Fussball - 1. Liga Ein entfesselter FC Wohlen schlägt Thun II mit 5:0 Was war denn hier los? Der FC Wohlen überfährt die heillos überforderte U21 des FC Thun. Dabei zeigt insbesondere die Frankreich-Connection im Angriff eine regelrechte Fussballshow. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 29.10.2022, 22.38 Uhr

Nur 255 Fans - wer nicht kam, verpasste die beste Saisonleistung des FC Wohlen. Benjamin Netz

Nach zuletzt enttäuschenden Niederlagen gegen den FC Schötz - der FC Wohlen unterlag den Innerschweizern sowohl in der Meisterschaft als auch in der Cup-Qualifikation - verirrten sich nur rund 250 Fans ins Stadion Niedermatten. Und rieben sich verwundert die Augen.

Wohlen wie von allen Ketten befreit

Von der ersten Minute an dominierten die Gastgeber die Partie, liessen den Berner Oberländern so gut wie keine Räume und kreierten selbst aussichtsreiche Abschlussmöglichkeiten.

Den Torreigen eröffnete schliesslich der kaum zu bändigende Nathan Tayey in der 18. Spielminute. Der Sommerneuzugang dribbelte sich auf der linken Seite an allen Gegenspielern vorbei und suchte aus spitzem Winkel selbst den Abschluss, statt quer zu legen. Damit erwischte er Thun-Goalie Nico Stucki auf dem falschen Fuss.

Die frühe Führung beflügelte den FCW nochmals. Nur sechs Minuten nach dem 1:0 war es wieder Nathan Tayey, der zum 2:0 einschob. Und als wiederum nur zwei Minuten später sein kongenialer Partner Nathan Kisisa zum 3:0 einnetzte, war die Angelegenheit schon erledigt.

Thun agierte spätestens ab da völlig verunsichert und leistete sich mehrere haarsträubende Fehler im Aufbauspiel. Ein solcher war bereits dem 3:0 vorangegangen. Die Gäste hatten Glück, nicht mit einem noch eindeutigeren Resultat in die Pause zu gehen.

Kisisa sorgt für die Vorentscheidung

Auch im zweiten Durchgang war der FC Wohlen das deutlich bessere Team. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff durfte Nathan sein Glück vom Penaltypunkt versuchen. Dem vorausgegangen war ein Foul an Tayey im Thuner Strafraum.

Kisisa löste die Aufgabe souverän und liess mit seinem Tor zum 4:0 die letzten Zweifler verstummen.

Wohlen erstmals ohne Gegentor

Nathan Tayey erhöhte dann noch auf 5:0 und sorgte mit seinem dritten Treffer des Tages für den höchsten Wohler Saisonsieg, denn auch die Wohler Hintermannschaft blieb sattelfest und konnte erstmals in dieser Saison die Null halten.

Das sagen die Akteure

FCW-Sportchef Marko Muslin wollte unser Redakteur diesmal eigentlich nicht zum Spielgeschehen befragen. Als sich die beiden jedoch im Tribünendurchgang begegneten, liess es sich Muslin nicht nehmen und drückte diesem mit einem Augenzwinketn einen Spruch, der für einiges Gelächter bei den Umstehenden und bei unserem Redakteur sorgte: "Immer wenn wir verlieren kommst du zu mir, aber wenn wir gewinnen und ich voll zufrieden bin mit den Jungs, willst du mit jemand anderem reden." Ich gelobe Besserung, Marko.

Das ist der Spieler des Spiels

Nathan Tayey erzielte drei Treffer selbst und hatte bei den anderen Beiden seine Füsse im Spiel. Die Sache dürfte damit eindeutig sein? Ja und nein, denn der Erfolg des FC Wohlen über den FC Thun II war auch Erfolg des Kollektivs. Jeder Spieler hatte sich Bestnoten verdient. Nathan Tayey stach aus diesem Kollektiv dank seiner Torbeteiligungen jedoch noch ein wenig heraus.

Das fiel auf

Der FC Wohlen ging mit einer Körpersprache in die Partie, die man nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen nicht erwarten konnte. Besonders in den Defensivzweikämpfen agierten die Wohler mit aller Konsequenz und zermürbten so ihre Gegner. Auch die arg verletzungsgebeutelte und durch Sperren noch einmal reduzierte Defensive stand absolut sicher und war der Garant dafür, dass der FCW in dieser Saison erstmals ohne Gegentreffer blieb.

