Die Buchserin Lena-Marie Lutz hat grosse Ziele für die Hockey-WM

Frauen Eishockey-Weltmeisterschaft «Wir wollen eine Medaille und werden alles dafür machen»: Lena-Marie Lutz und die Schweizerinnen haben grosse Ziele für die WM Als einzige Aargauerin ist Lena-Marie Lutz (21) an der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen mit dabei. Die Buchserin ist bereit für den nächsten grossen Anlass auf der Weltbühne des Fraueneishockeys und sagt, was die diesjährige WM so speziell macht. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Lena-Marie Lutz war Teil der Schweizernati an den olympischen Winterspielen in Peking. Petr David Josek / AP

Mit 20 Jahren spielte die Eishockeyspielerin Lena-Marie Lutz an der Weltmeisterschaft und bei den Olympischen Winterspielen. Erst kürzlich schloss sie die Spitzensport Rekrutenschule ab. Nun strebt die Aargauer Stürmerin eine weitere WM in ihrer noch so jungen Karriere an und ist voller Vorfreude für den Spielstart im dänischen Herning.

Zwischen Trainings und Videoanalysen

Die Vorbereitung der Schweizerinnen bestand in den letzten Wochen aus Trainings und Videoanalysen, erzählt Lena-Marie Lutz. Nach einigen Trainingscamps reisten die Frauen letzte Woche nach Dänemark. Am Dienstag bestritten sie nach langem wieder ein Testspiel, welches sie mit 2:1 gegen Schweden gewannen. «Es hat sich gut angefühlt nach fünf Monaten wieder spielen zu dürfen.» Die Vorfreude auf den Start des Turniers sei bei den Schweizerinnen riesig. Lutz sagt:

«Es ist speziell, aber auch cool mit einer WM in die Saison zu starten.»

Nach dem Vorbereitungsspiel am Dienstag, folgte am Mittwoch der Fototermin für die Schweizerinnen. Am Freitag starten die Frauen mit dem Auftaktspiel gegen Japan ins Turnier. Die diesjährige Eishockey-Weltmeisterschaft dauert vom 25. August bis am 4. September an. Während die Gruppe A mit der Schweiz im dänischen Herning spielt, ist die Gruppe B im 200 Kilometer entfernten Frederikshavn.

Lena-Marie Lutz als einzige Aargauerin

Für die Weltmeisterschaft sind 23 Frauen nominiert. Davon feiern Alexandra Lehmann und Alessia Baechler ihre Premiere. Lutz ist von den 23 Nominierten die einzige Aargauerin.

Bereits für den Viertelfinal qualifiziert

Ohne bereits gespielt zu haben sind die Schweizer Frauen bereits für den Viertelfinal qualifiziert. Denn die fünf besten Teams anhand der Weltrangliste des Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) sind schon eine Runde weiter. Darunter gehören alle Teams der Gruppe A.

Das sind Kanada, USA, Finnland, Japan sowie die Schweiz. Bei der Gruppe B kommen die drei Teams mit meisten Punkten in den Viertelfinal. Das Team auf dem letzten Platz steigt ab. Während die Schweizerinnen auf dem vierten Platz der Weltrangliste liegen, weilen die Männer auf Platz sieben.

Für Lutz gäbe es nichts Spezifisches, was sie vom Turnier herausheben kann. «Eine WM ist immer etwas Spezielles und Aufregendes», sagt sie. Schliesse vertrete man dort sein Land und spiele auf grosser Bühne. «Die Spiele sind auf einem guten Niveau. Alles macht Spass.» Doch neben dem Spass haben die Schweizerinnen auch ein grosses Ziel: «Wir wollen eine Medaille und werden alles dafür machen», sagt sie.

Der Spielplan der Schweizerinnen Fr, 26. August, 18.30 Uhr: Schweiz – Japan

Sa, 27. August, 19.00 Uhr: Kanada – Schweiz

Mo, 29. August, 19.00 Uhr: USA – Schweiz

Di, 30. August, 16.00 Uhr: Schweiz – Finnland

