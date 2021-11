FC Aarau: Der Talk zur Resultatkrise

Es hört nicht auf: In den vergangenen fünf Ligaspielen wurden dem FC Aarau vier klare Penaltys verwehrt. Was ist da los? Und was müssen Spieler und Trainer trotz Frust jetzt unbedingt vermeiden? Zudem warnen Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn vor der Tabellensituation.

Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn Jetzt kommentieren 04.11.2021, 14.16 Uhr