"Wie tief sinken wir denn noch?" - Der FC Wohlen verliert erneut

Fussball: 1. Liga "Wie tief sinken wir denn noch?" - Der FC Wohlen verliert auch in Rotkreuz "1:2, bei einem Aufsteiger, auf einem Nebenplatz." Bereits nach drei Runden liegen die Nerven bei einigen Anhängern des FCW blank. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 28.08.2022, 05.00 Uhr

Enge Platzverhältnisse auf dem Kunstrasen im Sportpark Rotkreuz. Benjamin Netz

"Zerrisset euch endlich mal!", tönt es über den Kunstrasenplatz im Sportpark Rotkreuz. Gerichtet sind die Worte an die Akteure des FC Wohlen. Soeben hatte Genc Krasniqi das 2:0 für den Aufsteiger aus Zug erzielt. Die Uhr zeigt die 38. Spielminute an und man hatte tatsächlich nicht das Gefühl, dass auf Seiten des FC Wohlen alle Akteure bei der Sache zu sein schienen.

Unnötiges Foul leitet die Niederlage ein

Der FC Rotkreuz starteten mit Schwung in die Partie. Bereits nach sechs Minuten hatte Genc Krasniqi das 1:0 für die Gastgeber auf dem Fuss, scheiterte jedoch an Anton Sytnykov im Tor des FC Wohlen. Sechs Minuten später war es erneut Sytnykov, der die Wohler im Spiel hielt. Diesmal scheiterte Nahuel Allou am 31-jährigen Ukrainer.

16 Minuten standen auf der Anzeigetafel, als FCW-Angreifer Alessandro Vogt zu ungestüm im eigenen Strafraum agierte und einen Rotkreuzer Akteur von den Beinen holte. Den fälligen Penalty verwandelte Ex-Wohler Guto Cappellini souverän. Sytnykov war diesmal chancenlos.

Wohlen ideenlos, Rotkreuz abgebrüht

Die Gäste aus dem Freiamt hatten bis dahin nicht viel zum Spiel beigetragen. Zwar versuchte es das Team von Chefcoach Ryszard Komornicki immer wieder über die Aussenpositionen zu Torraumszenen zu kommen, die Flankenbälle landeten jedoch zumeist bei Rotkreuz-Schlussmann Joao Ngongo.

Besser machten es die Zuger, die ein ums andere Mal versuchten ihren zentralen Angreifer Genc Krasniqi in Szene zu setzen. Der 28-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen mit seinen beiden Treffern massgeblich zum 1:3-Auswärtserfolg des FC Rotkreuz in Muri beigetragen und konnte sich auch gegen den FC Wohlen in die Torschützenliste eintragen.

Beim 2:0 der Gastgeber sah die Wohler Hintermannschaft erneut nicht gut aus und liess dem 1,84m-Mann Krasniqi zu viel Freiraum.

Anschlusstreffer kommt zu spät - Wohler Angriffsmotor stockt weiterhin

Deutlich weniger Freiräume geniessen die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Rotkreuz. Auf der engen Anlage bekommt man leicht mit, über was sich Fans und Spieler unterhalten. Manch ein Zuschauer findet die Partie einfach nur "trist". Besonders die Fans des FCW jedoch scheinen einen Hang zum Fatalismus zu haben: "1:2, bei einem Aufsteiger, auf einem Nebenplatz. Wie tief sinken wir denn noch?"

In der zweiten Halbzeit boten die Gespräche der Fans mehr Unterhaltung, als das Geschehen auf dem Rasen. Rotkreuz verwaltete die Partie, während Wohlen noch immer den Zündschlüssel suchte, um dem Angriffsmotor in Gang zu bringen.

Lediglich in der Nachspielzeit wurde es noch einmal hektisch auf dem Rasen. Alessandro Vogt verkürzte zu Gunsten der Wohler und weckte damit auch noch einmal das Publikum auf.

Der Anschlusstreffer kam jedoch zu spät aus Sicht der Wohler, die ohne Punkte, aber mit langen Gesichtern die Heimreise antreten mussten.

Das sagt FCW-Assistenztrainer Jonas Strebel

"Manchmal fehlt uns noch der absolute Wille." Jonas Strebel, Assistent von Ryszard Komornicki beim FC Wohlen, überlegt lange, bis er weiter spricht: "Am fussballerischen Können liegt es nicht. Die Jungs können kicken. Es ist eine reine Kopfsache und wir lassen uns von Rückschlägen noch zu leicht aus dem Konzept bringen." Probleme, die eigentlich nicht unbekannt sind. Strebel weiter: "Defensiv lassen wir aktuell noch zu viel zu. Beim 2:0 lassen wir Krasniqi zu viel Platz. Das zieht sich bislang wie ein roter Faden durch die Saison. Wir müssen das so schnell es geht abstellen!"

Das ist der Spieler des Spiels

Wie schon gegen den FC Muri machte Rotkreuz-Angreifer Genc Krasniqi eine starke Partie und konnte einen Treffer beisteuern. Der Stürmer stand vor der Saison auch beim FC Wohlen als Neuzugang auf dem Zettel, es kam jedoch nicht zu einer Verpflichtung.

Das war der Aufreger des Spiels

Die Nachspielzeit lief bereits, als der FCW durch Youngster Alessandro Vogt zum Anschlusstreffer kam. Mit der berühmten zweiten Luft ausgestattet drückten die Freiämter noch einmal auf das Tor der Gastgeber. Das klassische Mittel in solchen Situationen sind lange Bälle. Ein solcher landete in den sicheren Armen von FCR-Goalie Ngongo. Die Situation schien beruhigt, als plötzlich Vogt mit schmerzverzerrtem Gesicht im Strafraum lag. Ngongo hatte sich zu einem wüsten Tritt gegen den Wohler Angreifer hinreissen lassen. Zum Leidtragen der Gäste blieb diese Tätlichkeit ungeahndet. Schiedsrichter Huber und seine Assistenten hätten hier zwingend auf Penalty und Platzverweis gegen Ngongo entscheiden müssen. Pech für Wohlen, Glück für den FC Rotkreuz.

Matchtelegramm FC Rotkreuz - FC Wohlen 2:1 (2:0), Sportpark Rotkreuz Kunstrasen. - Zuschauer: 250 - Schiedsrichter: Huber. - Tore: 16. Guto, 38. Krasniqi, 90.+3 Vogt.

Rotkreuz: Ngongo; Emini (75. Osmanbasic), Latifi, Rodrigues, Sacirovic; Grether, Pes, Guto (78. Tramontano); Allou, Palatucci (71. Trachsel), Krasniqi. - FC Wohlen: Sytnykov; Golaj, Urtic, Kozlenko, Nitaj; Pnishi, Kursun (59. Chatar), Sadik (58. Seferi); Tayey, Alves (59. Aliu), Vogt. - Bemerkungen: Rotkreuz ohne Boussaha, Dos Santos, Ndoy, Nabarro (Alle abwesend); Wohlen ohne Gabathuler (Aufbautraining) Sulejmanagic, Romano, Ivanov (Alle abwesend). - Verwarnungen: 14. Alves, 59. Latifi, 86. Kozlenko, 86. Osmanbasic

