1. Liga Classic: 0:0-Remis zwischen FC Wohlen und FC Münsingen

Fussball - 1. Liga Einen Punkt zum Saisonstart: Wohlen arbeitet viel, belohnt sich aber nicht Zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Liga, Gruppe 2 reicht es für den FC Wohlen nur zu einer Punkteteilung. Im Stadion Niedermatten kommt das Team von Ryszard Komornicki gegen den FC Münsingen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 07.08.2022, 14.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Edison Golaj ärgert sich über den Wohler Chancenwucher. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nur 350 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich zum ersten Heimspiel des FC Wohlen im Stadion Niedermatten eingefunden und erlebten einen von Beginn an engagierten, in vielen Aktionen aber glücklosen FC Wohlen.

Nathan Tayey trifft zur verdienten Führung

Die aufgrund zahlreicher Abgänge runderneuerten Freiämter starteten schwungvoll in die Partie. Bereits nach fünf Spielminuten hatte Neuzugang Nathan Tayey die erste Möglichkeit der Partie, scheiterte aber knapp. Auch im weiteren Verlauf waren es die Wohler, die den Takt angaben.

Es dauerte bis in die 21. Minute, ehe die Anstrengungen der Gastgeber von Erfolg gekrönt waren. Nach einer Kombination über die linke Seite kam der sehr auffällige Tayey an der Strafraumgrenze an den Ball, setzte sich gleich gegen mehrere Gegenspieler durch und verlud auch FCM-Goalie Karrer.

Ausgleich aus dem Nichts

Wohlen bestimmte nun die Partie und kombinierte sich häufig bis zum Strafraum durch. Am Ende fehlte es jedoch oft am nötigen Durchsetzungsvermögen im letzten Angriffsdrittel.

Nur 13 Minuten nach dem Führungstreffer der Wohler sollte sich deren Chancenwucher rächen. Ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, ein langer Ball der Münsinger über den verdutzten Marijan Urtic hinweg, schon stand Joel Fryand frei vor FCW-Goalie Sytnykov und liess dem 31-jährigen Neuzugang aus der Ukraine keine Abwehrmöglichkeit.

Wohlens Trainer Ryszard Komornicki muss sich beim Saisonauftakt mit einem Punkt begnügen. Alexander Wagner

Wohlen kombiniert, trifft aber nicht

Zur zweiten Hälfte änderte Wohlens Trainer Ryszard Komornicki und brachte den wendigen Lulzim Aliu für den heute etwas glücklos agierenden Youngster Alessandro Vogt in der Sturmspitze.

Es dauerte etwas, bis die Heimequipe sich an die Umstellungen gewöhnen konnte. Viel änderte sich aber nicht: Wohlen machte das Spiel, liess wie erwartet hinten nicht viel zu, hatte aber weiterhin Probleme damit den betriebenen Aufwand in Zählbares umzusetzen.

Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden. Mit dem Punktgewinn können die Gäste aus dem Kanton Bern sicher besser leben. Wohlen arbeitet viel, belohnt sich aber nicht selbst.

Das sagt Wohlens Edison Golaj

Auch Aussenverteidiger Wohlens Edison Golaj war nach Abpfiff nicht zufrieden mit dem Ergebnis: «Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir hatten Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen. Stattdessen fangen wir uns einen unnötigen Gegentreffer. Ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung und schon wirst du bestraft. Vorne machen wir dann einfach zu wenig aus unseren Chancen. Die müssen wir eigentlich machen. Wenn wir oben mitspielen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen.»

Das Highlight der Partie

Trotz der aus Wohler Sicht verlorenen Punkte gibt es einen Lichtblick für die Freiämter: Schötz-Neuzugang Nathan Tayey zeigte auf der linken Seite eine starke Partie, erzielte einen Treffer selbst und war an fast allen gefährlichen Aktionen der Gastgeber beteiligt. Der 24-jährige Franzose liess seine Gegenspieler ein ums andere Mal stehen und sorgte mit klugen Läufen für Räume für seine Mitspieler.

Der Aufreger der Partie

Die Ränge im Stadion Niedermatten waren zum Saisonauftakt trotz angenehmen Temperaturen und guten Auftritten des FCW in den Vorbereitungsspielen nur äusserst spärlich gefüllt. Das war in der Vorsaison noch anders, als im Schnitt knapp 700 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Heimspielen der Wohler pilgerten. Ob dies daran liegen könnte, dass viele Leistungsträger den Verein in der Sommerpause verlassen haben, bleibt unklar.

Matchtelegramm FC Wohlen - FC Münsingen 1:1 (1:1)

Stadion Niedermatten. - Zuschauer: 350 - Schiedsrichter: ?. - Tore: 21. Tayey, 34. Fryand.



FC Wohlen: Sytnykov; Golaj, Urtic, Kozlenko, Chabin; Pnishi, Tayey (84. Nitaj), Seferi, Sadik (46. Kursun), Alves; Vogt (46. Aliu). - Münsingen: Karrer; Hochuli, Sablatnid, Rothen, Meisterhans; Fryand (73. Lavorato), Hubacher (71. Gerber), Erzinger, Gollard, Marinkovic; Spahiu (80. Vernocchi). - Bemerkungen: Wohlen ohne Pfister, Gabathuler, Chatar (Aufbautraining) Sulejmanagic (Abwesend). Münsingen ohne Furrer, Reinhard, L. Fryand, Selmani, Zbinden, Zanoni, Christen (Alle abwesend). - Verwarnungen: 16. Fryand, 58. Seferi, 67. Kozlenko.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen