten ein eingespieltes, starkes Team und eine freundschaft­liche Atmosphäre in der Mannschaft. Natürlich ist es schade, dass so viele den Verein verlassen haben. Manchmal tut so ein Umbruch aber auch gut. Ich schaue lieber in die Zukunft und versuche, das Beste aus der Situation herauszuholen.

Hofer: Im Amateurfussball ist es normal, dass fünf bis sechs Spieler einen Verein am Ende einer Saison verlassen. Bei uns spielen andere Faktoren eine Rolle als bei den Profis. Fast alle arbeiten nebenbei, studieren oder gehen noch zur Schule. Die Vereinswahl ist viel abhängiger von äusseren Faktoren. Dennoch war ich ein wenig überrascht, dass gleich so viele Spieler den Verein verlassen haben. Aber auch jetzt hat der FCW wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen und gehört zu den Top 5 der Liga.

Auch beim FC Muri gab es einige Kadermutationen in der Sommerpause. Wichtige Spieler haben den Verein verlassen. Wie gestalteten sich die letzten Monate aus der Sicht als sportlicher Leiter?

Hofer: Mit dem Aufstieg konnten wir eine super Saison krönen. Schon da ­waren wir als Kollektiv stark, obwohl wir vielleicht nicht die besten Einzelspieler in unseren Reihen hatten. Wir gehen mit demselben Budget in die neue Spielzeit wie schon in der 2. Liga inter. Da bleibt nicht viel Spielraum für Transfers. Unsere Stärke ist der Zu­sammenhalt innerhalb der Mannschaft. Und sind wir realistisch: Unser Ziel ist der Klassenerhalt, nichts anderes. Aber ich bin mir sicher, dass wir diesen bewerkstelligen können.

Muris Stärke ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

Der FC Muri geht als absoluter Aussenseiter in die Saison. Trainer Piu bemängelte zuletzt zu viele Absenzen während der Vor­bereitung. Auch Wohlens Trainer Ryszard Komornicki gilt als harter Hund und wünschte sich mehr Trainingsbeteiligung.

Seferi: Ich glaube, alle Trainer wünschen sich weniger Absenzen in den Trainings. Klar, es ist schwierig. Aber wie Yanick schon sagte: Das ist Amateurfussball. Irgendjemand wird immer fehlen. Die Vorbereitung lief aus meiner Sicht dennoch gut. Mit Basel II und Freienbach konnten wir zwei starke Teams schlagen und die Automatismen funktionieren langsam. Viele Neuzugänge wie Marijan Urtic oder Lulzim Aliu waren schon ­einmal hier und kennen den Verein. Ausserdem kommen einige gute Jungs mit viel Entwicklungspotenzial aus der 2. Mannschaft hoch in die 1. Mannschaft. Ich bin guter Dinge, was diese Spielzeit anbelangt.

Wohlens Trainer Ryszard Komornicki muss nach zahlreichen Abgängen neue Lösungen finden. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Hofer: Aus meiner Sicht ist die Sommerpause ohnehin viel zu kurz. Zwischen unserem letzten Meisterschaftsspiel gegen Dietikon und unserem ersten Spiel in der neuen Saison gegen die U21 von Xamax liegen nicht einmal zwei Monate. Es ist noch immer Amateursport, den wir hier betreiben. Meiner Meinung nach müsste man die Sommerpause verlängern. Stattdessen hat man die Liga aufgestockt und damit zwei Spiele mehr. Ich sehe das nicht alles nur positiv. Effektiv hatten wir rund zwei Wochen Ferien. Das ist einfach zu wenig.

Seferi: Mir ist die Pause gar nicht so kurz vorgekommen. Wir hatten fünf Wochen Zeit, um uns auf den Saisonstart vorzubereiten. Für mich ist das perfekt, weil ich gerne im Rhythmus bleibe. Eine zu lange Pause finde ich nicht optimal. Aber das ist natürlich meine persönliche ­Präferenz.

Muris Trainer Piu geht mit seiner Mannschaft als Aussenseiter in die neue Saison. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die letzte Begegnung zwischen Muri und Wohlen, in der es um etwas ging, ist lange her. Im Jahr 2014 behielt der FCW im Schweizer Cup mit 3:0 die Oberhand. Seither gab es einige Testspiele zwischen beiden Mannschaften. Viele aktuelle Spieler standen für beide Vereine auf dem Rasen. Man kennt und schätzt sich. Lebt die alte Rivalität überhaupt noch?

Seferi: Definitiv ja! Ich bin Wohler durch und durch und habe viele Freunde beim FC Muri. Gerade deswegen möchte ich sie unbedingt schlagen. Es werden mehr Zuschauer kommen als sonst und die Atmosphäre wird sicher eine ganz andere sein als in den anderen Meisterschaftsspielen. Ausserdem möchte ich derjenige sein, der gegenüber meinen Kollegen beim FC Muri nach dem Spiel ein paar dumme Sprüche machen kann, weil wir gewonnen haben.

Das letzte Pflichtspiel-Derby zwischen Muri und Wohlen fand 2014 statt. Gerry Frei / SPO

Hofer: Der FC Wohlen ist für uns immer noch so etwas wie der «grosse» Nachbar. Sie sind eine AG, haben eine super Infrastruktur und waren immerhin 16 Jahre im Profifussball dabei. Wir in Muri sind da irgendwie noch ein wenig mehr «Dorfverein». Klar, dass wir da unseren Nachbarn gerne ein Bein stellen möchten. Der Klassenerhalt hat für uns allerdings Priorität, aber wenn wir zweimal gegen Wohlen gewinnen und ihnen so vielleicht in die Suppe spucken können, dann ist das für uns und unsere Anhängerschaft sicher auch nicht schlecht!

Schätzen Sie denn auch etwas am Verein des jeweils anderen?

Hofer: Damals nach meiner Leihe zum FC Sion hatte ich mich gegen eine Rückkehr zum FC Wohlen entschieden, weil ich ein paar Differenzen mit einigen Vorstandsmitgliedern hatte. Das hat sich inzwischen geändert. Gerade mit Mike von Wyl findet ein sehr kollegialer Austausch statt. Ausserdem beeindruckt mich, wie sich der Verein nach den beiden Abstiegen aus der Challenge und der Promotion League so schnell hat stabilisieren können.

Yanick Hofer spielte in seiner Karriere schon für beide grossen Freiämter Vereine. Fabio Baranzini

Seferi: Wie gesagt, ich habe viele Freunde beim FCM und wünsche ihnen, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Vor ihrem Trainer Piu habe ich grossen Respekt. In Wohlen war er als Spieler eine echte Legende!

Jetzt haben wir viel um den heissen Brei herumgeredet: Was ist Ihr konkreter Tipp für das erste Aufeinandertreffen im Oktober?

Hofer: 2:1 für Muri und du triffst nicht.

Seferi: Im Testspiel vor einem Jahr habe ich dir einen eingeschenkt!

Hofer: Ja, aber das war ein Penalty, das zählt nur halb, und am Ende wars mit 3:1 ja auch knapp.

Seferi: Keine Sorge, wenns dann um Punkte geht, machen wir es auch nicht zu einseitig. Ich sage, es wird ein humanes 2:0 für den FCW.

Freiämter Derby - die Daten 1. Liga, 10. Runde, Samstag, 08. Oktober 2022, 16:00 Uhr

Stadion Niedermatten

FC Wohlen - FC Muri 1. Liga, 25. Runde, Samstag, 22. April 2023, 18:00 Uhr

Stadion Brühl

FC Muri - FC Wohlen

