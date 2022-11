Fussball - 1. Liga 0:2 gegen Delémont: Müder FC Wohlen ohne Fortune Drei Tage nach dem Cup-Highlight gegen Servette ist der FC Wohlen zurück auf dem Boden der Tatsachen und zeigt gegen die SR Delémont einen blutleeren Auftritt. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 13.11.2022, 02.22 Uhr

Zurück im Alltag: Die Ränge im Stadion Niedermatten waren deutlich schlechter gefüllt, als im Cupknüller gegen Servette. Benjamin Netz

Hängende Köpfe beim FC Wohlen. Die Mannschaft konnte die Leistung vom Cup-Spektakel gegen Servette nicht konservieren und musste sich Spitzenreiter SR Delémont klar geschlagen geben.

Wie schon gegen Servette versuchte das Team von Trainer Ryszard Komornicki aus einer kompakten Defensive heraus zu agieren. Das klappte zunächst auch gut.

Vogt hat die Führung auf dem Fuss

Alessandro Vogt, der im Cup noch gross aufgetrumpft hatte, vergab die aus Sicht der Wohler beste Gelegenheit in der ersten Hälfte frei stehend vor Delémont-Goalie Marc Ummel. Beim Versuch den Torhüter zu umkurven legte sich Vogt die Kugel einen Tick zu weit vor, sodass der Schlussmann erfolgreich intervenieren konnte.

Der ebenfalls gegen Servette so starke Nathan Tayey sorgte auch gegen die Jurassier für Wirbel auf den Aussenbahnen, allerdings mit deutlich weniger Durchschlagskraft, als drei Tage zuvor.

Immerhin, der FCW liess auch in der Defensive kaum etwas zu, sodass es mit einem 0:0-Unentschieden in die Pause ging. Ein zu diesem Zeitpunkt angemessenes Resultat.

Lethargische zweite Hälfte

Die Wohler schienen es sich in der Kabine dann etwas zu gemütlich gemacht zu haben. Der Beginn des zweiten Durchgangs gestaltete sich sehr lethargisch. Eventuell machte sich auch bemerkbar, dass man erst drei Tage zuvor über 120 Minuten einem Super League Club gegenüberstand.

In der 56. Minute nutzten die Gäste diese Lethargie aus und kamen durch Suleyman Turkes zum inzwischen verdienten Führungstreffer.

Frühe Vorentscheidung

Ein Stich ins Herz des FCW, der anschliessend grosse Probleme hatte zurück ins Spiel zu finden. Selten gelangen Offensivaktionen und wenn, dann waren es meist individuelle Leistungen.

Viel kam jedoch nicht mehr von den Freiämtern. Im Gegenteil, in der 72. Minute sah die gesamte Hintermannschaft bei einem abgefälschten Flankenball nicht gut aus. SRD-Angreifer Steven Ukoh musste nur noch den Fuss in die Flugbahn des Balles halten, schon zappelte der Ball im Netz.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Nach 80 Minuten dann dezimierten sich die Jurassier selbst. Jérémy Ducommun-dit-Boudry sah seine zweite Gelbe Karte der Partie und durfte frühzeitig unter die Dusche. Aber auch in Überzahl fand der FC Wohlen keinen Rhythmus.

In der Nachspielzeit gelang Kevin José Alves Quintas zwar noch der Anschlusstreffer, direkt danach war jedoch Schluss im Stadion Niedermatten.

Die Wohler bleiben damit bei 17 Zählern stehen und müssen bereits die siebte Saisonniederlage hinnehmen.

Das sagt FCW-Goalietrainer Manuel Brusadin

"Momentan ist es schwer.", sagt FCW-Goalietrainer Manuel Brusadin nach dem Spiel. Der ehemalige Höngger vermisst so ein wenig die Konstanz. Er meint: "Heute hat wieder die Spannung gefehlt. Gegen Servette waren wir so motiviert. Heute hatten wir keine Lust auf Fussball. Das müssen wir endlich abstellen."

Das ist der Spieler des Spiels

Suleyman Turkes ist für die Wohler Hintermannschaft bis zu seiner Auswechslung kaum zu bändigen. Der Führungstreffer zum 1:0 ging folgerichtig auch aus sein Konto.

Das fiel auf

Nach dem Cupknüller gegen Servette wirkte die gesamte Veranstaltung in der Niedermatten irgendwie Trist. Ja, beide Fanlager sorgten für Stimmung auf den spärlich gefüllten Rängen, aber genau das wirkte irgendwie Sinnbildlich für das, was der FC Wohlen momentan darstellt. Ein paar Wenige reiben sich auf, aber viel kommt dabei nicht raus. Es fehlt an der Anspannung, an der Begeisterung, am Willen etwas zu reissen. Das muss der FCW dringend abstellen.

Matchtelegram Wohlen - Delémont 1:2 (0:0) - Stadion Niedermatten. - Zuschauer: 300 - Schiedsrichter: Vidic. - Tore: 56. Turkes, 72. Ukoh, 90.+6 Quintas. Wohlen: Parshykov; Golaj (65. Chabin), Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Chatar, Quintas, Sadik (61. Seferi), Tayey; Vogt. - Delémont: Ummel; J. Ducommun-dit-Boudry, Cuenat (67. Jubin), Cesca; Farine, Baume (78. Guil), N. Ducommun-dit-Boudry (55. Coulibaly), François; Achour, Turkes (78. Casano), Ukoh - Bemerkungen: Wohlen ohne Gabathuler, Urtic, Sytnykov, Aliu, Kisisa, Sulejmanagic (Alle verletzt). - Verwarnungen: 42. Golaj, 42. J. Ducommun-dit-Boudry, 69. Quintas, 75. Pnishi, 80. J. Ducommun-dit-Boudry (Gelb-Rot), 88. Casano.

