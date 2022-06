FC Erlinsbach Frauen stehen vor dem Aufstieg in die NLB

Frauenfussball Die nationale Fussballbühne in Sichtweite: Die Frauen des FC Erlinsbach sind auf Aufstiegskurs in die NLB Die Frauen des FC Erlinsbach können mit einem Punkt aus den letzten beiden Spielen in die NLB aufsteigen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Aufstieg in die NLB: Das Frauen-Team des FC Erlinsbach. zvg

Die Tabelle der 1. Liga, Gruppe 2, liest sich beeindruckend: 20 Spiele, 15 Siege, 5 Unentschieden – darunter (für alle) zwei gewertete Remis nach Rückzug eines Teams. Die Frauen des FC Erlinsbach stehen zwei Runden vor Saisonschluss auf Rang eins und können mit einem Unentschieden aus den letzten beiden Spielen den Aufstieg in die NLB klar machen.

Doch so gut die Ausgangslage auch klingen mag – die Schlussphase der Meisterschaft hat es in sich: Erlinsbach empfängt am Samstag (18 Uhr) auf der heimischen Breite Verfolger Wil zum Spitzenkampf.

Und eine Woche später gastieren die Erlinsbacherinnen beim Drittplatzierten Staad – zwei Teams, die sich auf Augenhöhe mit Erlinsbach duellieren und sich ebenso deutlich von der restlichen Konkurrenz abgesetzt haben. «Wir freuen uns sehr auf die beiden Spiele und hoffen am Samstag beim Heimspiel auf viele Zuschauer», sagt Trainer Thomas Müller.

Der Erlinsbacher erwartet eine enge Angelegenheit. In der Vorrunde gabs gegen Wil ein glückliches 2:2, gegen Staad ein wiederum eher enttäuschendes 4:4-Remis: «Es ist offen. Wir versuchen natürlich, unsere Hausaufgaben zu erledigen – und dann sehen wir, was daraus resultiert.»

Die Anspannung steige zwar vor der Finalissima durchaus an, Druck, den Aufstieg in die NLB zu realisieren, gebe es für Erlinsbach aber keinen, so Thomas Müller. Er sagt:

«Natürlich wäre es toll, mal die Erfahrungen in der NLB zu sammeln und uns mit diesen Teams zu messen. Aber es ist überhaupt kein Müssen.»

Denn für die Spielerinnen würde ein Aufstieg «überhaupt nichts ändern», sagt der Coach. «Es ist auch weiterhin kein Geld im Spiel, es gibt nichts zu verdienen. Und wir würden auch weiterhin zwei Mal die Woche trainieren», hält Müller fest und ergänzt schmunzelnd: «Nur die Gegnerinnen würden etwas stärker werden.»

Doch selbst das haben die Speuzerinnen schon abermals bewiesen, dass sie mit durchschnittlichen NLB-Teams mithalten könnten, wie etwa beim Cupspiel gegen das NLB-Team aus Schlieren, das man sorglos mit 1:2 aus den Händen gab.

Zu Besuch bei den Frauen des FC Erlinsbach im September 2020. Bruno Kissling

Jeweils über 20 Spielerinnen im Training

Erlinsbachs grosse Stärke sei das ausgeglichene, breite Kader, sagt Müller auf die Frage, was das Team denn ausmache. «Es kommt gar nicht so darauf an, wer spielt. Jede Spielerin übernimmt die Rolle, die es zu erledigen gibt», sagt Müller.

«Und mittlerweile bringt uns auch die Erfahrung weiter: Die Spielerinnen, die teilweise jahrelang bei uns spielen, wissen, wie man auch mit Rückschlägen umgeht. Und dadurch, dass wir so viele Punkte holten, ist auch der Glaube in jedem Spiel da, dass man es auf jeden Fall noch drehen kann.»

Dieser Glaube hat sich im Verlauf der Saison im Einklang mit dem erspielten Selbstvertrauen zementiert. Denn so viele Spiele die Speuzerinnen souverän gewannen, so viele Begegnungen waren bis zur letzten Sekunde auf Messers Schneide, hält Müller fest. Als Meilensteine der Saison streicht der Trainer die beiden Spiele im Tessin gegen Gamborogno und Balerna zu Beginn der Saison heraus, als man mit zwei Siegen nach Hause zurückkehrte. «Das war nicht selbstverständlich.»

Weiter gab es glückliche Auftritte gegen Wil, Eschenbach oder Südost. Gegen Letztere war man in der 89. Minute sogar noch 1:2 hinten gelegen und drehte das Spiel in den Schlussminuten zu einem spektakulären 3:2-Sieg.

Trainer Thomas Müller mit den Spielerinnen des FC Erlinsbach. Bruno Kissling

Und nicht zuletzt streicht Thomas Müller der Zusammenhalt im Team heraus. «Wir haben ein sehr gutes Team, sowohl auf wie auch neben dem Platz. Seit über zwei Monaten trainieren wir immer mit über 20 Spielerinnen und können im Training problemlos 11 gegen 11 spielen – und haben selbst dann teilweise noch Auswechselspielerinnen. Das macht grossen Spass.»

Der Zusammenhalt und die grosse Trainingsanwesenheit gibt Thomas Müller recht, seine Philosophie weiterzuführen. «Die Spielerinnen investieren viel Freizeit: Wer an einem Samstag sechs Stunden im Auto sitzt, um an ein Spiel im Tessin zu fahren, soll sein Hobby vor Ort auch ausüben dürfen. Wir haben deshalb trotz Kaderbreite kaum Diskussionen über mangelnde Einsatzzeiten.»

Region Aarau: Frauenfussball auf Topniveau

Mit einem allfälligen Aufstieg des FC Erlinsbach in die NLB hätte die Region mit den FC Aarau Red Boots (NLA) und Erlinsbach dann zwei Teams auf der nationalen Bühne des Frauenfussballs, die nur ein paar hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt liegen.

Das Topniveau im Frauenfussball in der Region Aarau kommt nicht von ungefähr, dahinter steckt jahrelange Aufbauarbeit mit einem Projekt, das der Erlinsbach-Trainer Thomas Müller 2004 initiiert hatte. Damals meldete er ein erstes Nachwuchs-Frauenteam zu einer Meisterschaft an. Ein Jahr später gründete der Aarauer Bezirksschullehrer mit einigen Arbeitskollegen, und in Kooperation mit dem FC Erlinsbach, das Nachwuchsprojekt BSC Zelgli Aarau, dem heute über 200 Mädchen angehören.

Jüngst wurden die Erlinsbacher FF15-Juniorinnen Aargauer Meister und an Auffahrt kürten sich die FF19-Juniorinnen zum Aargauer Cupsieger. Folgt am Samstag der grosse Coup mit dem Aufstieg in die Nationalliga B? Die Früchte einer jahrelangen Förderung des Frauenfussballs mit viel Leidenschaft und Herzblut lassen sich mehr und mehr ernten. Müller sagt bescheiden: «Vielleicht machen wir nicht alles falsch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen