Trotz Sperre von der Swiss Football League darf Stephan Keller am Freitagabend in Thun den FCA coachen. Doch was halten die AZ-Reporter vom Hammerurteil aus Bern? Und glauben Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn noch an die Barrage-Qualifikation?

Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn 13.05.2021, 15.20 Uhr