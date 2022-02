FC Aarau: Trainer Stephan Keller hat seine Stammelf gefunden

Seit Rückrundenbeginn hat der FC Aarau 2,5 Punkte pro Spiel gewonnen - in der Vorrunde waren es noch 1,7. Was steckt hinter dem Aufschwung? Für Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn ist die Antwort einfach: Der Trainer hat seine Mannschaft 1A gefunden und aufgehört zu pröbeln. Und sie verraten, welche Bankdrücker in ihren Augen Potenzial für die Startelf haben.

Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn Jetzt kommentieren 24.02.2022, 12.30 Uhr