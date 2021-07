FCA-Talk: Shitstorm der Impfgegner und ein unerwarteter Geldsegen

Endlich startet am Samstag auch der FC Aarau in die neue Saison. Vor dem Spiel gegen Schaffhausen thematisiert der FCA-Talk, wie militante Impfgegner auf Ruedi Kuhns Forderung nach Impfpflicht für Fussballer reagierten, was der FCA neu impfunwilligen Fans bietet und woher der Klub unerwartet 70'000 Euro erhält.

Rolf Cavalli, Ruedi Kuhn 29.07.2021, 14.09 Uhr