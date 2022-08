Fussball: 1. Liga Eine Partie auf Messers Schneide: Der FC Wohlen zittert sich gegen den FC Solothurn zum Sieg Das war nichts für schwache Nerven! Der FC Wohlen gerät gegen den FC Solothurn nach einer 3:0-Führung zur Pause plötzlich ins Wanken und erhält beinahe den Ausgleich. Am Ende können sich die Freiämter knapp mit 3:2 durchsetzen.

Der FC Wohlen bodigt den FC Solothurn. Alexander Wagner

Mittwochabend, Flutlicht, zwei leidenschaftlich kämpfende Teams, harmonisierende Fangruppen und ein glücklicher Sieger. Die Partie zwischen dem FC Wohlen und dem FC Solothurn war wahrlich etwas für Fussballromantiker. Nicht nur neben, sondern auch auf dem Rasen.

Der FC Wohlen startete wie im letzten Heimspiel im Cup gegen den FC Kreuzlingen mit viel Elan in die Partie. Besonders Wohlens Nummer 13 Nathan Tayey verzückte die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer ein ums andere Mal mit seinen technischen Fähigkeiten.

Wohlen steht sicher und trifft dreifach

Wohlens Flügelflitzer war es dann vorbehalten das erste richtige Ausrufezeichen in dieser Partie zu setzen. In der 23. Spielminute angelte sich der wendige Franzose die Kugel, vernaschte gleich mehrere Gegenspieler und liess FCS-Goalie Severin Fankhauser keine Abwehrmöglichkeit.

Nathan Tayey verzückte die Zuschauer. Alexander Wagner

Was die Gäste bis dahin geboten hatten, war allenfalls Stückwerk. Die bislang so wacklige Wohler-Defensive rund um die erfahrenen Alban Pnishi und Marijan Urtic wirkte äusserst stabil. Flankiert wurden die beiden vom talentierten Ukrainer Anatoliy Kozlenko und Leotrim Nitaj, der den Vorzug vor Edison Golaj erhalten hatte.

Drei Minuten nach dem Führungstreffer für den FC Wohlen klingelte es schon wieder im Gehäuse der Solothurner. Diesmal war Wohlens Youngster Alessandro Vogt der Torschütze. Und nur drei Minuten später klingelte es wieder im Gehäuse hinter Severin Fankhauser. Nathan Tayey hatte sich auf der rechten Seite freigespielt und versuchte sich mit einer scharf hereingezogenen Flanke. Sein Ball wurde unglücklich von Philippe Gerspacher ins eigene Tor abgefälscht.

Alessandro Vogt beschäftigt die Solothurner Defensive. Alexander Wagner

Zur Pause deutete nichts darauf hin, dass sich der FC Wohlen den ersten Dreier der Saison noch einmal nehmen lassen würde. Die Gastgeber waren aggressiver in den Zweikämpfen, spielstark und schienen auch im Defensivverbund alles im Griff zu haben.

Wohlen wackelt, fällt aber nicht

Der Beginn der zweiten Hälfte weckte dann noch einmal Hoffnung beim FC Solothurn. Bereit vier Minuten nach Wiederanpfiff traf Emmanuel Mast zum viel umjubelten Anschlusstreffer. Angedeutet hatte sich dieser jedoch weniger.

Der FC Wohlen gerät im zweiten Durchgang ins Wanken. Alexander Wagner

Auch im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte waren es die Wohler, die die besseren Offensivaktionen hatten. Vogt scheiterte ebenso mehrfach an Fankhauser, wie Tayey.

Als die Partie entschieden schien und die ersten Zuschauer schon das Stadion Niedermatten verlassen wollten fiel dann doch noch ein weiterer Treffer für die Solothurner. Erneut Emmanuel Mast verkürzte in der 88. Minute auf 3:2. Ohne Wackler geht es bei den Wohlern, die mit bislang nur einem Punkt aus drei Spielen äusserst schlecht in die Saison gestartet waren, aktuell noch nicht. In der Nachspielzeit konnten sich die Hausherren beim Pfosten bedanken, dass die drei Punkte dennoch im Freiamt blieben.

Im zweiten Durchgang macht Solothurn das Spiel noch einmal spannend. Alexander Wagner

Das sagt Wohlens Sportchef Marko Muslin

Am Ende wurde es noch einmal knapp für den FC Wohlen. Dennoch ist Marko Muslin zufrieden mit der Leistung: "Klar, am Schluss geraten wir in Schwimmen. Das ist eine Kopfsache. Bis zur Nachspielzeit jedoch habe ich unsere beste Saisonleistung gesehen. Darauf können wir aufbauen und Selbstvertrauen schöpfen. Wir hatten Solothurn lange im Griff. Ich bin zufrieden mit dem, was das Team gezeigt hat."

Das ist der Spieler des Spiels

Nathan Tayey machte zum wiederholten Mal ein starkes Spiel im Dress des FC Wohlen. Der quirlige Franzose stellte die Solothurner Hintermannschaft ein ums andere Mal vor unlösbare Probleme. Ab und an fehlt ihm jedoch noch der Blick für den Mitspieler. Traf doppelt und war auch am Tor von Alessandro Vogt beteiligt.

Nathan Tayey zeigte eine auffällige Partie. Alexander Wagner

Das war auffällig

Ohne Wackler geht es aktuell nicht beim FC Wohlen. Zur Halbzeitpause schien die Partie schon gelaufen. Wohlen führte mit 3:0 und nichts deutete darauf hin, dass Solothurn noch einmal ins Spiel zurückkommen könnte. Dennoch wurde es am Ende noch einmal hektisch im Wohler Strafraum und sogar der Pfosten musste mithelfen.