Urs Bachmann wird Trainer bei den FC Luzern Frauen.

Frauenfussball Urs Bachmann wird Trainer beim FC Luzern: «Ich fühle mich fit und möchte meine Erfahrung einbringen» Nach acht Jahren bei den Frauen des SC Derendingen und FC Solothurn zieht es Trainer Urs Bachmann in die Women’s Super League. Solothurn könne ohne ihn in den nächsten Jahren den Aufstieg in die NLA anpeilen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.07.2022, 11.00 Uhr

Urs Bachmann beobachtet sein neues Team beim Testspiel gegen Altach. Martin Meienberger/Freshfocus

Die FC Solothurn Frauen beenden ihre erste Saison nach dem Wegzug aus Derendingen auf dem vierten Platz der NLB. Damit hat das junge Team – 15 Spielerinnen sind 20-jährig oder jünger – sein Minimalziel erreicht. «Wir hatten während der Vorrunde eine erste starke Phase, bauten im Spätherbst aufgrund vieler Ausfälle wegen Verletzungen und Covid-Erkrankungen etwas ab, konnten den vierten Platz aber während der ganzen Saison verteidigen», bilanziert Urs Bachmann. «In der Platzierungsrunde steigerte sich das Team nochmals. Der vierte Platz ist die drittbeste Klassierung seit dem Aufstieg in die NLB im Jahr 2014.»

Für Bachmann geht nun eine erfolgreiche Ära zu Ende. Seit dem Aufstieg vor acht Jahren war er Frauenverantwortlicher des FC Solothurn (vorher SC Derendingen). Während der ersten drei Jahre trainierte er das NLB-Team nebst seiner Aufgabe als technischer Leiter.

«In der ersten Saison wurden wir gleich ungeschlagen Meister in der NLB», erinnert er sich stolz zurück. «Im zweiten Jahr stiegen wir sensationell in die NLA auf.» Nach den drei Jahren als Trainer kümmerte sich Bachmann um den Aufbau der Strukturen, die nachhaltigen Frauen-Spitzenfussball im Kanton Solothurn ermöglichen.

2017 startete er etwa das Projekt Tagesstruktur, welches seit fünf Jahren vom Sportfonds finanziert wird und 2020 mit dem Sportförderpreis des Kantons Solothurn ausgezeichnet wurde. Im vergangenen Jahr, als die Derendingerinnen nach Solothurn umzogen, feierte Urs Bachmann ein Comeback an der Seitenlinie.

Nach acht Jahren nimmt er nun beim FC Luzern in der Women’s Super League eine neue Herausforderung an. «Ich fühle mich fit und möchte in einer neuen Umgebung meine Erfahrung einbringen und helfen, den Frauenfussball zu fördern», kommentiert er den Schritt.

Bereits nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Luzern habe er ein sehr gutes Gefühl gehabt: «Das Ganze wirkt auf mich wie eine grosse Familie. Die Frauenabteilung wird in die AG des FC Luzern integriert. Somit wird der Prozess der Professionalisierung vorangetrieben.» Erstmals kann sich Bachmann dabei voll und ganz auf den Trainerposten konzentrieren.

Die gute Arbeit seines Vorgängers weiterführen

Der FC Luzern beendete die vergangene Saison auf dem sechsten Platz. Welche Ziele verfolgt Bachmann, der in der Leuchtenstadt die Nachfolge von Edvaldo Della Casa antritt? «Die Philosophie und die gute Arbeit der letzten Saison weiterführen», sagt er und führt aus:

«Die konkreten Ziele werden wir anlässlich eines Teamevents im Juli ausarbeiten. Die U19-Equipe des FC Luzern wurde vor ein paar Wochen Vize-Schweizer-Meister. Vier junge Spielerinnen aus diesem Team werden wir ins Kader der NLA einbauen.»

Wenn es die Zeit zulasse, werde er sich in der kommenden Saison weiterhin die Spiele der FC Solothurn Frauen vor Ort ansehen und so mit dem Klub verbunden bleiben. Und mit dem Team, das er mit gutem Gewissen an seinen Nachfolger übergeben kann.

«Wir haben in den vergangenen Jahren beim SC Derendingen und beim FC Solothurn gute Arbeit geleistet im Nachwuchsbereich. Und von diesem Nachwuchs können sicher weiterhin nachhaltig eigene Spielerinnen ins NLB-Team eingebaut werden», sagt Bachmann über den Zustand der FC Solothurn Frauen.

«Der Klub muss die Nachwuchsförderung unbedingt weiter vorantreiben. Das wurde nun durch die Integration in den FC Solothurn noch verstärkt, da einige talentierte Girls mit den Jungs trainieren und spielen können. Seit diesem Jahr verfügen die FC Solothurn Frauen über vier Teams: NLB, 2. Liga, U16 und U14 und ist damit sehr gut aufgestellt.»

Seinem Nachfolger, der kommende Woche offiziell vorgestellt wird, wünscht Urs Bachmann «viel Erfolg, Freude und Spass bei der Arbeit mit diesem hungrigen, jungen und entwicklungsfähigen Team».

Wo sieht er, der den ganzen Aufbau jahrelang geprägt hat, die FC Solothurn Frauen in fünf Jahren? «Ich gehe davon aus, dass es aufgrund der tollen Nachwuchsarbeit und der erfolgreichen Partnerschaft mit YB realistisch ist, den Aufstieg in die NLA anzustreben», sagt Bachmann.

