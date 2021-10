FC Aarau: Das sind die Überflieger beim Aufstiegskandidaten

«Er erinnert mich an Zidane» – «Der nächste Verkaufsschlager»: Die AZ-Reporter auf Kuschelkurs

Wo ist das Haar in der Suppe? Auch wenn sie den FC Aarau mögen: Mit Kritik geizen Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn wahrlich nicht. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Lausanne und vor dem Heimspiel gegen Thun passen sich die AZ-Reporter der allgemeinen Stimmungslage im Brügglifeld an und sagen, welche vier Spieler aus dem Kollektiv ein Sonderlob verdienen.