FC Aarau: Trainer posiert im Taucheranzug - witzig oder daneben?

Auch im Brügglifeld weihnachtets schon: Als Dankeschön an seine treuen Fans verlost der FC Aarau jeden Tag Geschenke. Trainer Stephan Keller erlaubt sich beim Kalender-Fotoshooting einen Scherz - ob gelungen oder nicht, darüber geraten sich Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn in die Haare. Und das alles vor der vermeintlichen Pflichtaufgabe in Kriens, wo ein anderer Trainer-Schillerfalter an der Seitenlinie steht.

Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn Jetzt kommentieren 09.12.2021, 15.14 Uhr