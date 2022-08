Diese Schwingerin aus Vordemwald will Schwingerkönigin werden

Frauenschwingen Zwischen Kamin, Bauernhof und Sägemehlring: Diese Aargauerin will Schwingerkönigin werden Die Aargauerin Vanessa Jenni hat zwar noch keinen Kranz gewonnen, doch sie hat grosse Ziele. So will die 21-Jährige in paar Jahren Schwingerkönigin werden. Zuerst bestritt sie aber ein weiteres Schwingfest in ihrer Karriere und sammelte so weitere Erfahrung. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Vanessa Jenni bereitet sich für ihren dritten Gang in Göschenen vor. Soraya Sägesser

Eine Niederlage, zwei Siege und drei Gestellte. Das stand am Samstag auf dem Notenblatt von Vanessa Jenni. Dass dieses Resultat bei der Frauen- und Meitlischwinget in Göschenen nicht für ihren ersten Kranz reicht, nimmt sie locker. Doch die Vordemwaldnerin gibt nicht auf und hat ein grosses Ziel: Schwingerkönigin werden.

Yolanda Foulk gewinnt in Göschenen. Soraya Sägesser

In ihrem Alltag arbeitet die 21-Jährige als Kaminfegerin und begann erst diesen Monat mit der Bäuerinnenschule. «Irgendeinmal möchte ich auf einem Bauernhof wohnen», sagt Jenni. Denn neben dem Schwingen liebe sie Tiere. An dem Schwinget gab es für die Siegerin der Frauen ein Pony. Dieses gewann die Westschweizerin Yolanda Foulk. Sie siegte im Schlussgang gegen Jasmin Gäumann und sicherte sich so den Festsieg. Foulk sagt: «Ich bin sehr glücklich, dass ich gewonnen habe. Und mit dieser Atmosphäre hier in Göschenen, macht es den Sieg noch schöner.»

Nach Niederlage und Gestelltem folgt der Sieg

Der Start in das Schwingfest verlief für Jenni nicht nach Plan. Im ersten Gang hatte sie gegenüber ihrer Gegnerin wenig Chancen und verlor. Der zweite Gang stellte sie und rang kurz danach noch mit dem Atem. «Es ist nicht nach meinen Gunsten gelaufen.» Aber die Hauptsache sei, dass sie noch ganz ist, sagt sie und lacht. Denn die 21-Jährige ist hart im Nehmen und für ihre Gegnerinnen keine einfache Gegnerin. Das zeigte sie auch im dritten Gang. Dort liess sie ihrer Gegnerin Katja Künzi keine Chance und siegte in Göschenen ein erstes Mal.

Im September 2016 startete Jenni mit dem Schwingen. Ihr Vater und ihr Götti waren ebenfalls Schwinger und ein Grund des Starts ihrer Schwingkarriere. Doch der definitive Entscheid fasste sie beim Fernsehschauen:

«Ich habe das Eidgenössische Schwingfest geschaut und dann hat es mich gepackt.»

Nun schwingt sie für den Frauenschwingklub Steinhuserberg und Umgebung. Am Samstag sitzt sie zwischen den Gängen auf einem der Bänke des Festplatzes und rekapituliert ihre bisherige Karriere.

Sie schwingt dank ihrem Vater und dem Götti. Soraya Sägesser

Gesundheit an erster Stelle

Für einen Kranz hat es ihr in diesen sechs Jahren als Schwingerin bisher noch nicht gereicht. «Dafür habe ich immer wieder starke Notenblätter», sagt sie. Aber einen Kranz zu gewinnen, sehe sie als nahbares Ziel. Und der Schwingerköniginnen-Titel? Dazu sagt sie: «Klar will ich Schwingerkönigin werden, aber zuerst hole ich mir einen Kranz.» Abseits aller Ziele und Erfolge will sie nur eines: Gesundheit. «Ich möchte nach jedem Schwingfest gesund Nachhause kommen. Das ist das Wichtigste des Tages.» Denn unfallfrei käme sie am schnellsten zu einem Kranz, sagt sie.

Währenddessen stellte Jenni ihren vierten Gang und konnte sich im fünften Gang mit einem Sieg behaupten. «Das schöne am Schwingen ist, dass wir alle die gleiche Leidenschaft haben», sagt sie. «Schwingen ist cool.» Es sei eine Traditionssportart, diese es in dieser Art weder in Europa noch in der ganzen Welt gäbe. Auch sei sie dankbar für die Freundschaften, die sie durch das Schwingen geschlossen hat.

«Wir sind eine grosse Schwingerfamilie.»

Wenn Jenni im Sägemehl steht, dann schwingt sie voller Stolz. Doch auch neben dem Sägemehlring verfolgt sie den Sport. «Ich besuche ab und zu eine Bergschwinget der Männer», sagt sie. Oder sie schaue das Schwingen im Fernseher, so wie sie das erste Eidgenössische verfolgt habe.

Kein Favorit fürs ESAF

Für das Eidgenössische Schwingfest (ESAF) in Pratteln sähe sie noch keinen Favoriten. «Ich denke es wird jemand Schwingerkönig, mit welchem man nicht rechnet», sagt sie. Schliesslich müsse man zwei Tage fit sein und das könne nicht jeder. Während die Männer nächste Woche in die Zwilchhosen fürs ESAF steigen, treten die Frauen und Meitli bereits dieses Wochenende am Eidgenössischen in aargauischen Uezwil an.

Vanessa Jenni greift fokussiert. Soraya Sägesser

Wie bei den Männern wird beim Eidgenössischen Schwingfest der Frauen auch eine Schwingerkönigin gekürt. Aber anders wie bei den Männern erhält diese den Titel, wenn sie an der Spitze der Jahreswertung liegt. So kann der Schlussgang am Frauen-ESAF entscheidend sein, muss aber nicht. Während Diana Fankhauser die Rangliste anführt, liegt Jenni aktuell auf dem 25. Rang. Auch wenn der Titel weit entfernt von ihr ist, freut sich die 21-Jährige trotzdem auf das Fest. Sie sagt:

«Aber am Ende ist es nur ein weiteres Schwingfest.»

Obwohl sie nur in ihrer Freizeit schwingt, verbringt Jenni viel Zeit mit ihrem Lieblingssport. Aktuell trainiert sie zwei Mal pro Woche, doch ab dem Winter will sie noch eine Trainingseinheit dazu geben: «Wenn man gut sein möchte, braucht man drei Trainings pro Woche.» Den letzten Gang in Göschenen stellte Jenni. So schloss sie mit 54.25 Punkten auf Platz acht ab. Sie geht zwar ohne Kranz, aber gesund und noch ganz wieder Nachhause.

