Fussball 1. Liga Der FC Solothurn trennt sich drei Spiele vor der Winterpause von Trainer Jürg Widmer Die 0:4-Pleite gegen den FC Kosova war zu viel: Der FCS und Trainer Jürg Widmer beenden ihre Zusammenarbeit. «Wir wollten eigentlich ganz vorne mitspielen und sind nun plötzlich in der Situation, dass wir nach hinten aufpassen müssen», begründet Sportchef Hans-Peter Zaugg. Nachwuchschef Ronald Vetter übernimmt die Mannschaft ad interim. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.11.2021, 11.21 Uhr

Jürg Widmer trat beim FC Solothurn im Sommer 2019 die Nachfolge von Trainer Dariusz Skrzypczak an. Nach fast zweieinhalb Jahren trennen sich die Wege. Hans Peter Schläfli

Der FC Solothurn gibt einen Tag nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Kosova die Freistellung seines Trainers bekannt. «Der FCS trennt sich per sofort von Trainer Jürg Widmer. Bis zur Bekanntgabe des neuen Cheftrainers übernimmt Ronald Vetter die 1. Mannschaft ad interim», schreibt der Klub in der Medienmitteilung vom Montagabend. «Wir danken an dieser Stelle Jürg Widmer für das Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.»

Sportchef Hans-Peter Zaugg bedauert den Entscheid: «Es tut mir leid für ihn, der Trainer ist nun mal das schwächste Glied. Jürg Widmer ist ein sehr engagierter Typ, lebt für den Job und hat alles für den Klub gegeben.» Die Resultate seien zuletzt aber ernüchternd gewesen. «Die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Team war nicht mehr optimal. Er hat die Mannschaft nicht mehr so erreicht, wie er es wollte. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass sich dies in nächster Zeit ändert», sagt Zaugg.

2019 hatte Widmer das Traineramt beim FCS übernommen. Davor war er eine halbe Saison beim FC Eschenbach (2. Liga inter), zwei Jahre beim SC Schöftland (2. Liga inter) und deren zweieinhalb beim FC Naters in der 1. Liga engagiert. Zwischen 2006 und 2012 war der 63-Jährige als Nachwuchskoordinator beim Team Aargau U21 tätig. Beim FC Solothurn stand er seit August 2019 in insgesamt 38 1.-Liga-Spielen an der Seitenlinie. Seine Bilanz: 15 Siege, 14 Niederlagen und 9 Unentschieden. Die Vorrunde 2019/20 beendete er auf Platz sechs; ein Jahr später belegten die Solothurner zur Halbzeit den dritten Platz – beide Meisterschaften wurden aufgrund der Coronapandemie abgebrochen.

Jürg Widmer bei seinem ersten Training beim FC Solothurn im Juli 2019. Im Hintergrund Sportchef Hans-Peter Zaugg.





Hanspeter Bärtschi

In die aktuelle Saison startete der FCS mit einem 4:0-Sieg in Buochs. Darauf folgten Niederlagen gegen Luzern II (0:1) und Bassecourt (1:2). Dann blieb das Team viermal ungeschlagen – je ein 1:1 gegen Delémont und Münsingen sowie Siege gegen Köniz (3:0) und Leader Wohlen (1:0). «Wir hatten bereits vor dem Köniz-Match eine kritische Phase», blickt Zaugg zurück. «Hätten wir in Köniz verloren, wäre es schwierig geworden. Wir gewannen dann mit einer sehr guten Leistung und schlugen auch Wohlen, das für mich klar stärkste Team der Liga. Ich dachte eigentlich, damit sei der Turnaround geschafft.»

In den vergangenen vier Spielen holten die Solothurner aber nur noch einen einzigen Punkt: ein 2:2 beim GC-Nachwuchs. Dazu Niederlagen gegen das Tabellenschlusslicht Zug (0:1), gegen Schötz (0:1) und zuletzt gegen Kosova (0:4). Zwölf Punkte aus elf Spielen ist die schlechteste Ausbeute seit der Saison 2013/14. «Nach dem Wohlen-Spiel dachten wir, jetzt kommt es gut», sagt Zaugg, «leider haben sich die Resultate dann doch nicht so eingestellt, wie wir gehofft haben.» Vor allem zu Hause habe die Mannschaft viel Mühe bekundete und schwache Leistungen gezeigt, streicht der Sportchef heraus. Nur zwei Punkte holte der FC Solothurn in den fünf Heimspielen.

In der Tabelle fiel der FCS auf den elften Platz zurück. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. «Wir wollten eigentlich ganz vorne mitspielen und sind nun plötzlich in der Situation, dass wir nach hinten aufpassen müssen», beschreibt Zaugg die ungemütliche Lage. «Jetzt warten ganz wichtige Spiele auf uns.» Am Samstag trifft der FCS auf den punktgleichen FC Langenthal (12.), eine Woche später auf den Tabellenzweiten Höngg und zum Abschluss des Kalenderjahres am 27. November auf den SC Buochs, der direkt unter dem Strich klassiert ist. «Wenn wir nicht punkten, dann sieht es prekär aus», weiss Zaugg.

Bis zur Winterpause übernimmt Nachwuchschef Ronald Vetter die Mannschaft ad interim. «Er kennt alle Spieler sehr gut und hat alle Matches gesehen», erklärt der Sportchef diesen Entscheid. «Wenn wir jetzt kurzfristig einen neuen Trainer geholt hätten, der unsere Spieler noch nicht kennt, hätten wir zu viel Zeit verloren.» Dass sich Zaugg selber wieder an die Seitenlinie stellt, sei kein Thema: «Ich hasse die Sportchefs, die immer im Hinterkopf haben, wenn es nicht läuft, dann mache ich es. Denn so kannst du einen Trainer nicht hundertprozentig unterstützen und voll hinter ihm stehen.»

Nachwuchschef Ronald Vetter übernimmt Solothurns erste Mannschaft bis zur Winterpause ad interim. zvg

Der FC Solothurn will sich in der Pause die nötige Zeit lassen, den geeigneten Nachfolger für Jürg Widmer zu finden. Dieser müsse zur Philosophie des Klubs passen. Bereit sein, mit den vielen jungen Spielern zu arbeiten und sie in die Mannschaft einzubauen. «Wir wollen einen attraktiven Fussball spielen und einen wieder etwas offensiveren als im Moment», sagt Zaugg. In Bezug auf das Kader werde der Klub ebenfalls keine Schnellschüsse tätigen. Die Mannschaft sei zwar sehr jung, verfüge mit Marco Mathys und Loic Chatton aber auch über die nötigen Routiniers und mit Hannes Hunziker oder auch Fabian Kohler über Spieler, die schon sehr lange in der 1. Liga dabei sind. Dieser Mix stimme, sagt Zaugg, der sich dennoch umsehen wird im Winter: «Ein zusätzlicher guter Stürmer würde uns sicher guttun. Aber wir werden keine Paniksachen machen, die uns viel Geld kosten und nur kurzfristig sind.»