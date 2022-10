Der FC Muri findet vor dem Derby gegen Wohlen sein Erfolgskonzept

Freiämter Derby Der FC Muri findet sein Erfolgskonzept: «Was bringt es uns, in Schönheit zu sterben?» Der Saisonstart in der 1. Liga war für den FC Muri schwierig: Erfolg soll eine neue Spielphilosophie bringen. Auch im Derby am Samstag gegen den FC Wohlen. Martin Probst Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Muri-Goalie Yanick Hofer im Cupspiel gegen Winterthur. Alexandra Wey / Keystone

«Die Erlösung war riesig», sagt Yanick Hofer. Am vergangenen Wochenende hat der FC Muri erstmals seit dem Aufstieg in die 1. Liga ein Meisterschaftsspiel gewonnen – und das im neunten Anlauf. «Vor dem 2:1-Sieg gegen Schötz haben wir dreimal in ­Serie fünf Tore erhalten und insgesamt nur zwei geschossen. Das hat sehr grosse Zweifel ­geweckt», sagt Goalie Hofer, der im Verein auch der sportliche Leiter ist.

Die Frage, die zum Grübeln verleitete, war: Ist der FC Muri in der 1. Liga wirklich so chancenlos, wie es die Tabelle vermuten liess? Vor dem Spiel gegen Schötz hatten die Freiämter nur einen Punkt geholt, 32 Gegentore erhalten und nur sieben selbst geschossen.

Vor dem Derby am Samstag gegen den FC Wohlen sind die Murianer zwar nach wie vor Schlusslicht. Aber immerhin ist nun die Erkenntnis da: Es geht ja, zu siegen. Und vor allem geht es, defensiv stabil zu stehen.

Gegen die Black Stars gab es für den FC Muri ein Pleite. Edgar Hänggi

Dabei scheinen die Freiämter das Rezept für den Erfolg gefunden zu haben. «Wir sind es aus der 2. Liga inter gewohnt, stets spielerische Lösungen zu finden», sagt Hofer. «Doch in der 1. Liga sind die Gegner viel stärker. Was bringt es uns, in Schönheit zu sterben? Wir müssen uns trauen, den Ball auch Mal 20 Minuten lang wegzudreschen, oder das Tempo aus dem Spiel zu nehmen.» Mehr Arbeit – und weniger Zauber. Es ist die neue Spielphilosophie von Muri.

Der Umbruch im Team liess sich nicht herauszögern

Es gibt aber auch noch eine ­andere Erklärung, warum sich die Freiämter so schwertaten bisher. «Nach der vergangenen Saison haben viele Spieler den Verein verlassen. Die Euphorie des Aufstieges war schnell verflogen, oder bei den Neuen im Team erst gar nicht vorhanden», sagt Hofer.

Zwar wusste man beim FC Muri, dass bald ein Umbruch anstehen würde, da viele Spieler aus dem Kern des Aufstiegsteams über 30 Jahre alt sind. Dennoch haben die Verantwortlichen gehofft, den Neuanfang noch etwas hinauszuzögern. Und nicht ausgerechnet als Aufsteiger. «Mittlerweile funktionieren die Abläufe aber bereits wieder sehr gut», sagt Hofer. Es ist ein nächstes Puzzleteil, damit die kommenden Aufgaben erfolgreicher gestaltet werden können.

Finden die Murianer gegen den FC Wohlen endgültig aus dem Formtief? Edgar Hänggi

«Wir werden mit viel Selbstvertrauen ins Derby gehen», sagt Hofer. «Wir haben eine Erlösung im Gepäck, der FC Wohlen einen Zittersieg.» Ein paar Sticheleien vor dem Highlightspiel müssen sein. Überhaupt ist die Vorfreude gross. «Es wird viel mehr Zuschauer haben als sonst. Bei uns hängen Plakate, die dazu auffordern, dass alle am Samstag nach Wohlen kommen», sagt Hofer. Ein Sieg wäre aber nicht nur ein Prestigeerfolg, sondern der Beweis dafür, dass das Spiel gegen Schötz nicht nur ein Ausreisser war.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen