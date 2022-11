Fussball - 1. Liga 0:0 der besseren Art: Der FC Wohlen punktet in Köniz Der FC Wohlen zeigte in Köniz eine starke Leistung, traf aber das Tor nicht. Am Ende musste man sich mit einem Punkt zufriedengeben. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 06.11.2022, 00.45 Uhr

Legte den Fokus im Training zuletzt auf die Defensive: FCW-Trainer Rsyzard Komornicki Alexander Wagner

So ganz wussten die Wohler kurz nach Abpfiff das Ergebnis noch nicht einzuordnen. Man hatte in den vorangegangenen 90 Minuten eine gute Partie gezeigt. Das, obwohl man den Ausfall vom zuletzt formstarken Nathan Kisisa kompensieren musste. Der französische Angreifer hatte sich am Mittwoch im Training verletzt. Eine Fraktur im linken Fuss, nach Aussage von Kisisa zurückzuführen auf die schlechten Platzverhältnisse auf der Sportanlage Niedermatten. Dieses Jahr wird er wahrscheinlich nicht mehr für den FCW auflaufen.

Ersetzt wurde Kisisa vom jungen Alessandro Vogt. Der 17-Jährige hatte besonders zu Beginn der Saison schon bewiesen, dass er auf 1. Liga-Niveau mithalten kann.

Auch in Köniz zeigte Vogt wieder eine beherzte Leistung. Fast folgerichtig war er es auch, der am Aufreger der Partie beteiligt war.

In seiner ganz eigenen Art tankte sich Vogt rund 20 Minuten vor dem Abpfiff in den Könizer Strafraum. Dort versuchte er FCK-Goalie Remo Kilchhofer zu umkurven, was auch gelang. Dann jedoch stolperte Vogt über den am Boden liegenden Torhüter. Zum Unverständnis der Gäste blieb der Elfmeterpfiff jedoch aus.

Eine von zahlreichen Szenen, die nicht zu Gunsten der Freiämter endeten. Wohlen war klar die bessere Mannschaft, es mangelte jedoch immer wieder an der letzten Konsequenz im Abschluss, oder man hatte schlicht Pech.

Wie etwa in der 88. Minute, als der Dreifachtorschütze vom Thun-Spiel Nathan Tayey den Ball endlich im Könizer Tor unterbringen konnte. Er war jedoch aus einer Abseitsposition gestartet. In diesem Fall lag das Schiedsrichtergespann jedoch richtig.

Ein Dreier wollte also nicht herausspringen für die Mannschaft von Ryszard Komornicki, auf die bereits am kommenden Mittwoch die nächste Aufgabe wartet. Die wird jedoch ein anderes Kaliber sein, als der FC Köniz. Denn kein Geringerer, als der siebenfache Cupsieger Servette FC gibts sich im Stadion Niedermatten die Ehre. Ein echter Cupknüller für die Freiämter Fussballfans.

Das sagt Edison Golaj

Wohlens Aussenverteidiger Edison Golaj wusste kurz nach Abpfiff das Ergebnis noch nicht so richtig einzuordnen: "Irgendwie hätten wir den Sieg schon verdient gehabt. Aber andererseits: früher hätten wir so ein Spiel vielleicht sogar noch verloren." Lange aufhalten wollte er sich mit dem gerade Erlebten jedoch nicht: "Jetzt kommt Servette in die Niedermatten. Sie sind gut drauf, das wird eine andere Nummer. Wichtig ist, dass wir im Kopf dabei bleiben. Dann wird das schon."

Das ist der Spieler des Spiels

Nathan Tayey, dieser Name steht hier fast schon im Wochentakt. Das hat auch einen Grund, denn der Franzose fällt auch an nicht so guten Tagen auf. Auch gegen Köniz war der Aussenstürmer wieder an vielen Offensivaktionen beteiligt und schaltete sich auch defensiv immer wieder erfolgreich ein. Zwar gelang ihm diesmal kein Treffer, er kam einem Solchen von allen Akteuren jedoch definitiv am Nächsten.

Das fiel auf

Der FC Wohlen kassierte zum zweiten Mal in Folge keinen Gegentreffer. Was zuvor in 14 Partien inklusive Cup und Cup-Qualifikation nicht gelingen wollte, klappte nun bereits wiederholt. Das kommt nicht von ungefähr. Der FCW legte den Fokus im Training zuletzt vermehrt auf das Defensivverhalten. Das scheint nun Früchte zu tragen.

Matchtelegram Köniz - Wohlen II 0:0 (0:0) - Liebefeld. - Zuschauer: 250 - Schiedsrichter: -. - Tore: Fehlanzeige. Köniz: Kilchhofer; Köppel, Stauffiger, Wyder, Cani, Otranto; Michel, Bajric (78. Lokwa), Lukarov; Costa, Mejdi. Wohlen: Parshykov; Golaj, Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun, Aliu (88. Pfister), Quintas (72. Seferi), Sadik (89. Oussadit), Tayey; Vogt (81. Chatar). - Bemerkungen: Wohlen ohne Gabathuler, Urtic, Sytnykov, Kisisa, Vogel, Sulejmanagic (Alle verletzt). - Verwarnungen: 52. Pnishi.

