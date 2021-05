FCA-Talk - Hilfe aus Wil im Barrage-Rennen? «In solchen Fällen ist vom FC Aarau auch schon Geld geflossen»

Der FC Aarau kann das Heimspiel gegen Lausanne-Ouchy so hoch gewinnen wie er will - ohne Schützenhilfe vom FC Wil in Form eines Sieges gegen den FC Thun bleibt im Barrage-Rennen das Nachsehen. Wie weit darf man gehen, um die Wiler zu motivieren? Und glauben die AZ-Experten Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn an die Aufstiegsspiele?

Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn 19.05.2021, 15.40 Uhr